Biblioteca OgniBene, dagli Agostiniani parte la sfida alla delibera e si pensa anche a una petizione. Poli Bortone apre al dialogo

LECCE – Una petizione da consegnare a Palazzo Carafa e, sullo sfondo, anche la possibilità di studiare le carte per capire se esistano margini per un’iniziativa legale. Il caso OgniBene entra in una fase nuova dopo l’assemblea pubblica che questa sera ha riempito il giardino degli Agostiniani e che ha trasformato una polemica politica in una mobilitazione più ampia, con cittadini, frequentatori della biblioteca, associazioni ed esponenti del centrosinistra decisi a chiedere il ritiro della delibera approvata dalla Giunta comunale.

Il punto contestato resta quello che attribuisce all’esecutivo il passaggio sulla programmazione annuale della biblioteca e sulle eventuali modifiche successive. Per chi ha partecipato all’assemblea, il rischio è che l’attività culturale venga appesantita da ulteriori passaggi burocratici e sottoposta a un livello di controllo politico considerato non necessario. Da qui l’idea di mettere nero su bianco la protesta attraverso una raccolta di firme da depositare in Comune. Parallelamente, alcuni partecipanti starebbero approfondendo il contenuto dell’atto per verificare se vi siano anche strumenti giuridici utilizzabili contro il provvedimento. Al momento si tratta di una valutazione ancora preliminare, ma è un segnale del clima che si è creato attorno alla vicenda.

Nel giardino degli Agostiniani si sono ritrovati numerosi cittadini insieme a consiglieri regionali e comunali del centrosinistra, rappresentanti di LecceDomani e altri esponenti dell’area progressista: la petizione ha quasi raggiunto le 500 firme con i soli presenti. Tra gli interventi più duri quello di Stefano Minerva, che ha attaccato l’impostazione scelta dall’amministrazione: “Non si può pensare di vincolare l’attività culturale alla Giunta comunale, per controllare ciò che di più bello e di più libero ci può essere. Non condivido questo modo di amministrare e di utilizzare il potere. La Sindaca si è tatuata Msi sul polso: avrebbe fatto prima a tatuarsi partito fascista, perché all’epoca si controllava la cultura”. Alessandro Presicce ha invece parlato di una delibera vissuta come “un atto sgrammaticato”, contestando soprattutto l’introduzione di un meccanismo che, a suo giudizio, rischia di trasformare ogni modifica della programmazione in un procedimento macchinoso. Il timore espresso durante l’assemblea è che anche iniziative semplici possano finire dentro un circuito amministrativo più lento rispetto a quello seguito finora.

La giornata, però, era cominciata alcune ore prima a Palazzo Carafa, dove la sindaca Adriana Poli Bortone aveva incontrato la responsabile di OgniBene, Valeria Dell’Anna, e i rappresentanti delle associazioni coinvolte nel progetto “Lecce città che legge 2025”. Un confronto pensato soprattutto per riaprire un dialogo dopo giorni di scontro politico, ma che non ha prodotto decisioni sostanziali sulla delibera al centro delle polemiche. Non è arrivato, in particolare, alcun passo indietro formale sull’atto né una modifica della procedura contestata.

Durante l’incontro si è parlato soprattutto delle attività previste nell’ambito del progetto finanziato dal Centro per il libro e la lettura, risultato primo nella graduatoria nazionale. Le associazioni hanno illustrato i programmi già predisposti lungo le due direttrici “La lettura che cura” e “La lettura che crea comunità”, con laboratori, letture assistite, podcast, attività nelle scuole, negli ospedali, nelle residenze sanitarie e nel carcere. La sindaca ha avanzato alcuni suggerimenti, tra cui la definizione di un cronoprogramma per distribuire meglio gli appuntamenti e renderli accessibili a una platea più ampia. È stata anche presa in considerazione una collaborazione con l’Archivio di Stato. Il confronto, insomma, è servito a mettere sul tavolo i programmi e a smussare almeno in parte i toni, ma senza sciogliere il nodo politico e amministrativo che resta alla base della protesta.

Nel frattempo sul caso è intervenuta anche l’assessora regionale alla Cultura Silvia Miglietta, che ha chiesto all’amministrazione comunale di riconsiderare la propria scelta. In un passaggio del suo intervento ha auspicato “un passo indietro sulla delibera di OgniBene”, sostenendo la necessità di preservare l’autonomia della programmazione culturale.

La distanza tra le parti, dunque, resta. La petizione potrebbe essere il prossimo passaggio pubblico. Questa sera tutto il centrosinistra si è fatto trovare pronto all’appuntamento e alla mobilitazione: dagli esponenti di Lecce Città Pubblica, al Pd, dall’assessore regionale Silvia Miglietta fino sì consiglieri Loredana Capone e Stefano Minerva. Presenti anche i moderati dell’intergruppo Lecce Domani, con il coordinatore Christian Gnoni. Tutti pronti a dare battaglia al provvedimento della giunta Poli.