Eccellenze gastronomiche salentine: Vino Primitivo, il gigante caldo e avvolgente

Un vino rosso monumentale, dal colore rubino profondo con sfumature granata. Al naso regala profumi intensi di prugna matura, ciliegia sotto spirito, fichi secchi, liquirizia e spezie calde. Al palato è morbido, caldo, di grande corpo e con una percentuale alcolica importante che parte dai 14° e può superare facilmente i 16°.

Il nome “Primitivo” non ha nulla a che fare con concetti di inciviltà o rozzezza: deriva dal latino primitivus (o dal dialetto priu), a indicare che è un vitigno a maturazione precocissima rispetto agli altri (si vendocchia già a fine agosto). Per decenni il Primitivo salentino è stato utilizzato come “vino da taglio” per rinvigorire e dare colore ai vini più blasonati ma esili del Nord Italia e della Francia. Oggi ha conquistato il riscatto che meritava, diventando un’eccellenza internazionale premiata e ricercata.

Va servito a circa 18°C in calici ampi. È il compagno perfetto per carni rosse strutturate, stufati (come i pezzetti di cavallo) e formaggi stagionati.