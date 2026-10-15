DevFest, una giornata sull’IA con gli sviluppatori Google

LECCE – Torna a Lecce il DevFest, una giornata di talk, workshop e hackathon sul tema dell’intelligenza artificiale. L’appuntamento con gli sviluppatori della rete dei Google Developer Groups è per il prossimo 17 ottobre nell’aula 7 di Studium 2000.

Alle 9.30 i lavori saranno aperti dai saluti del prorettore alla Terza missione e Trasformazione digitale di UniSalento Luca Mainetti, dell’organizzatore Martino Scarcia, del presidente del Corso di laurea magistrale in Data Science Enrico Ciavolino e da Cosimo Elefante, direttore del Dipartimento Transizione Digitale della Regione Puglia.

Dalle 10.15 il programma si articolerà in quattro percorsi paralleli: livello base, intermedio, avanzato e workshop pratici. Più di venti speaker parleranno di agenti di intelligenza artificiale, testing su mobile, modelli che girano direttamente nel browser, server MCP, sicurezza dei modelli linguistici e interfacce generative. Altri interventi riguarderanno il calcolo a basso impatto ambientale, l’irrigazione intelligente basata sui dati e le nuove forme di narrazione generativa.

Per tutta la giornata si svolgerà anche un hackathon. I team presenteranno i propri progetti alle 17 e i vincitori saranno premiati durante la chiusura dell’evento, in programma alle ore 18. Un’area svago con giochi da tavolo, a cura del Club Tira il Dado, sarà aperta liberamente ai partecipanti.

«Ospitare DevFest significa aprire l’Università alle comunità di sviluppatori che animano il territorio – dichiara il prorettore Mainetti -. Studenti, professionisti e imprese condivideranno competenze sulle tecnologie che stanno cambiando il lavoro e la società. È un esempio concreto di come la trasformazione digitale si costruisca con il dialogo tra ricerca, formazione e mondo produttivo. Terza missione e trasformazione digitale si potenziano l’un l’altra».

«Per i nostri studenti sarà un’occasione preziosa – aggiunge il professor Ciavolino, presidente del Corso di DATA SCIENCE per le Scienze Umane e Sociali (LM-DATA) -. Potranno confrontarsi con chi lavora ogni giorno su dati e intelligenza artificiale, mettersi alla prova nell’hackathon e capire quali competenze richieda oggi il mercato».

L’ingresso è gratuito, con registrazione online al link https://gdg.community.dev/e/mzzn9w/

Il check-in aprirà alle ore 8.30.