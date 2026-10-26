Fiera Cavalli Verona: la squadra pugliese pronta per la Coppa delle Regioni Pony

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Quattro giovani atleti rappresenteranno la Puglia alla prestigiosa Coppa delle Regioni Pony, in programma a Fiera Cavalli Verona dal 5 all’8 novembre 2026. Si sono infatti concluse le selezioni regionali che, articolate su tre tappe rigorose, hanno individuato i binomi destinati a difendere i colori del territorio nella competizione nazionale.

L’ultimo e decisivo appuntamento si è svolto presso il centro ippico ASD Colò di Lizzanello, in provincia di Lecce, completando un percorso agonistico che ha messo in luce la preparazione tecnica, la determinazione e la sintonia costruita tra giovani cavalieri, amazzoni e i loro cavalli.

La rappresentativa pugliese, pronta a confrontarsi con le delegazioni di tutta Italia, vede una composizione multilocalizzata che unisce diverse realtà della regione:

Anna Tondo, 13 anni di Leverano (Lecce), in sella a Stella, guidata dall’istruttore federale Mario Galati. Già protagonista di diverse competizioni, l’amazzone conta già numerosi riconoscimenti nel proprio percorso sportivo.

Anita Pappalardo, 14 anni di Copertino (Lecce), in gara con Sugar Baby Giuly sotto la direzione dell’istruttore federale Ottavio Pastore, al culmine di un percorso di preparazione che ha premiato continuità e impegno.

Viola Sasso, 12 anni di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani / area barese), che gareggerà insieme ad Helska des Chenes affiancata dall’istruttrice federale Maide Candido.

Gabriele Arminio, 12 anni di Foggia, che completerà il team insieme a Monaghan Ashley, seguito dall’istruttore federale Francesco Scuderi.

A guidare e coordinare la delegazione a Verona sarà il capo équipe e istruttore federale Mauro Negro, che supporterà la squadra sul campo nella gestione delle singole prove.

Il traguardo raggiunto è il frutto di un lavoro corale e di una forte sinergia tra ragazzi, tecnici e famiglie, all’interno di una disciplina che richiede costanza, responsabilità e massima attenzione al benessere dell’animale. Un risultato che testimonia la costante crescita del movimento equestre regionale promossa dalla FISE Puglia, guidata dal presidente, professor e avvocato Francesco Vergine, da sempre sostenitore del settore giovanile e dello sviluppo dell’attività sul territorio.