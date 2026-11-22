“Avrei voluto offrire alla tua santa memoria opera degna di qualche plauso, ma ho atteso invano che il tempo attenuasse lo smarrimento del mio spirito e riconducesse la luce sulle piccole vie del mio pensiero.

Sai bene che il povero babbo prendeva forza dalla cerulea serenità dei tuoi occhi e dall’ineffabile dolcezza del tuo sorriso, e vorrai accogliere gli ultimi riflessi della sua fede, solo come candido olocausto d’amore, e come illusione confortatrice che tu gli aleggi sempre d’intorno e lo sostieni a reggere il peso degli anni e le ingiurie della fortuna.

Te ne rammenti? Quand’ero sfiduciato, tu m’incitavi a sperare ed a resistere. Quando ero oppresso, tu mi rinfrancavi con l’alito dell’affetto.

Tutto eri per me, o purissimo fiore di bellezza e di virtù, nè so ancora comprendere perchè mai la oscura necessità delle cose volle impormi il tormento di sopravviverti.” (Pietro Marti, Storia ed arte, 1926).

Instancabile promotore di cultura, docente, ispettore dei monumenti, prolifico scrittore, Direttore per alcuni anni della Biblioteca Provinciale e giornalista (diresse vari periodici, tra cui, da ultimo, La Voce del Salento), Pietro Marti ebbe con il nipote, lo scrittore e poeta Vittorio Bodini, nato dalla figlia Anita, un rapporto di profondo affetto.

Alla scomparsa del nonno, la cui opera ebbe grande risonanza negli ambienti culturali leccesi dei primi del Novecento, Vittorio, che in quel periodico aveva pubblicato i suoi primi articoli, scrisse un’intensa e toccante commemorazione ( vedasi il Supplemento a La Voce del Salento, n.11 del 18 maggio 1933).

“La sua opera cinquantenaria”, affermò, “allibisce, quasi scoraggia chi tenti un esame serio e particolareggiato. Il verbo ‘produrre’ che così di frequente si coniuga dai letterati d’oggi – conseguenza di una ‘standardizzazione’ artistica che ispira poca fiducia – significa in lui abbondanza interiore”.

Dopo aver tessuto la grandezza letteraria e dell’uomo, che “godeva ogni paesaggio del passato, lentamente, con nobile voluttà di scienziato”, Bodini concluse con queste parole:

” Se tempo e spazio, tiranneggiando non mi avessero già costretto ad abbreviare; la sua vita di questi ultimi tempi avrei voluto ricostruirla amorosamente attraverso i miei ricordi densi e vivi attraverso le pagine care de “La Voce”, la sua ” Voce del Salento” – ultimo suo giornale e mio primo – attraverso le sue ultime pubblicazioni – tante delle cui pagine mi dettava, con la facilità di chi legge.

Allora, se questi ultimi suoi anni costituiscono tanta parte della mia giovinezza io non posso, no, farne la cronaca in poche comme, stupidamente oggettive: tradire alla fine il compito – piuttosto …. , e far punto”.

La recente pubblicazione, nel 2024, del volume “Pietro Marti e i suoi tempi”, a cura di Fabio D’Astore e Paolo Vincenti, promossa dalla Società di Storia Patria di Lecce, contiene gli Atti dell’Incontro di Studi del 21 aprile 2023 in Casarano.

Il testo, di grande interesse, con la Presentazione di Mario Spedicato (Unisalento, Presidente della Società di Storia Patria di Lecce), raccoglie i contributi di vari accademici e studiosi (Fabio D’Astore, Paolo Vincenti, Ermanno Inguscio, Luigi Marrella, Luigi Montonato, Alessandro Laporta, Antonio Lucio Giannone, Ennio De Simone). In argomento, vedasi anche Ermanno Inguscio, Pietro Marti (1863-1933). Cultura e giornalismo in Terra d’Otranto, curata da Marcello Gaballo con Prefazione di Alessandro Laporta, pubblicata nel 2013 dalla Fondazione Terra d’Otranto; Carlo Stasi, Pietro Marti, Dizionario Enciclopedico dei Salentini, vol. II, Grifo Editore, 2018.