Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre torna la tredicesima edizione di Conversazioni sul futuro

LECCE – Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre a Lecce torna Conversazioni sul Futuro, il festival organizzato dall’associazione Diffondiamo idee di valore, con la direzione di Gabriella Morelli, in collaborazione con numerose realtà pubbliche e private, giunto alla sua tredicesima edizione. Per cinque giorni la città accoglierà quasi 120 appuntamenti e oltre 200 ospiti italiani e stranieri. Talk, presentazioni, monologhi, proiezioni, reading, musica, incontri per le scuole, attività dedicate alle nuove generazioni, visite guidate e altri momenti di confronto e socialità comporranno un programma che attraverserà guerre e nuovi equilibri mondiali, libertà e diritti, informazione, intelligenza artificiale, crisi climatica, migrazioni, carcere, violenza maschile contro le donne, disuguaglianze, cibo, lavoro e relazioni. Attraverso 25 spazi tra centro storico, altri quartieri del capoluogo salentino e Monteroni di Lecce, la manifestazione proverà ancora una volta a raccontare il mondo contemporaneo e quello che verrà, intrecciando punti di vista, esperienze e linguaggi differenti. Questa edizione è dedicata alla memoria di Toni Nisi, amico e coordinatore della gestione tecnica della manifestazione sin dalla prima edizione, scomparso prematuramente in aprile.

«Non normalizziamo. Non abituiamoci alle guerre, ai corpi sotto le macerie, alle persone costrette a lasciare la propria casa, alla violenza in ogni sua forma che diventa linguaggio quotidiano. Non consideriamo inevitabili le disuguaglianze, i diritti troppo spesso negati, la libertà ridotta ogni giorno di un poco. Non accettiamo che la tecnologia decida per noi, che le parole perdano significato, che la paura diventi uno strumento di governo», ha sottolineato Gabriella Morelli. «Le cose che accadono nel nostro Paese e nel mondo non sono uno sfondo. Ci riguardano, anche quando sembrano troppo lontane o difficili da affrontare. Continuare a guardarle, raccontarle e provare a comprenderle è già un modo per opporsi all’indifferenza e alla sfiducia. Conversazioni sul Futuro nasce da questa ostinazione: mettere insieme persone, storie e idee e non smettere di fare domande. Perché il futuro non è qualcosa che semplicemente arriva. Non possiamo limitarci a immaginarlo: dobbiamo provare a costruirlo, liberandoci da un clima che troppo spesso sa di tifo, di cori urlati, del bisogno di distruggere invece che di creare. E avendo il coraggio di abbandonare ciò che continua a dividerci: gli orgogli, i confini materiali e immateriali, tutti gli egoismi».

ANTEPRIMA

Il festival si aprirà mercoledì 14 ottobre con tre appuntamenti, nell’ambito del progetto Nel frattempo – Conversazioni sul Futuro, con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo. Alle 19:00 al DB D’Essai, dopo i saluti e l’introduzione, il graphic designer Riccardo Falcinelli proporrà la lectio inaugurale Le immagini hanno ancora bisogno degli umani?, una riflessione sul ruolo dello sguardo e della creatività nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Alle 20:30 sarà proiettato Inside Gaza, documentario di Hélène Lam Trong, seguito dall’incontro con Mohammed Abed, Mahmud Hams e Adel Zaanoun, giornalisti dell’Agence France-Presse a Gaza e protagonisti del film, e Jonathan Dagher, responsabile dell’ufficio Medio Oriente di Reporters Sans Frontières. Alle 21:00 nel Teatrino del Convitto Palmieri il medico, psicoterapeuta e scrittore Alberto Pellai presenterà Ti farò correre in salita, appena uscito per Mondadori, in dialogo con Michela Santoro.

