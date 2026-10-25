Difesa di granito e vittoria in tasca: la Cce Lsb Lecce espugna il pala poli di Molfetta

Seconda vittoria in trasferta per la Cce Lsb Lecce e 4 punti in classifica guadagnati in altrettante gare di campionato sinora disputate. Gli uomini di coach Michelutti hanno saccheggiato il parquet del Pala Poli di Molfetta imponendosi col punteggio di 58-65 contro i ragazzi di coach Gesmundo. Dopo la sconfitta rimediata in casa nel turno precedente, i biancoblu hanno fornito un’ottima prova di squadra eccellendo soprattutto in fase difensiva. Quella contro la Pallacanestro Molfetta si è rivelata una gara a basso punteggio, che ha messo in evidenza le qualità dei viaggianti in fase di non possesso. La coralità del gioco dei salentini ha permesso a Johnson e Divac di mettere a referto rispettivamente 18 e 14 punti che, nel computo della gara, hanno di fatto annullato i 16 messi a verbale da Musikic per i padroni di casa. Dopo due quarti piuttosto equilibrati, il terzo periodo si è dimostrato determinante ancora una volta per la banda Michelutti, che ha messo in discesa la partita sul +11 alla fine della penultima frazione, ma nel corso della partita il massimo vantaggio della Cce Lsb Lecce sui locali ha fatto registrare il +16. Negli ultimi 10 minuti il team salentino ha amministrato il vantaggio con grande lucidità rispondendo colpo su colpo con compattezza e spirito di abnegazione agli ultimi tentativi di rimonta dei locali sino al suono dell’ultima sirena. Una vittoria giunta con grande spirito di sacrificio, che ha consentito ai biancoblu di mettere in saccoccia 2 punti di capitale importanza per il prosieguo della regular season. Dopo la vittoria conquistata contro Barletta nel secondo turno, la squadra del presidente Sandro Laudisa ha archiviato il secondo successo stagionale in quel di Molfetta, in attesa di provare a regalare la prima gioia della nuova stagione ai propri tifosi sul parquet del Pala San Giuseppe da Copertino. Capitan Mocavero e compagni infatti torneranno tra le mura amiche leccesi sabato 31 ottobre, in occasione della quinta giornata del campionato maschile di serie C – Girone L di Conference Sud. I biancoblu ospiteranno la Messapica Basket Ceglie con palla a due alle 18.

Asd Pallacanestro Molfetta – Cce Lsb Lecce: 58-65

Parziali: (12-15/13-15/15-21/18-14)

Progressivi: (12-15/25-30/40-51-58-65)

Asd Pallacanestro Molfetta: Musikic 16, Altomare, Arbore, Chiriatti 5, Solimini 6, Pugliese 10, La Mastra 8, Mongelli 2, Cabrera 4, Dalbis, Altamura 7, Annese. All. Gesmundo.

Cce Lsb Lecce: Johnson 18, Pallara 2, Di Coste 6, Esposito 7, Flores, Divac 14, Tinto 6, Mocavero 8, Turco, Olivieri, Guadalupi 4. All. Michelutti.