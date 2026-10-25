Sotto gli occhi di Velasco, Melendugno lotta fino all’ultimo pallone: il Club Italia vince tre a uno

Sipario al PalaRaschi di Parma dopo 1 ora e 54 minuti di pallavolo intensissima, combattuta punto su punto, giocata davanti a più di 1000 persone e sotto gli occhi attenti del Commissario Tecnico della Nazionale Julio Velasco, presente per seguire da vicino la sfida e le giovani promesse del volley azzurro. La Narconon Volley Melendugno cade a testa alta nell’anticipo della quinta giornata di Serie A2 FINECO: il Club Italia conquista i tre punti, il quarto successo consecutivo dopo i tre tie-break vinti nelle gare precedenti, al termine di una sfida decisa dai dettagli e da qualche episodio sfavorevole nei momenti cruciali.

Le biancorossonere partono con Avenia in regia e Malik opposto, Gianfico e Tomasetig al centro, Perfetto e Lijewska in banda, Morandini libero, e disegnano un primo set di grande personalità. Il primo punto è di Lijewska, poi arrivano le parallele di Perfetto, i muri di Malik e di Tomasetig, e l’ace di Perfetto che vale l’8 a 11 e costringe coach Cichello al time out. Le giovani azzurre non mollano e, grazie a Tosini, ricuciono fino al 14 a 14; la Narconon Volley Melendugno riparte con una fast di Gianfico e si porta sul 17 a 20, ma il Club Italia torna ancora a pari sul 23 a 23. Nel concitato finale si va ai vantaggi: Caruso firma il 25 a 24 e il 26 a 25, Malik risponde con due attacchi pesantissimi e Perfetto pareggia a quota 26, fino al muro di Avenia su Caruso per il 26 a 27 e a quello di Gianfico per il 26 a 28 che chiude un parziale lunghissimo, vinto in 30 minuti.

La reazione delle padrone di casa arriva subito. Nel secondo set il Club Italia vola sul 10 a 5 con Tosini e Solovei, ma le salentine non si arrendono: la regia di Avenia, le ricezioni di Morandini, i primi tempi di Tomasetig e Gianfico e un attacco di Novello, entrata al posto di Lijewska, riportano il Melendugno a un solo punto di distanza (16 a 15) prima del nuovo allungo delle azzurre, che chiudono 25 a 21 dopo il doppio cambio in cui Compagnin e Meoni sostituiscono Avenia e Malik. Il terzo set è in equilibrio fino al 14 pari, tra gli ace di Tomasetig e le diagonali di Novello, poi il Club Italia prende il largo grazie a un muro che, in questo parziale, segna sei punti contro uno e si porta sul 25 a 21.

Nel quarto set le biancorossonere mettono in campo tutto il cuore, partono 0 a 3, arrivano fino al 13 a 18 con Perfetto, Tomasetig e Malik protagoniste e sembrano vicine a riaprire la partita al tie-break. Il Club Italia, però, si rifà sotto punto dopo punto fino al 19 pari e, dopo l’attacco di Caruso che vale il 24 a 23 e il primo match point, trova il punto che chiude il match su un fischio confermato dal video check, al quale la squadra salentina avrebbe voluto un esito diverso. Si chiude 25 a 23, lasciando l’amarezza di un’occasione sfiorata.

“C’è grande rammarico perché siamo venute qui con la voglia di lottare e portare a casa un risultato importante, e lo abbiamo dimostrato lottando pallone su pallone dal primo all’ultimo minuto”, racconta Lara Gianfico. “Sapevamo che il Club Italia fosse una squadra giovane, molto fisica e in un momento di grande fiducia, ma siamo state brave a conquistare il primo set ai vantaggi e a rimanere sempre agganciate al match, anche quando l’inerzia è passata dalla loro parte. Purtroppo, nel quarto set alcuni episodi e qualche dettaglio nei momenti caldi hanno fatto la differenza a loro favore, togliendoci la possibilità di giocarci tutto al tie-break. Fa male uscire senza punti da una partita così intensa, ma dobbiamo essere consapevoli del valore della nostra prestazione: il nostro percorso di crescita passa anche da queste battaglie. Da domani ripartiamo da quanto di buono fatto vedere sul campo, con ancora più fame e determinazione per preparare il prossimo appuntamento.”

I numeri raccontano una gara di grande equilibrio: 54 punti in attacco per parte, a fare la differenza sono i muri (17 contro 14, con Feriozzi autrice di 8 muri vincenti) e la tenuta del Club Italia nei momenti decisivi. Il Melendugno ha chiuso con 7 ace e il 34% in attacco, contro i 4 ace e il 38% delle azzurre.

Un gruppo che ha lottato fino all’ultimo pallone. Arianna Tomasetig è stata la miglior realizzatrice con 17 punti, con 6 muri vincenti e il 64% in attacco, seguita da Polina Malik con 15, Beatrice Perfetto con 13 e Lara Gianfico con 12, mentre Natalia Lijewska ha chiuso a 8, Giorgia Avenia a 5, tra regia, ace e tre muri, e Gaia Novello a 4. Aurora Morandini ha guidato la seconda linea, Gaia Roserba è entrata per il servizio nel concitato finale del primo set, Giorgia Compagnin e Margherita Meoni hanno dato il proprio contributo nel secondo, e dalla panchina hanno spinto le compagne fino all’ultimo pallone Perla Massaglia e Aurora Micheletti, le due ex del Club Italia: un gruppo che c’è, anche così, tutto insieme. Per il Club Italia, MVP Mariia Solovei, con 22 punti, come Ludovica Tosini.

Resta la consapevolezza di aver disputato una prova di grande intensità su un campo difficile, contro un avversario in ottima forma. Un percorso di crescita che prosegue con fierezza e guarda già con fame al prossimo impegno casalingo contro Itas Trentino.

TABELLINO

CLUB ITALIA – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-1 (26-28, 25-21, 25-21, 25-23)

CLUB ITALIA: Hernandez Suarez 2; Tosini 22; Feriozzi 11; Solovei 22; Caruso 7; Savioli 4; Cornelli (L); Guerra 5; Baleva 1; Monetti; Neri; Faleschini 1; Giuli’ (L); Voerzio. All.: Juan Manuel Cichello.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Avenia 5; Tomasetig 17; Malik 15; Morandini (L); Lijewska 8; Novello 4; Compagnin; Perfetto 13; Gianfico 12; Roserba; Meoni; Massaglia; Micheletti. All.: Simone Giunta.

Arbitri dell’incontro: 1° Arbitro: Ruggero Lorenzin – 2° Arbitro: Gianclaudio Bosica; Video Check: Daniele Rossi; Segnapunti Referto Elettronico: Daniele Farina.

MVP: Mariia Solovei.

Durata set: 30′, 26′, 29′, 29′ (1h54′)