OSPITI INTERNAZIONALI

Il respiro internazionale sarà uno degli elementi centrali dell’edizione. Giovedì alle 10:00 nella Sala 500 del Convitto Palmieri, il racconto di Gaza proseguirà con Informazione, fonti e libertà di stampa in tempo di guerra, un confronto con Mohammed Abed, Mahmud Hams, Adel Zaanoun, Jonathan Dagher, Ubaldo Villani Lubelli e Gabriella Morelli, coordinato da Pierpaolo Lala, dedicato alle difficoltà di documentare i conflitti, alla protezione dei giornalisti e al diritto all’informazione. Alle Manifatture Knos, andrà in scena in contemporanea con altre città del mondo Palestinesi sono i tuoi occhi, reading teatrale promosso da Anqa e Progetto REC.Palestina, nell’ambito dell’anteprima della quarta edizione di Altre Latitudini, rassegna di Principio Attivo Teatro. Domenica alle 18:00 al Cinelab Giuseppe Bertolucci | Cineporto sarà proiettato No Other Land, documentario vincitore dell’Oscar 2025, seguito dall’incontro Nessun’altra terra. Raccontare, resistere, restare, con Basel Adra, regista e protagonista del film, Elias Abu Safiya, attivista palestinese e figlio del medico Hussam Abu Safiya, Francesca Caferri, giornalista di Repubblica, e Tina Marinari di Amnesty International Italia.

Le trasformazioni e i conflitti del Medio Oriente saranno affrontati anche da Asmae Dachan, autrice di Siria, il giorno dopo. Le ferite e le speranze, e Laura Silvia Battaglia, che presenterà I partigiani di Allah. Dall’Iran all’Arabia Saudita, la lotta per il controllo del Medio Oriente. Domenica Giuliano Battiston racconterà la persecuzione del popolo Rohingya a partire dal libro scritto con Emanuele Giordana, Su due lati del confine. Lo storico francese Pierre Singaravélou sarà protagonista dell’incontro Quello che mangiamo racconta il mondo, mentre il giornalista culinario olandese Joël Broekaert, grazie al sostegno dell’Ambasciata e del Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi e della Dutch Foundation for Literature, presenterà Una storia del mondo in dieci legumi (+ due). Arriverà a Lecce anche lo chef e ristoratore libanese Maradona Youssef, autore di Mezé, miracoli e disastri. Il mio Libano in cucina, oltre la guerra. Spazio infine al progetto Lingua Madre Duemilaventisei, con la curatrice Daniela Finocchi e le autrici Andreea Paula Danilescu e Brenda Soledad Carmona, per un confronto su scrittura, memoria, identità e appartenenza.

GUERRE, GEOPOLITICA E DIRITTI

Tra guerre tradizionali, conflitti ibridi e nuove tecnologie, Floriana Bulfon, Daniele De Luca e Antonio Talia, con la moderazione di Ubaldo Villani Lubelli, discuteranno de Il fronte invisibile. Putin, Trump e la guerra ibrida che attraversa l’Europa. Sabato Alessandro Arduino, Maurizio Debanne, Luisa Rizzo, Amalia De Simone e Giovanni Ziccardi affronteranno l’impatto di droni, intelligenza artificiale e nuove tecnologie sulla vita delle popolazioni civili nell’incontro La guerra da lontano, la morte da vicino. Uno sguardo sarà rivolto anche agli Stati Uniti con Marina Catucci, Francesco Foti e Viviana Mazza, per un confronto sulle elezioni di midterm e sul futuro del Paese. Venerdì, con Antonio Tondo, Georgia Tramacere, Annachiara Stefanucci e Luca Verzichelli, moderati da Alda Kushi, si parlerà invece del rapporto tra cittadinanza, istituzioni e futuro dell’Unione europea nell’incontro Gli italiani e l’Europa: storia di un amore finito?.

