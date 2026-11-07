Grande successo per “I Ragazzi di via Malinconico” con “L’Ultima Grazia della Carne”

“L’Ultima Grazia della Carne” è il titolo dell’ultimo lavoro della compagnia teatrale gallipolina “I Ragazzi di via Malinconico”. Dopo il successo di pubblico, nello spettacolo avvenuto nella notte di Halloween, viene riportato in scena, ad Alezio, domenica 8 (alle ore 18,00). Con regista e autore dei testi Alberto Greco, i 22 attori (tra cui 3 bambini) hanno trasformato “Palazzo Pellegrino”, ad Alezio, in un teatro immersivo che rievoca un tragico incidente ferroviario accaduto il 9 agosto 1977, in cui un’intera famiglia (padre, madre e due bambine) che tornava dal mare, perse la vita ad un passaggio a livello incustodito. Quella tragedia è diventata ora un lavoro teatrale portato in scena proprio tra le mura di quell’antico palazzo in cui la famigliola viveva, da quel giorno non più abitato, con tutti i mobili originali e le stesse suppellettili di allora. E sia pure “in punta di piedi” dà voce ai ricordi e ai sogni infranti di quei due piccoli angioletti, trasformando il dramma in un gesto di memoria e commemorazione collettiva.