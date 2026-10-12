A Barletta arriva la prima vittoria stagionale della Cce Lsb Lecce

BARLETTA (BAT) – Con una grande prova di carattere, la Cce Lsb Lecce espugna il parquet del Barletta Basket e conquista i primi 2 punti del campionato maschile di serie C – Girone L della Conference Sud. Gli uomini di coach Michelutti si sono imposti col punteggio di 61-88 riscattando il passo falso commesso a Foggia all’esordio. I biancoblu hanno dominato su tutti i lati del campo impartendo una dura lezione ai padroni di casa, che si sono dovuti arrendere alla superiorità del team presieduto da Sandro Laudisa. Il gioco corale ha esaltato le qualità dei singoli con Johnson,

Flores, Tinto e Guadalupi in doppia cifra. I viaggianti sono partiti con le marce alte infliggendo il primo parziale di 12-2 nel primo quarto con un Johnson in grande spolvero. I ritmi imposti dagli ospiti sono proseguiti sino al temine della prima frazione che si è chiusa sul +11. Un vantaggio ampio dilatatosi nel secondo periodo con un altro break di 11-1. Questa volta è stato Guadalupi a vestire i panni del punisher con 8 punti messi a referto, ma l’organizzazione difensiva e l’ottima circolazione di palla ha consentito tiri ben costruiti che hanno mandato a nozze capitan Mocavero e compagni. Chiusa la seconda frazione sul punteggio di 24-50, dopo la pausa lunga la Cce Lsb Lecce è rientrata in campo con lo stesso ghigno uccidendo la partita nel terzo quarto. I ragazzi di Michelutti hanno concesso appena 8 punti ai locali nei terzi 10 minuti di gioco, allargando la forbice nel punteggio sino al +27 con Divac e Di Coste, autori di 4 punti a testa. Nel quarto periodo la formazione salentina ha amministrato il largo gap accumulato sul tabellone luminoso rispondendo colpo su colpo alle sortite offensive di Barletta. In questa fase Flores è stato il più prolifico tra i biancoblu, ma tutta la squadra ha distribuito tanti palloni con qualità e intensità rimanendo sul pezzo su entrambi i lati del campo per tutto l’arco della partita. Dopo due trasferte consecutive, la Cce Lsb Lecce tornerà ad allenarsi in vista dell’esordio casalingo contro Newgen Martina Franca, in programma sabato 17 ottobre al Pala San Giuseppa da Copertino con palla a due alle 18.

Barletta Basket – Cce Lsb Lecce: 61-88

Parziali: (17-26/17-24/8-19/19-19)

Progressivi: (17-26/34-50/42-69/61-88)

Barletta Basket: Morimo 6, Capurso 16, Auricchio 2, Strignano, Barile, Carbone, Giuliani 2, Falcone 11, D’Avenzo 14, Camassa, Giannattasio 7, Sanna 3. All. Scoccimarro.

Cce Lsb Lecce: Johnson 14, Pallara 6, Di Coste 6, Esposito 5, Flores 14, Divac 9, Tinto 15, Mocavero 4, Turco, Olivieri 3, Guadalupi 12. All. Michelutti.