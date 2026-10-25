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Lecce, le strisce blu possono aiutare il commercio. Ma la mobilità non si migliora soltanto facendo pagare i parcheggi

Marco Vespucci: «Bene i 15 minuti gratuiti e il rinvio del Piano. Ora tuteliamo residenti, lavoratori e studenti e rendiamo il trasporto pubblico una vera alternativa».

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