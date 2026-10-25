La fauna del Salento: Tarantola, il ragno che inventò il ballo

Conosciuta anche come Ragno Lupo mediterraneo, la nostra tarantola autoctona non ha nulla a che vedere con i giganti pelosi sudamericani che si vedono nei film horror. Sviluppa una dimensione di circa 3-8 cm zampe comprese, ha un corpo robusto di colore grigio-marrone ed è dotata di otto occhi disposti su tre file, di cui due grandi e frontali che le conferiscono un’espressione perennemente sorpreso-inquietante.

La tarantola è la protagonista indiscussa del folklore pugliese. Tra il XV e il XX secolo, si credeva che il suo morso provocasse il “tarantismo”, uno stato di letargia ed eccitazione che poteva essere curato solo attraverso una danza sfrenata, ossessiva e prolungata al ritmo di tamburelli, la Pizzica. In realtà, la tarantola vive in cunicoli scavati nel terreno sormontati da una piccola torretta di seta e vegetali. Non tesse ragnatele da attesa, ma caccia a agguato come un vero lupo, facendo affidamento sulla sua vista eccellente e sulla sua velocità.

È il primo animale della storia ad aver involontariamente inventato un genere musicale e un festival folk senza nemmeno averne diritto d’autore. Tra l’altro, il suo morso è del tutto comparabile alla puntura di una vespa: doloroso, certo, ma assolutamente non mortale. Il vero mistero rimane come sia riuscita a far credere a generazioni di contadini che l’unico rimedio fosse ballare per tre giorni di fila senza sosta.