Castello Carlo V di Lecce, domenica 19 luglio talk e concerto dedicati a San Francesco d’Assisi

LECCE – Il 2026 è l’anno in cui si celebrano gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, avvenuta il 3 ottobre 1226. In vista di questa ricorrenza, il Castello Carlo V ospita, domenica 19 luglio, una serata speciale, “La Spada e l’Incanto. Sulle orme di Francesco d’Assisi. Teatro, musica e dialogo tra le mura del Castello Carlo V”, che riattualizza il messaggio francescano, restituendone la forza poetica, spirituale e civile.

Si parte alle ore 20.30 con un talk introduttivo sulla figura di San Francesco per approfondire i temi del dialogo interculturale e interreligioso e il valore della pace tra i popoli, principi centrali del messaggio francescano. A confrontarsi saranno il vescovo di Otranto Francesco Neri, Padre Francesco Zecca dei Frati Minori di Lecce e l’imam di Lecce Saifeddine Maaroufi.

A seguire, alle ore 21.30, Fabrizio Saccomanno e Massimo Donno saranno protagonisti dello spettacolo “La spada e l’incanto”, prodotto da Ura Teatro e Art&Lab Lu Mbroia. Un viaggio teatrale e musicale che prende il via dal Cantico delle Creature, che da oltre otto secoli celebra il creato, e si apre a una riflessione laica sull’equilibrio tra essere umano e mondo. In scena, Francesco è uomo e mito, santo e ribelle, poeta e rivoluzionario. Un atto poetico e politico che invita a custodire ciò che ci circonda e a riconoscerci parte di un unico, fragile mosaico. Le parole di Saccomanno, scritte insieme a Fabrizio Pugliese, si fondono con le canzoni composte da Donno, che, nel suo quinto lavoro discografico, pubblicato da Squilibri e arrangiato con Riccardo Tesi, si ispira liberamente al Cantico per raccontare l’universo: una realtà sconfinata, in bilico tra luce e oscurità, capace di rovesciarsi nel suo opposto e precipitare nell’inferno degli uomini. Un’esperienza teatrale e musicale che intreccia testo e suoni, visioni

e memorie, in un continuo attraversamento tra tempi e linguaggi. Un omaggio, una riscoperta, uno sguardo nuovo sull’essenziale.

A completare la serata ci sarà la presenza del progetto sociale BirrAut Brindiamo all’Inclusione della Cooperativa Sociale Autopia che ha come obiettivo la promozione dell’inclusione lavorativa e sociale di persone autistiche e con disabilità attraverso il mondo della birra artigianale.

Talk e spettacolo sono inclusi nello stesso ticket: intero 8 euro, ridotto (12–18 anni) 5 euro. Prenotazioni su: https://www.diyticket.it/events/Musica/31768/la-spada-e-lincanto-sulle-orme-di-francesco-dassisi (info: 351 4941192).

Da ieri è aperta al pubblico, nei sotterranei del Castello Carlo V, la mostra “La materia dei sogni. Mondi e visioni dall’opera di Shakespeare”, un progetto originale interdisciplinare e internazionale, promosso da Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, a cura di Peter Bottazzi e Silvia Rigon, realizzato con la consulenza scientifica di Michael Dobson, direttore dello Shakespeare Institute, in cui teatro, arti visive, installazioni e ricerca storica si intrecciano in un percorso capace di “mettere in scena” l’opera del grande drammaturgo inglese attraverso tecnologie e linguaggi contemporanei in modo accessibile, inclusivo e innovativo.

L’esposizione si sviluppa attraverso sette grandi installazioni, ognuna concepita come una diversa porta d’accesso alla ricchezza dell’opera shakespeariana. Poesia, dialogo, monologo e canto diventano strumenti per restituire la complessità della produzione del drammaturgo in un ambiente multidisciplinare dove le sue parole tornano a risuonare in forme contemporanee.

L’obiettivo del progetto è trasformare la visita in un’esperienza emozionale ed emozionante ma anche didattica e formativa, nella quale rigore scientifico e creatività artistica si incontrano. (ingresso 8 euro, ingresso + visita del castello 15 euro, https://www.ilcastellodilecce.it/orari-e-biglietti/).

Prosegue fino al 23 agosto, nelle sale del primo piano e nella Torre Magistra, anche la mostra “Bella figura. Pittura italiana d’oggi”, curata da Camillo Langone. Quarantasei opere di pittura figurativa contemporanea, declinata secondo i filoni del Moderno, dell’Eterno, del Ritratto e dell’Arte Sacra (ingresso solo mostra 6 euro).

Il Castello Carlo V è aperto al pubblico tutti i giorni salvo il lunedì con turni di visite guidate quotidiani alle 10.30, 11.30, 12.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 (ticket intero 10 euro, ridotto 6 euro, gratuito fino a 11 anni).

Si ricorda che, presentando il ticket d’ingresso dell’Anfiteatro romano di Piazza Sant’Oronzo, si ha diritto all’accesso al tour di visita del Castello Carlo V a 8 euro invece di 10.

Le info complete sulle visite, sulle mostre e sulle attività al Castello Carlo V sul sito www.ilcastellodilecce.it. A questo link è possibile trovare tutti i canali sui quali seguire le attività del Castello Carlo V di Lecce: linktr.ee/carlovlecce.

Il progetto di partenariato speciale pubblico-privato “Open Castle” è un’associazione temporanea di imprese composta da The Monuments People SCS ETS, Consorzio Sale della Terra, Cooperativa Socioculturale SCS, che da ottobre 2025 – con il sostegno della Fondazione CON IL SUD e numerosi partner di progetto – affianca il Castello Svevo di Bari- Direzione regionale Musei nazionali Puglia nella gestione del Castello Carlo V.