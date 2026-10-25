Eccellenze gastronomiche salentine: Vino Primitivo, il gigante caldo e avvolgente

Un vino rosso monumentale, dal colore rubino profondo con sfumature granata. Al naso regala profumi intensi di prugna matura, ciliegia sotto spirito, fichi secchi, liquirizia e spezie calde. Al palato è morbido, caldo, di grande corpo e con una percentuale alcolica importante che parte dai 14° e può superare facilmente i 16°.
Il nome “Primitivo” non ha nulla a che fare con concetti di inciviltà o rozzezza: deriva dal latino primitivus (o dal dialetto priu), a indicare che è un vitigno a maturazione precocissima rispetto agli altri (si vendocchia già a fine agosto). Per decenni il Primitivo salentino è stato utilizzato come “vino da taglio” per rinvigorire e dare colore ai vini più blasonati ma esili del Nord Italia e della Francia. Oggi ha conquistato il riscatto che meritava, diventando un’eccellenza internazionale premiata e ricercata.
Va servito a circa 18°C in calici ampi. È il compagno perfetto per carni rosse strutturate, stufati (come i pezzetti di cavallo) e formaggi stagionati.
- PoliticaLecce, per la prima volta arrivano gli alloggi sociali: la giunta dà il via libera al bando per 11 appartamenti a canone sostenibile
- PoliticaLequile, due nuovi finanziamenti per le scuole
- CronacaUn 50enne trovato morto in casa: "intossicazione da cocaina", ma il presunto pusher viene assolto
- CulturaAlla scoperta del Salento: la Grotta Romanelli
- CulturaAlla scoperta del Salento: l’obelisco di Lecce, che dal 1822 accoglie chi arriva e chi torna
- CulturaFigli del Salento: Tito Schipa, una carriera costellata da successi ineguagliati