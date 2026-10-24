Un 50enne trovato morto in casa: “intossicazione da cocaina”, ma il presunto pusher viene assolto

MONTERONI (Lecce) – Venne trovato morto in casa della madre con la quale conviveva dopo aver assunto cocaina il 4 dicembre 2020. Per la morte di un 50enne di Monteroni, F.S., un 55enne compaesano, è stato assolto al termine del processo dall’accusa di morte come conseguenza di altro reato. Per non aver commesso il fatto come stabilito dalla giudice monocratica del tribunale di Lecce, Elena Coppola. L’intossicazione da assunzione di cocaina venne accertata dal medico legale Alberto Tortorella. Scattarono così le indagini.

I carabinieri di Monteroni si avvalsero dell’acquisizione dei dati del cellulare della vittima su cui fu eseguita una consulenza dallo specialista Claudio Leone in cui emergevano contatti con molti soggetti tra cui, anche, l’odierno imputato. Nel corso del processo l’avvocato difensore Stefano Pati ha dimostrato che non vi era alcuna prova della cessione della sostanza stupefacente ad opera di F.S. e che la morte non poteva essere a lui ascrivibile come conseguenza del delitto rispetto al quale sarebbe mancata la prova regina della cessione.

Le analisi sul telefonino del 50enne avrebbero rilevato poi contatti con altri soggetti rimasti ignoti. per conoscere le motivazioni della giudice sarà necessario attendere i prossimi 90 giorni. Nell’ambito della stessa inchiesta era imputata anche una donna che, nel frattempo, ha patteggiato la pena.