La difesa dei diritti attraverserà numerosi appuntamenti. Sabato alle 19:00 alle Officine Cantelmo, Rosario Aitala, vicepresidente della Corte penale internazionale, sarà protagonista di Addio alla verità?, una riflessione sul ruolo della giustizia nello scenario globale. Paola Di Nicola Travaglini, con Loredana De Vitis, Maria Vittoria Dell’Anna, Antonio Negro e Maria Luisa Serrano, si confronterà sul linguaggio della giustizia, sugli stereotipi e sulle responsabilità di fronte alla violenza maschile contro le donne. Valentina Calderone, Raffaella Di Rosa, Maria Mancarella, Silvia Miglietta e Gaia Tortora discuteranno di storie, diritti e futuro delle ragazze e dei ragazzi in carcere. Sabato alle 20:15 alle Officine Cantelmo, Gino Cecchettin presenterà Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia, in dialogo con Annalisa Camilli.

Con Filomena Gallo, Ilio Mannucci Pacini, Stefano Massoli e don Angelo Rizzo, moderati da Marianna Aprile, l’incontro Fino alla fine. Libertà, dignità e diritto di scegliere affronterà il tema del fine vita. Domenica spazio a PMA per tutte, un confronto sul diritto alla maternità, tra scienza, disuguaglianze e accesso alle cure, con Filomena Gallo, Giovanni Luigi Mele, Marina Mengarelli Flamigni e Ketty Vaccaro, coordinati da Margherita Macrì. A venticinque anni dal G8 di Genova, Riccardo Noury, Gianpaolo Trevisi, Francesca Zanni ed Enrico Zucca, con Giuliano Foschini, analizzeranno i cambiamenti del dissenso e della tutela dei diritti, in collaborazione con Amnesty International Italia. Domenica mattina, infine, Veronica Dini, Simonetta Gola di EMERGENCY, Amalia De Simone e Danilo Lupo si confronteranno sulla campagna R1PUD1A e sulla proposta di legge di iniziativa popolare Io obietto la guerra, per riflettere su obiezione di coscienza, nonviolenza e responsabilità individuale di fronte ai conflitti.

INFORMAZIONE, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LINGUAGGI

Grande attenzione sarà dedicata al rapporto tra informazione, democrazia e nuove tecnologie. Il giornalista e analista politico Turi Munthe presenterà Perché pensiamo quello che pensiamo. Anatomia delle opinioni in dialogo con Giovanni Boccia Artieri, mentre il sociologo dell’Università di Urbino, con Stefano Cristante, approfondirà anche i temi del suo libro Sfiduciati. Democrazia e disordine comunicativo nella società esposta. La giornalista Martina Pennisi discuterà delle opportunità e dei rischi dell’intelligenza artificiale a partire da Il grande inganno dell’AI, con Giovanni Ziccardi e la moderazione di Francesco Gioffredi.

Sabato al Teatrino del Convitto Palmieri, Fabio Ciracì, Deny Menghini, Vera Gheno, Bruno Mastroianni e Giovanni Ziccardi, con la moderazione di Valentina Panetta, saranno protagonisti di Iperconnessi: le patologie del web, dedicato al rapporto tra adolescenti, tecnologie digitali, comportamenti e linguaggi. Domenica Cristiano Carriero, Guido Scorza e Giovanni Ziccardi, moderati da Lara Valente, discuteranno di identità, reputazione e libertà nell’era degli algoritmi nell’incontro Chi racconta chi?, in collaborazione con LiquidLaw. Uno sguardo ironico sulle trasformazioni dell’informazione arriverà da Adelmo Monachese, che presenterà L’estinzione delle edicole. E la mutazione dei giornalai, con Paolo Iabichino e Giovanni Boccia Artieri. La sociolinguista Vera Gheno sarà inoltre protagonista delle presentazioni di Genere e, in anteprima, La lingua libera. Della forza sovversiva delle parole.

