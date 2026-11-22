Da Branci, a Lecce, il tempo non si misura soltanto con l’orologio ma segue piccole voglie e desideri. Si entra per un caffè, si resta per una colazione salata, un pranzo curioso o una merenda che può trasformarsi in un piccolo rito, l’afternoon tea. Nato il 12 agosto 2025, il locale di Matteo Tomasi ha una vocazione precisa: mettere in dialogo culture, sapori e abitudini diverse, senza perdere il calore dell’accoglienza salentina.

«Ci piace guardare il mondo, sperimentare e stare al passo con i tempi, senza dimenticare mai da dove veniamo. Ma più di tutto vogliamo che qui si stia bene», racconta Matteo, giovane, appassionato e già con tante esperienze importanti all’attivo. È una dichiarazione d’intenti che attraversa il menu e lo spazio, pensato non come un semplice bar, ma come un luogo in cui fermarsi, incontrarsi e sentirsi a proprio agio.

L’idea di Branci arriva dopo l’esperienza di AlVentuno, il locale che Tomasi ha gestito per cinque anni. Il desiderio era dare più spazio a una cucina capace di accogliere preparazioni diverse e, soprattutto, a un’offerta brunch che i clienti chiedevano spesso. «Mi serviva una cucina vera, con i piani cottura e il forno, per poter lavorare bene anche sulle uova, imprescindibili per un brunch», spiega. Quando ha visto il locale vuoto, in via Oberdan, ha immaginato subito come trasformarlo: ambienti luminosi, sedute differenti e un banco centrale che organizza lo spazio senza farlo sembrare una distesa di tavoli.

Nell’atmosfera convivono riferimenti raccolti nei viaggi, tra Londra, Berlino, Parigi e Barcellona, linee essenziali e materiali ispirati anche al Nord Europa e all’Asia. Ma il minimalismo, da solo, non basta: terracotta, beige e crema riportano il progetto a una sensibilità più calda e mediterranea. «Non volevo un locale freddo. Ho cercato di unire un’estetica pulita al nostro modo di accogliere», dice Matteo. Il risultato invita a fermarsi: più casa che caffetteria, più luogo vissuto che vetrina.

Un brunch che parla molte lingue

Qui il brunch non è una parentesi importata, ma un modo di comporre la giornata: dolce e salato, caffè e cocktail, ricette riconoscibili e accostamenti che arrivano da lontano. La colazione salata propone, tra le altre cose, eggs benedict con salsa olandese e prosciutto cotto, eggs royale con salmone affumicato e il Branci’s bun, con uova strapazzate, bacon e salsa tartara. Per chi preferisce una nota più fresca, c’è l’avocado toast con salmone su pane integrale ai semi.

Sul versante dolce, i pancakes possono essere classici, con frutti di bosco e sciroppo d’acero, oppure più ricchi, come quelli “di Branci”, con ganache al mascarpone, crema al caffè e crumble di amaretti. Non mancano French toast speziato e sporcamusi, un richiamo familiare reinterpretato accanto a preparazioni d’ispirazione internazionale. Anche il bicchiere può cambiare registro: caffè filtro, matcha, iced latte, smoothie e cocktail pensati per accompagnare momenti diversi, non soltanto la sera.

È questa libertà a raccontare il senso del brunch: non una formula rigida, ma un incontro tra abitudini. Si può indugiare a colazione, scegliere qualcosa di sostanzioso o trasformare il pasto in una pausa lenta. La cucina guarda fuori, ma resta ancorata al piacere concreto di mangiare bene.

Il pranzo, tra leggerezza e carattere

La novità su cui Branci punta ora è il menu del pranzo, costruito per accogliere esigenze diverse: piatti leggeri, proposte proteiche, sapori più avvolgenti e accostamenti in cui convivono ingredienti e tecniche di provenienze differenti. Le categorie della carta accompagnano la scelta senza complicarla: insalate, pasta, piatti di terra e di mare, oltre a preparazioni più rapide.

Tra i piatti, il cous cous con pesto di rucola, zucchine alla scapece, ceci alla curcuma e zucca arrosto mette insieme una base familiare e note speziate. La quinoa con feta, edamame, zucca e salsa allo yogurt, menta e lime offre un’alternativa fresca e vegetale. Per chi cerca sapori più pieni, c’è lo gnocchetto sardo con manzo alla genovese e fonduta di pecorino; il fusillone con gambero rosso, bisque al miso e stracciatella porta invece il mare in un dialogo insolito con una nota orientale. Anche il tonno scottato, accompagnato da agrumi, nocciole e ponzu all’arancia, racconta questa voglia di contaminazione.

Sono piatti che non puntano sull’effetto sorpresa fine a sé stesso: l’ispirazione internazionale diventa un modo per ampliare il repertorio, lasciando spazio a ingredienti e sapori vicini. Il menu cambia insieme alle persone che frequentano il locale e ai ritmi della città, tra chi lavora in zona e chi cerca una pausa diversa.

La merenda diventa un rito con l’afternoon tea

Nel pomeriggio Branci cambia ancora passo. Accanto ai pancakes, allo yogurt e ai dolci di pasticceria, arriva l’afternoon tea: un’alzatina a tre piani per due persone, con mignon dolci, sfogliati e finger food salati. Un rituale dalla chiara ispirazione britannica, adattato a una merenda da condividere e accompagnare con tè, cioccolata, smoothie o un’altra bevanda a scelta. Non serve un’occasione speciale: basta il desiderio di prendersi una pausa e farla durare un po’ di più.

La pasticceria segue le stagioni, passando dalle proposte fresche dei mesi caldi a torte e biscotti più adatti all’autunno e all’inverno. Cookies, banana bread e carrot cake affiancano i classici, in una selezione che guarda a tradizioni diverse senza perdere il gusto della pausa quotidiana. Per Natale, inoltre, è in arrivo una novità dedicata al panettone: un progetto ancora in definizione, con una grande collaborazione, che anticipa un nuovo capitolo della proposta dolce.

A rendere credibile il progetto non è soltanto il menu. Matteo considera la squadra uno dei punti di forza del locale: un gruppo giovane, coinvolto nella ricerca e attento ai riscontri dei clienti. «Branci non funziona perché c’è una persona sola: funziona perché c’è una squadra forte. Chi lavora qui porta idee, osserva e aiuta a migliorare», racconta. L’ospitalità, in fondo, si costruisce anche così: ascoltando, sperimentando e lasciando spazio a chi ogni giorno contribuisce a dare forma al locale.

Branci si propone come un piccolo crocevia nel cuore di Lecce: un luogo dove una colazione può avere accenti londinesi, il pranzo attraversare più geografie e la merenda diventare un invito a rallentare. Ma il filo che unisce tutto resta locale e umano: guardare il mondo, portarne a tavola qualche suggestione e far sentire gli ospiti, semplicemente, nel posto giusto.