Blitz antidroga all’alba, sgominata rete di spaccio nel Basso Salento: scattano 12 arresti

SALENTO – Quattro chili di cocaina, oltre 3.100 cessioni e un giro d’affari stimato in più di 300mila euro. È la fotografia dell’inchiesta che questa mattina ha fatto scattare il blitz della guardia di finanza nel Salento, con 12 misure cautelari eseguite tra carcere e domiciliari disposta dal gip Angelo Zizzari su richiesta delle sostitute procuratrici della Dda, Maria Vallefuoco e Giovanna Cannarile.

Un’organizzazione che, secondo l’accusa, avrebbe trasformato Melissano e il territorio circostante in una fitta rete di spaccio, assicurandosi ingenti quantitativi di cocaina e una distribuzione capillare.

Le Fiamme Gialle del Comando provinciale di Lecce stanno dando esecuzione all’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Lecce su richiesta della locale Procura nei confronti di dodici persone, tutte di origini salentine, indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è condotta dai finanzieri della Compagnia di Gallipoli e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Lecce. L’indagine, sviluppata anche attraverso intercettazioni, ha consentito agli investigatori di ricostruire il presunto funzionamento del gruppo e i suoi canali di approvvigionamento.

Nel mirino sono finiti circa 4 chilogrammi di cocaina, movimentati in un arco temporale ristretto e destinati, secondo la ricostruzione investigativa, alla vendita al dettaglio. Un quantitativo che avrebbe avuto sul mercato un valore superiore ai 300mila euro.

Ma a pesare è soprattutto il numero delle cessioni ricostruite: oltre 3.100 episodi di spaccio documentati dagli investigatori.

Durante l’inchiesta la guardia di finanza ha inoltre sequestrato circa un chilogrammo di cocaina, interrompendo in parte il flusso di droga destinato alla piazza.

L’indagine non si ferma però al traffico di stupefacenti. A vario titolo, agli indagati vengono contestate anche le ipotesi di estorsione, detenzione abusiva di armi e ricettazione.

I quattordici indagati sono Diego Antonio Caputo, 31 anni, di Melissano; Salvatore Caputo, 49, di Melissano; Syria Caputo, 24 anni, di Melissano; Gabriele Colazzo, di 24, di Alliste; Biagio Manni, 58 anni, di Melissano; Gianni Manni, 56 anni, di Melissano; Gabriele Potenza, 26 anni, di Taurisano; Valerio Rattazzi, 22 anni, di Taurisano; Antonio Bello Rizzo, 30 anni, di Alliste; Jasmine Rizzo, 25 anni, di Melissano; Santo Claudio Seclì, 59 anni, di Alliste; Zaira Urso, 53 anni, di Taurisano; Vito Paolo Vacca, 31 anni, di Racale; Tommasa Isabella Venosa, 46 anni, di Melissano.