SCIENZA E SOCIETÀ PER IL CLIMA | FONDAZIONE CMCC

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con la Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, attraverso un programma di incontri che intreccia ricerca scientifica, giornalismo ambientale, politiche pubbliche e responsabilità collettive. Giovedì Eva Benelli, Luca Carra e Antonio Navarra, con la partecipazione di Ella Ide e Daniele Moretti, vincitori del Premio Romeo Bassoli 2026, si confronteranno su Cambiamento mediatico. Strumenti, fonti, dati e redazioni per informare sulla crisi climatica. Nella stessa giornata la fotografa e giornalista Valentina Tamborra presenterà Anime artiche. Una trilogia. Venerdì Stefania Divertito parlerà di Guerra e clima. L’ecocidio che distrugge la terra, prima nella sede del CMCC con un appuntamento rivolto alle scuole, preceduto dalla visita all’High Performance Computing Center, e poi al Convitto Palmieri con Emanuele Bompan ed Elisabetta Tola. Sempre venerdì Paola Mercogliano, Fausto Pizzolante, Danila Severa ed Emanuele Bompan affronteranno il rapporto tra adattamento climatico, politiche territoriali, ricerca e processi decisionali nell’incontro Questa non è un’emergenza. Sabato Giorgio Volpi, con Non siamo gli unici. L’arte segreta della natura, offrirà uno sguardo sulle sorprendenti forme di intelligenza e adattamento del mondo naturale. Domenica al Castello Carlo V, Francesco De Franco, Rita Miglietta e Sara Segantin, con la moderazione di Elisabetta Tola, discuteranno di zone umide, biodiversità e adattamento climatico nell’incontro Dove la terra incontra l’acqua.

POSTER FOR TOMORROW | IMMAGINI, SUONI E PAROLE DI DIGNITÀ

Uno dei progetti centrali della tredicesima edizione sarà Poster for Tomorrow – Immagini, suoni e parole di dignità, sostenuto dalla Regione Puglia nell’ambito delle Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo (art. 8 L.R. 12/2005). Il percorso attraverserà il programma del festival con incontri, presentazioni di libri, cinema, musica e performance dedicati a dignità, diritti, giustizia, migrazioni, libertà e costruzione di una cultura di pace. Venerdì 16 ottobre al Convitto Palmieri si riunirà la giuria internazionale del concorso di comunicazione sociale Poster for Tomorrow, coordinato dal graphic designer e art director Hervé Matine. Noma Bar, Maria Donata Bologna, Valentina Calderone, Marco Cazzato, Marion Deuchars, Hervé Matine, Chiara Morra, Danilo Scalera e Agnieszka Ziemiszewska selezioneranno i dieci migliori manifesti dedicati al tema della Dignità tra i lavori arrivati da tutto il mondo. I poster vincitori saranno presentati pubblicamente sabato 17 ottobre alle 16:30 nella Sala 500 del Convitto Palmieri, durante un incontro con la giuria internazionale.

CIBO, CULTURE E DISUGUAGLIANZE

Il cibo diventa una lente per osservare storia, colonialismo, identità, migrazioni e disuguaglianze. Venerdì lo storico francese Pierre Singaravélou, la scrittrice Igiaba Scego e il linguista David Katan, moderati da Giulia Maria Falzea, si confronteranno su Quello che mangiamo racconta il mondo. Colonialismo, migrazioni e identità a tavola. Daniele DonPasta De Michele presenterà Mash-up in tavola. Storie di migranti, padelle e speranze. Sabato Carlo Cafiero della FAO, Roberto Sensi di ActionAid Italia e Alessandro Valenti, direttore dell’Accademia della Carità, discuteranno di povertà alimentare e giustizia sociale nell’incontro Nutrire diritti, non solo bisogni, con la moderazione di Paola Ancora. Sempre sabato la giornalista Fabiana Salsi presenterà Che sapore ha la felicità? 100 grandi chef italiani condividono ricette, ricordi ed emozioni, con la partecipazione di Donato Episcopo, Solaika Marrocco, Claudio Tramis e Simonetta Gola, per sostenere il Centro di maternità di EMERGENCY ad Anabah, in Afghanistan. Domenica spazio al giornalista culinario olandese Joël Broekaert, allo chef libanese Maradona Youssef e al confronto Lecce | Napoli. Andata e ritorno, con Marino Niola e Pierpaolo Lala, moderati da Fabiana Salsi. Sabato gli antropologi Elisabetta Moro e Marino Niola saranno inoltre protagonisti di Il futuro è una superstizione, una conversazione su tradizioni, credenze e comportamenti nell’epoca della ragione.

