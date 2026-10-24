Il Calcio di Tutti. A Sternatia grande successo per la manifestazione sportiva

Sternatia – “Il Calcio di Tutti”, è questo il titolo della manifestazione sportiva e sociale che si è tenuta a Sternatia, presso il Giardino dei Pavoni. Tante le scuole calcio che hanno preso parte all’iniziativa, svoltasi nell’ambito di un progetto della Regione Puglia, e che già promette di volersi ripetere. Oltre ai piccoli sportivi, l’evento sportivo ha coinvolto anche le famiglie in una vera e propria festa dello sport e della socialità. Clicca qui per vedere il video https://youtu.be/kAS-ngNtJrA?feature=shareddove Salvatore Fiorentino della Real Soccer Soleto, racconta lo svolgersi della fortunata iniziativa. Gli organizzatori e le altre compagini intervenute già sono al lavoro per la prossima edizione.
- SportLecce-Juve, il messaggio di Di Francesco alla sua squadra. Il modulo? Potrebbe cambiare
- SportIlić, nuovi esami e operazione in Finlandia: ecco cosa è emerso e quali sono i tempi di recupero
- SportLecce – Juventus: 22esima volta, in campionato, tra le due squadre al Via del Mare: finora tre vittorie dei giallorossi
- Prima PaginaArbitro di Lecce – Juventus, fischia il pompiere napoletano Maresca è la sua 12esima volta con i giallorossi
- Prima PaginaLecce-Juve: Di Francesco punta sul tridente. Bianconeri in debito di ossigeno
- SportPalaia: “contro la Juve, il Lecce si autoricarica”