Lecce, le strisce blu possono aiutare il commercio. Ma la mobilità non si migliora soltanto facendo pagare i parcheggi

I numerosi sit-in nei quartieri di Lecce dimostrano quanto il tema delle strisce blu sia sentito dai cittadini. Il rischio, però, è trasformare il confronto nell’ennesimo scontro politico, anziché individuare soluzioni per migliorare un Piano avviato dall’amministrazione Salvemini e proseguito da quella di Poli Bortone.

Le proteste meritano ascolto, ma è trasformando le preoccupazioni dei cittadini in proposte concrete che si ottengono risultati duraturi.

Le strisce blu, se organizzate correttamente, possono favorire il commercio e la vivibilità dei quartieri. Immaginiamo una strada con venti parcheggi gratuiti, occupati dalle otto alle diciotto: per dieci ore quegli spazi restano indisponibili per clienti e visitatori.

Una sosta regolamentata, con tariffe equilibrate, può invece favorire il ricambio delle automobili.

Un parcheggio occupato per dieci ore serve a un solo automobilista. Un parcheggio che ruota può servire a un intero quartiere.

Naturalmente, ogni zona ha esigenze diverse. Ciò che funziona in una strada commerciale potrebbe non essere adatto a un quartiere residenziale. Per questo servono permessi e agevolazioni adeguate: chi abita in una zona non può essere trattato come un visitatore occasionale della propria città.

Chi lavora e studia non può pagare il prezzo della rotazione

C’è una differenza sostanziale tra chi parcheggia un’ora per fare acquisti e chi lascia l’automobile otto ore per lavorare o studiare.

Commercianti, dipendenti, professionisti e studenti, spesso provenienti dalla provincia, devono poter contare su abbonamenti economicamente accessibili.

Favorire la rotazione è giusto. Penalizzare chi contribuisce quotidianamente alla vita economica e sociale della città sarebbe un errore.

Le prime aperture del Comune

Ritengo importante riconoscere le prime aperture dell’amministrazione comunale.

L’introduzione dei 15 minuti di sosta gratuita, soluzione che avevo personalmente proposto, e il rinvio all’11 gennaio 2027 dell’entrata in vigore del nuovo Piano, come avevo auspicato nei miei precedenti interventi, rappresentano segnali positivi.

Dimostrano che il confronto può produrre risultati, ma non devono rappresentare un punto di arrivo. Restano da affrontare il costo degli abbonamenti e, soprattutto, l’efficienza del trasporto pubblico.

Un invito all’assessore Capoccia e al presidente SGM

Vorrei rivolgere un invito, con un pizzico di ironia, all’assessore Giancarlo Capoccia e al presidente SGM, dott. Damiano D’Autilia.

Lasciamo le automobili al Foro Boario, prendiamo un normale autobus urbano e proviamo a raggiungere Piazzetta Ludovico Ariosto in soli 10 minuti.

Niente auto di servizio, niente scorciatoie. Soltanto tre cittadini e un autobus.

C’è però un piccolo inconveniente: per quanto mi risulta, nessuna linea urbana raggiunge direttamente quella piazzetta.

Naturalmente non pretendo che ogni destinazione sia raggiungibile in dieci minuti. Ma se una zona della città risulta difficilmente accessibile, quante altre potrebbero trovarsi nella stessa situazione?

Un autobus che esiste sulla mappa, ma non consente di arrivare puntuali al lavoro, non è una vera alternativa all’automobile.

L’invito è ironico, ma la proposta è seria: verificare sul campo l’effettiva accessibilità dei quartieri, valutando anche minibus elettrici sulle tratte meno frequentate e mezzi più capienti dove la domanda è maggiore.

Le domeniche ecologiche: un ricordo che vorrei tornasse realtà

C’è poi un ricordo della mia infanzia che conservo con particolare nostalgia: le domeniche ecologiche, un’iniziativa tanto cara al nostro sindaco.

Ricordo quelle domeniche in cui Lecce sembrava rallentare. Le strade del centro, solitamente attraversate dalle automobili, tornavano a riempirsi di persone. Si passeggiava senza fretta, si incontravano amici e conoscenti, i bambini potevano camminare accanto ai propri genitori senza il rumore continuo del traffico.

Erano giornate semplici, e forse proprio per questo speciali. Non servivano grandi eventi per riscoprire la bellezza della nostra città: bastava poterla vivere con tranquillità.

Oggi, da adulto, mi piacerebbe che anche le nuove generazioni potessero conoscere quelle stesse sensazioni.

Perché non riproporre periodicamente le domeniche ecologiche? Sarebbe un modo per sostenere il commercio, favorire la socialità e restituire alle famiglie il piacere di vivere insieme gli spazi pubblici.

A volte, per immaginare una città migliore, basta ricordare ciò che di bello sapevamo già fare.

La mobilità si costruisce, non si impone

Il rinvio del Piano offre al Comune un’opportunità: ascoltare i cittadini, tutelare residenti, lavoratori e studenti e rendere il trasporto pubblico un’alternativa realmente utilizzabile.

Le prime aperture sono incoraggianti. Ora occorre trasformare il dialogo in ulteriori soluzioni concrete.

Non sono contrario alle strisce blu. Sono favorevole a una Lecce in cui sia più semplice parcheggiare per fare acquisti, meno costoso raggiungere il proprio posto di lavoro e finalmente conveniente scegliere un autobus.

E magari, qualche domenica, tornare a passeggiare per le strade del centro, ritrovando almeno un po’ di quella serenità che ricordo da bambino.

Perché il progresso di una città non si misura dal numero dei parcheggi a pagamento, ma dalla libertà che offre ai suoi cittadini di muoversi, lavorare e vivere meglio.

Marco Vespucci