TALK, LIBRI E MONOLOGHI

Numerose autrici e autori porteranno a Lecce i loro nuovi lavori. Tra le presenze Gabriella Genisi, Alberto Rollo, Andrea Donaera, Azzurra Rinaldi, Nadeesha Uyangoda, Andrea Vianello, Giuliana Salvi, Livio Ricciardi, Anna Dalton, Fumettibrutti, Luisa Merloni, Matteo Saudino BarbaSophia. Sabato lo scrittore e giornalista Antonio Iovane porterà in scena Chiedi chi era Pertini, un monologo sul presidente della Repubblica tratto dal romanzo L’italianissimo. Azzurra Rinaldi affronterà il rapporto tra desiderio, economia e potere a partire da Sesso, soldi e potere, mentre Igiaba Scego presenterà Figli della foresta, realizzato con Chiara Abastanotti. In collaborazione con la terza edizione di Illuminiamo l’arte di Banca Popolare Pugliese, Debora De Nuzzo presenterà Armonia. Come stiamo? Un percorso verso il benessere nel lavoro e nella vita, in dialogo con Bruno Mastroianni. Domenica lo scrittore Daniele Rielli presenterà Lo stregone alla Libreria Palmieri. Tra gli appuntamenti dedicati al Mezzogiorno, Marco Gatto presenterà Il meridionalismo inquieto di Alessandro Leogrande ai Cantieri Teatrali Koreja, in collaborazione con la Scuola di Reportage Narrativo Alessandro Leogrande. Domenica da Nasca il Teatro, Pensieri Divergenti proporrà un confronto sui social network e sulla capacità di accogliere idee differenti, con Daniele Caputo e Diego Contino.

CINEMA E DOCUMENTARI

Al Cinelab Giuseppe Bertolucci, giovedì sarà proiettato Carla Lonzi. Dentro e fuori dal mondo di Francesca Archibugi, seguito da un incontro con la regista, Luca Bandirali e Alessandra Lupo. Venerdì spazio a Royal De Luxe – I giganti nella città di Daniele DonPasta De Michele. Sabato sarà la volta di Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, documentario di Simone Manetti, seguito dall’incontro con l’avvocata Alessandra Ballerini, mentre alle Officine Culturali Ergot sarà proiettato Bella Ciao – Per la libertà di Giulia Giapponesi, nell’ambito di Musiclash! – Festival dell’immaginario cinemusicale. Domenica chiuderà la sezione la proiezione di No Other Land. Gli appuntamenti saranno realizzati anche grazie alla collaborazione con Fondazione Apulia Film Commission, Fandango Factory e Amnesty International Italia.

ARTE, DESIGN E TERRITORI

Venerdì alla Fondazione Biscozzi Rimbaud sarà inaugurato Omaggio a François Morellet, un progetto espositivo dedicato al pioniere francese dell’arte programmata e minimale, curato da Lorenzo Madaro e visitabile dal 17 ottobre al 15 novembre nell’ambito delle iniziative per il centenario della nascita dell’artista. Sempre venerdì Mappe di resistenza, a cura della redazione di quiSalento, riunirà esperienze impegnate nel recupero, nella valorizzazione e nella cura di luoghi dimenticati, abbandonati o da riscoprire, tra patrimonio, identità e pratiche culturali. Domenica la giornalista Roberta Scorranese proporrà Verde Pontormo. Vedere lontano nell’arte, una narrazione per immagini e parole ispirata al saggio Fluido. Corpi mutevoli e instabili nell’arte. Un omaggio sarà dedicato anche ad Andrea Pazienza, a settant’anni dalla nascita, con un dialogo multimediale tra Stefano Cristante e Antonello Vigliaroli sulla sua eredità artistica e sulla forza della sua narrativa grafica.

