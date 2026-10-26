51^ Stagione lirica della Provincia di Lecce: al via la vendita di abbonamenti e biglietti. Ecco date e modalità di acquisto a partire dal 28 ottobre

LECCE – Turandot, L’elisir d’amore e Nabucco: pronta la 51^ Stagione lirica della Provincia di Lecce, in programma dal 13 novembre al 13 dicembre prossimi, con tre opere in abbonamento (Teatro Politeama Greco a Lecce) e un’opera contemporanea, Le Avventure di Pinocchio (fuori abbonamento, Teatro Apollo a Lecce).

L’Ente di Palazzo dei Celestini promuove l’edizione numero 51 dell’evento musicale più atteso dal Salento, e non solo. La “Stagione Lirica della Provincia di Lecce – Teatro di Tradizione” (responsabile del progetto il dirigente Roberto Serra), con la direzione artistica di Giandomenico Vaccari e Maurilio Manca, si avvale del sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, nonché della partecipazione della Camera di Commercio e della collaborazione anche di Comune di Lecce, Puglia Culture e Curia arcivescovile, in attuazione di un Protocollo sottoscritto per il triennio 2025-2027.

La Stagione 2026 si aprirà venerdì 13 novembre (ore 20.45), con Turandot di Giacomo Puccini, di cui quest’anno ricorre il centenario della prima rappresentazione, in programma al Teatro Politeama Greco di Lecce, con replica domenica 15 (ore 18).

Il secondo titolo in cartellone sarà L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, in scena venerdì 27 (ore 20.45) e domenica 29 novembre (ore 18). Per la terza serata, Nabucco di Giuseppe Verdi, in programma venerdì 11 (ore 20.45) e domenica 13 dicembre (ore 18).

Al via, dunque, la campagna abbonamenti per le opere in programma al Teatro Politeama: la prelazione per gli abbonati sarà dal 28 ottobre, la vendita per i nuovi abbonati dal 30 ottobre e i biglietti per le singole opere da sabato 31 ottobre. I tagliandi (anche per gli abbonamenti) possono essere acquistati sia al botteghino del teatro, che on line.

Due i giorni di prelazione dedicata agli abbonati: si potrà acquistare l’abbonamento con conferma dei posti scelti nella passata stagione mercoledì 28 ottobre (dalle 10 alle 12) e giovedì 29 ottobre (dalle 18 alle 20). Qualora non si potesse rinnovare l’abbonamento in questi due giorni, si potrà scrivere al teatro (info@politeamagreco.it) e chiedere di poterlo acquistare con bonifico bancario o rivolgersi presso la biglietteria del Teatro entro il 29 ottobre.

Per i nuovi abbonati, invece, l’acquisto parte da venerdì 30 ottobre, 18-20, e continua fino al 12 novembre.

La vendita biglietti delle singole opere partirà da sabato 31 ottobre, dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

Dove acquistare i biglietti: biglietteria del Teatro, via XXV Luglio, 30 Lecce, 0832 241468 (in orario di apertura biglietteria); online (anche abbonamenti) su www.politeamagreco.it; nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Orario biglietteria Teatro Politeama Greco: martedì, giovedì e venerdì 18-20; mercoledì, 10-12; sabato 10.30-12.30. Dal 2 novembre anche lunedì 10.30-12.30.

La 51^ Stagione propone anche un quarto titolo fuori abbonamento: si chiuderà, infatti, con l’opera contemporanea Le Avventure di Pinocchio di Antonio Cericola, ispirata dall’omonimo romanzo di Carlo Collodi, di cui si celebra il bicentenario della nascita, in programma mercoledì 30 dicembre, presso il Teatro Apollo a Lecce. Le modalità di acquisto dei biglietti per questa serata saranno resi noti più avanti.