Tragedia sfiorata: 60enne colto da malore prima di Lecce-Juventus, decisiva la rianimazione della Croce Rossa

LECCE – Momenti di grande apprensione si sono vissuti ieri sera all’esterno dello stadio “Via del Mare” di Lecce, a margine dell’incontro di campionato disputato tra i padroni di casa e la Juventus guidata da Luciano Spalletti, conclusosi con la vittoria dei bianconeri per due reti a zero.

Un tifoso di 60 anni è stato colto da un improvviso e grave malore proprio prima di fare ingresso nell’impianto sportivo.La celerità e l’efficacia dei soccorsi hanno scongiurato il peggio: i volontari della Croce Rossa Italiana presenti sul posto sono intervenuti immediatamente praticando le prime manovre di soccorso direttamente all’esterno dello stadio.

Un intervento complesso ed estenuante, proseguito con le manovre di rianimazione per oltre due ore fino alla stabilizzazione del paziente. Un impegno prolungato da parte del personale sanitario che ha permesso di evitare conseguenze nefaste e di trasformare un episodio critico in una storia a lieto fine, oltre l’esito del campo e del risultato sportivo.