EDU_CARE: IL FESTIVAL DEL FUTURO

Libri, storie, ambiente, tecnologia e relazioni: anche quest’anno Conversazioni sul Futuro dedica uno spazio speciale a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, scuole e famiglie con Edu_Care, un percorso di incontri con autrici e autori, letture ad alta voce, visite, laboratori e occasioni di confronto sui temi del presente. Gabriella Genisi e Aurora Vannucci incontreranno le studentesse e gli studenti di Lecce e Monteroni, mentre alla Biblioteca OgniBene ci saranno la lettura ad alta voce de L’asino Fofo di Giulia Maria Falzea e Claudia Palmarucci, il laboratorio dedicato a Nilsson, il libro-rivista di Iperborea per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, e la presentazione di Un soffio nel blu di Selina Mao e Giada Ungredda, alla scoperta della biodiversità del Mediterraneo. Alla Fondazione CMCC, dopo una visita guidata all’High Performance Computing Center, Stefania Divertito dialogherà con Mauro Buonocore ed Emanuele Bompan sugli effetti ambientali dei conflitti. Spazio anche al confronto con le nuove generazioni sui temi della violenza maschile contro le donne, con Gino Cecchettin e Vera Gheno, e sull’intelligenza artificiale, con Martina Pennisi e Piersoft Paolicelli. A completare il percorso, una nuova esperienza di stampa studentesca, che coinvolgerà ragazze e ragazzi nel racconto quotidiano del festival attraverso interviste, articoli e contenuti social.

RIVISTE, EDITORIA E FESTIVAL LETTERARI

La Tipografia del Commercio sarà la casa delle riviste e dei progetti editoriali che provano a leggere il presente attraverso linguaggi, formati e comunità differenti. Lucy sulla cultura presenterà il nuovo numero dedicato alla gratitudine con Francesco Serasso e Nadeesha Uyangoda, in dialogo con Margherita Macrì; Ossigeno, trimestrale di attualità e cultura di People, sarà raccontato da Paolo Cosseddu e Francesco Foti, con Marianna Lentini. Domenica sarà protagonista Barrio, con Boris Sollazzo e Francesca Turrisi. Sabato mattina la Tipografia ospiterà anche I festival letterari servono ancora?, un incontro aperto con Silvia Miglietta e Ledo Prato sul ruolo delle manifestazioni culturali nella costruzione di comunità, reti e territori, rivolto anche a operatori e operatrici del settore.

LE RASSEGNE STAMPA E LE VISITE SPECIALI

Da venerdì a domenica, alle 10:15 da Liberrima in Corte dei Cicala, tornano le Colazioni sul futuro – Il buongiorno del festival, il live condotto da Giulia Maria Falzea e Pierpaolo Lala. Sabato e domenica alle 9:30 alla Tipografia del Commercio spazio alla rassegna stampa internazionale: sabato con Laura Silvia Battaglia e Annalisa Camilli, domenica con Luciana Borsatti e Annalisa Camilli. Da venerdì a domenica alle 16:00 nell’Atrio di Palazzo Scarciglia torna Un caffè sul futuro, a cura di Lara Gigante, con ascolto in cuffia grazie a Quiet Zone e la collaborazione di Spinelli Caffè, ArtWork, Cultural Hub e Fondazione Splendor Fidei. Il programma accoglierà anche due appuntamenti speciali realizzati grazie alla collaborazione con ArtWork – LeccEcclesiae. Giovedì alle 21:15 la visita I misteri di Santa Croce sarà guidata da Monsignor Mauro Carlino, parroco della Basilica, mentre sabato e domenica alle 11:00 sarà possibile partecipare a Lecce Barocco Tour. Le visite prevedono una tariffa speciale di 5 euro, con posti limitati e modalità di acquisto indicate nel programma.

