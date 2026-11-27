OTRANTO (Lecce) – Si riaccendono le luci di OFF Otranto Film Festival che torna, alla 16a edizione, negli spazi del Castello Aragonese da venerdì 4 a martedì 8 dicembre. Ricco il programma che comprende proiezioni, incontri, masterclass, talk e performance audiovisual. In concorso dieci opere di respiro internazionale tra film di finzione e documentari.

OFF Otranto Film Festival 2026 è organizzato da Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POC Puglia 2021/2027 – Area Tematica 06, nell’ambito dell’intervento “Promuovere il Cinema 2025/2026” in collaborazione e con il contributo del Comune di Otranto. Produzione esecutiva Ora One Production.

IL CONCEPT

Si conferma la direzione artistica di Stefania Rocca che, per questa edizione, ha scelto come tema portante “Beyond the visible. Oltre ciò che appare”: “Dietro il visibile c’è un mondo di emozioni e comportamenti sottili che solo un occhio attento, come quello del cinema, ci permette di vedere. Proprio attraverso la varietà dei generi cinematografici, il cinema riesce a svelare aspetti diversi della realtà e della nostra interiorità. Anche nei documentari che si propongono di indagare e mostrare il reale, la scelta del linguaggio e del punto di vista del regista filtra e orienta la narrazione. Il cinema rivela ciò che c’è dietro il visibile. Così che, guardando un film, ogni volta si rinnova un abbraccio indissolubile in cui l’emozione diventa il collante tra realtà e immaginazione”.

LA COMPETIZIONE

Sono dieci le opere che competono, quattro film di finzione e sei documentari, valutati da una giuria professionale internazionale, composta da produttori, registi, attori e creativi, da una giuria popolare che assegnerà il premio al Miglior Film 2026, e da una giuria di giovani studentesse e studenti del Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Maglie, seguiti dalla docente Cecilia Toma, che si occuperanno anche di coordinare tutti i momenti Q&A al termine delle proiezioni.

Fanno parte della giuria professionale: Fabio Conversi, Marco Bolognesi, Ginevra Nervi, Kristina Šarkytė, Letizia Pia Cartolaro, Erick Zonca.

Sette i premi che verranno assegnati: al film, al documentario, alla regia, alla sceneggiatura, all’attore, all’attrice, al miglior contributo artistico (fotografia, montaggio, musica, scenografia e costumi).

I vincitori riceveranno in premio una creazione firmata futuroRemoto. L’aperitivo inaugurale in occasione dell’apertura ufficiale del festival venerdì 4 alle 18 in collaborazione con Menhir.

IL PROGRAMMA E I FILM IN GARA

Ciascuna giornata si declina a un filone specifico; venerdì 4 “La libertà invisibile”, sabato 5 “Oltre i confini”, domenica 6 “Oltre le apparenze”, lunedì 7 “Il potere invisibile”, martedì 8 “Rendere visibile l’invisibile”. Apertura della competizione venerdì 4 al Castello Aragonese con le prime due proiezioni: “Balcanica” di Nicola Sorcinelli e a seguire incontro con lo sceneggiatore Andrea Brusa; “Le Angelesse” di Roberta Torre. Sabato 5 alle 16 viene presentata la Giuria Internazionale e illustrati i premi 2026. Dalle 18 le proiezioni: “Nyumba” di Francesco Del Grosso e a seguire incontro con Francesco Del Grosso e Paola Bottero, “Walking hours” di Federico Cammarata e Filippo Foscarini e a seguire collegamento coi due registi, “Ritorno a Buenos Aires” di Marco Bechis. Domenica 6 dalle 17.30 “La maison des femmes” di Mélisa Godet, “Yellow letters” di Ìlker Çatak, “Alice nel Paese dei Coloni” di Yanis Mhamdi. Lunedì 7 “Letters from Wolf Street” di Arjun Talwar, “White lies” di Alba Zari e a seguire incontro con la regista. Martedì 8 è la giornata dedicata all’omaggio a Fatih Akin, con due proiezioni alle 21 e alle 22.45: “Amrum” e “Geister (Ghost song)”. Dopo aver presentato a Otranto “In the Fade (Oltre la notte)”, “The Golden Glove (Il mostro di St. Pauli)” e “Rheingold”, OFF ritrova il cinema di Fatih Akın con due film che dialogano con Beyond the Visible. In Amrum, un ragazzo scopre quanto della realtà gli sia stato nascosto dagli adulti. In Geister, una giovane donna ha quaranta notti per ritrovare in sogno il ragazzo che ama. Alle 17 Cerimonia di premiazione.

EVENTI SPECIALI

Si affiancano alla competizione, come ogni anno, eventi speciali che ruotano attorno ai vari volti del cinema come masterclass, performance, talk e incontri. Il Castello Aragonese, per i giorni del festival, ospita l’installazione site-specific “Rapimento” di Marianna Sannino, due grandi veli, la luce e le ombre incontrano la pietra e la memoria di Donna Teresa de Azevedo. Un’opera che evoca l’amore terreno, la sua fugacità e ciò che continua a vivere oltre l’assenza.

Sabato 5 alle 12 l’incontro “Oltre il visibile” in collaborazione con l’Istituto “Grazia Deledda” di Lecce (per il progetto Scuola per genitori de Le vie dei colori) che affronta il rapporto tra genitori, figli e cinema, un dialogo con i giovani per riconoscere dietro le immagini i valori che aiutano a crescere come rispetto, empatia e responsabilità; alle 16.30 Fabio Conversi tiene la masterclass “Attraversare i confini: identità, cinema e nuove appartenenze”. Alle 17.15 incontro con Erick Zonca “Dirigere gli attori, da La vita sognata degli angeli a Julia”.

Domenica 6 alle 15.30 l’incontro con Kristina Šarkytė “Chi siamo davvero? Identità, percezione e rappresentazione”, alle 16.30 l’incontro con Letizia Pia Cartolaro “Il lavoro dell’attrice, a partire dall’esperienza sul set de ‘L’ora di tutti’ di Stefania Rocca”.

Lunedì 7 alle 16 con l’incontro “L’intelligenza artificiale: in quale mondo vogliamo far vivere i nostri figli?” con Jean-Luc Berlot e poi alle 16.45 la masterclass “La distopia: rendere visibile il potere nascosto, dal libro Il cinema distopico agli estratti di BlackFlag” di Marco Bolognesi.

Martedì 8 La giornata mette in programma alle 15.15 un incontro con Ginevra Nervi che racconta il suo percorso di compositrice, poi con Marianna Sannino che racconta l’installazione “Rapimento”.

Tre le performance live audiovisual: in apertura, venerdì 4 alle 19, il concerto “Queendoms. Le voci del femminile sacro”, ideato da Agadez e con Mauro Durante, Annalisa Baldi, Chiara Bottazzi, Simone Pulvano, Lucrezia Testa Iannilli e Claudia Ugenti; lunedì 7 la giornata si conclude alle 22.30 con il live electronic set di Ginevra Nervi “The disorder of appearances”. Chiusura finale martedì 8 con il concerto “No limits” con Alessandro Quarta e Giuseppe Magagnino.