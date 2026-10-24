Il Calcio di Tutti. A Sternatia grande successo per la manifestazione sportiva

Sternatia – “Il Calcio di Tutti”, è questo il titolo della manifestazione sportiva e sociale che si è tenuta a Sternatia, presso il Giardino dei Pavoni. Tante le scuole calcio che hanno preso parte all’iniziativa, svoltasi nell’ambito di un progetto della Regione Puglia, e che già promette di volersi ripetere. Oltre ai piccoli sportivi, l’evento sportivo ha coinvolto anche le famiglie in una vera e propria festa dello sport e della socialità. Clicca qui per vedere il video https://youtu.be/kAS-ngNtJrA?feature=shareddove Salvatore Fiorentino della Real Soccer Soleto, racconta lo svolgersi della fortunata iniziativa. Gli organizzatori e le altre compagini intervenute già sono al lavoro per la prossima edizione.