MUSICA, POESIA E PERFORMANCE

La musica attraverserà il festival con progetti che intrecciano tradizione, sperimentazione e culture contemporanee. Giovedì Massimo Donno sarà protagonista di La spada e l’incanto e altre storie, un percorso tra viaggio, migrazioni e spiritualità con sonorità mediterranee. Venerdì spazio a Déjà Vu, concerto per flauti e live electronics di Giorgia Santoro, a Barock – Dal Barocco al Rock del quartetto d’archi Alter Echo, e a Earthphonia di Max Casacci, nell’ambito di Musiclash!. Sabato dalle 22:30 alle Officine Cantelmo si terrà il Future Party, mentre dalle 23:00 alle Officine Culturali Ergot spazio al dj set di Dj War. Domenica alle 21:30 alle Officine Cantelmo il festival si concluderà con Gran Piano Bar Rubino, il progetto del cantautore Renzo Rubino, tra musica dal vivo, pianobar e improvvisazione.

Non mancheranno monologhi, reading e performance. Annalisa Camilli porterà in scena La guerra ai migranti; Rossano Astremo, Collettiva, Massimo Pasca e Marco Bardoscia saranno protagonisti di Il mio Beat, una serata dedicata ad Allen Ginsberg nel centenario della nascita. Valentina Petrini, accompagnata dal violoncellista Pasquale Filastò, proporrà Il prezzo della libertà. Storie di disobbedienza civile. Luca Bottura e Alessandra Ballerini, con la moderazione di Marianna Aprile, si interrogheranno su Quando l’ironia resiste. Tra gli appuntamenti anche Exit Poetry – Poesia futura, con Lello Voce, Dario Goffredo e Antonio Di Giacomo, e il podcast live Cianuro a colazione. Il metodo Sindona, con Francesco Giordano e Mauro Fanoni, introdotti da Vins Gallico. Il giornalista Pierfrancesco Pacoda presenterà Sulle rotte del rave, mentre Nicola Gaeta racconterà la storia della black music con Black Beauty, in collaborazione con Salento Jazz.

I LUOGHI

Il festival attraverserà il centro storico e altri quartieri di Lecce, coinvolgendo biblioteche, librerie, cinema, teatri, musei, luoghi del patrimonio e spazi culturali indipendenti. Gli appuntamenti saranno ospitati da Basilica di Santa Croce, Biblioteca OgniBene, Cantieri Teatrali Koreja, Castello Carlo V, Chiesa di San Matteo, Cinelab Giuseppe Bertolucci – Cineporto di Lecce, Convitto Palmieri, DB D’Essai, Fondazione Biscozzi Rimbaud, Fondazione CMCC, Libreria Liberrima, Libreria Palmieri, Manifatture Knos, Mediterranea, Nasca il Teatro, Officine Cantelmo, Officine Culturali Ergot, Palazzo Scarciglia, Piazza Duomo, San Francesco della Scarpa, Spazio Sociale Zei, Tagliatelle – Stazione Ninfeo, Tipografia del Commercio, Vineria Popolare e dal Palazzo Baronale di Monteroni di Lecce.

I PARTNER

Grazie alla collaborazione con Deghi e Sprech, durante il festival sarà allestita una piccola area ristoro, pensata come luogo d’incontro e di pausa tra un appuntamento e l’altro. Uno spazio di convivialità dedicato anche all’enogastronomia locale, con la supervisione di Valentina Attanasio, la cucina curata da L’Orecchietta, la partecipazione di Federica Oliva – La cucina a domicilio, i vini di PaoloLeo e Candido e il caffè di Spinelli, che accompagnerà anche altri appuntamenti. Deghi contribuirà inoltre all’allestimento di numerosi palchi della manifestazione e del concerto finale. Grazie alla rinnovata collaborazione con Monteco, anche quest’anno Conversazioni sul Futuro promuoverà buone pratiche di sostenibilità, attraverso una serie di borse disponibili in diversi colori e modelli, pensate per facilitare la raccolta differenziata domestica, coniugando utilità, design e attenzione all’ambiente. Il festival lancerà inoltre una rete del dono e del riuso, in collaborazione con Made in Carcere, la sartoria del carcere di Lecce. Il pubblico sarà invitato a portare una T-shirt inutilizzata che, grazie al lavoro della sartoria, potrà essere trasformata in un nuovo oggetto, come un astuccio portamatite, un sacchetto o una piccola trousse da viaggio. Un’iniziativa per rimettere in circolo materiali e valorizzare il lavoro, le competenze e le opportunità di reinserimento sociale. Da segnalare anche la collaborazione con la terza edizione di Illuminiamo l’arte di Banca Popolare Pugliese. Il festival sperimenterà la piattaforma tecnologica LUME Cultura sostenibile. Si tratta di un percorso guidato nato dalla collaborazione tra l’associazione ambientalista A Sud e l’impresa sociale Melting Pro. Lo scopo principale del progetto è supportare le organizzazioni e gli eventi culturali nel percorso di transizione ecologica e sociale. monitorando i trasporti, la logistica, il catering e la dematerializzazione per trasformare i dati in azioni concrete di inclusione e tutela del territorio. La presenza di numerosi ospiti dall’Italia e dall’estero sarà resa possibile anche grazie alla disponibilità di strutture ricettive, ristoranti e aziende del territorio. Fondamentale la mobility partnership con Zemove, Autosat e ciclofficina CPK, mentre Liberrima è la libreria ufficiale del festival.

IL FESTIVAL

La tredicesima edizione di Conversazioni sul Futuro, organizzata dall’associazione Diffondiamo idee di valore, con la direzione di Gabriella Morelli, si svolge in sinergia con numerose realtà istituzionali, culturali, associative e imprenditoriali.

Con il sostegno e la collaborazione di: Regione Puglia, Consiglio regionale della Puglia, Teca del Mediterraneo, Polo Biblio-Museale di Lecce, Puglia Culture, Provincia di Lecce, Museo Castromediano, Biblioteca Bernardini, Università del Salento, Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi (Kingdom of the Netherlands), Apulia Film Commission, Cineporti di Puglia, Fandango Factory e CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici.

Con il sostegno di: Monteco, Sprech, Deghi, Banca Popolare Pugliese, Spinelli Caffè, Candido e PaoloLeo.

In collaborazione con: Artwork, CulturaHub, Fondazione Splendor Fidei, Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, Castello Carlo V, Open Castle, FAI – Ponte tra Culture Delegazione di Lecce, Biblioteca OgniBene – Comune di Lecce, Ordine dei Giornalisti della Puglia, Ordine degli Avvocati di Lecce e Fondazione Vittorio Aymone, Agorà Design, Liquid Law, Amnesty International Italia, EMERGENCY, Concorso letterario Lingua Madre, Poster for Tomorrow, Made in Carcere, Musiclash, Salento Jazz, Coolclub, UASC!, Fermenti Lattici, Officine Culturali Ergot, Officine Cantelmo, L’Orecchietta, Santa Maria Viaggi, DB d’Essai Cinema Teatro, Fondazione Biscozzi | Rimbaud, Libreria Palmieri, Manifatture Knos, Principio Attivo Teatro, Mediterranea, Nasca – Teatri di Terra, Spazio Sociale ZEI, Tagliatelle Stazione Ninfeo, Tipografia del Commercio e Vineria Popolare.

Libreria ufficiale: Liberrima.

Mobility partner: Zemove, Autosat S.p.A. e CPKexpress.

Si ringraziano: Alvino Suite&Breakfast, Chiesa Greca Suites, Federica Oliva, Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, Gustoliberrima, Hotel Arryvo, La Casa di Marat, Made in Carcere, Palazzo Belsanti, Palazzo Rollo, Santa Chiara Suite Hotel e White Suite.

INGRESSO LIBERO

Tutti gli appuntamenti, salvo dove diversamente indicato, sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Alcune attività prevedono prenotazione, tariffa dedicata o ingresso con contributo. Il programma completo e aggiornato, con orari, luoghi, ospiti e modalità di accesso, è disponibile su conversazionisulfuturo.it.