Volley, B1: Nardò in festa, la Dream piega Isernia nell’ esordio casalingo

NARDO‘ (Lecce) – Il DS Dell’Anna: “La forza del gruppo e la spinta del pubblico le nostre armi vincenti “Se la trasferta di Jesi al debutto aveva già regalato nitidi segnali sulla tempra e sul carattere del gruppo, la prima uscita casalinga al Pala “Andrea Pasca” ha trasformato quelle sensazioni in una splendida certezza. La Rental & Versatility Nardò supera con un avvincente 3-1 l’Europea 92 Isernia (25-16, 23-25, 25-18, 25-20), conquistando un successo pesantissimo nella seconda giornata del Girone D di Serie B1.

Una vittoria arrivata al termine di un match tirato, giocato a ritmi elevati e sul filo dell’equilibrio, che ha ripagato il caloroso pubblico neretino con dosi massicce di adrenalina e suspense.

Non era affatto semplice mantenere la barra dritta nei passaggi più delicati della partita, specialmente dopo il ritorno delle molisane nel secondo parziale. Ma le ragazze guidate da mister Fabio Saccomanno e dal suo vice Marco Malecore hanno mostrato una maturità impressionante: la capacità di lottare punto su punto, gestire i vantaggi e graffiare con decisione nei momenti decisivi del terzo e quarto set ha fatto la differenza.

Le pagelle telegrafiche delle protagoniste in campo:

Greta Halla (22 punti): prestazione monumentale, top scorer assoluta e punto di riferimento costante nei momenti caldi dell’attacco granata; Michelle Ungaro (15 punti): qualità di categoria superiore, trascinatrice e micidiale nelle fasi chiave del match; Martina Gorgoni (12 punti): concreta e fondamentale nel garantire equilibrio tra attacco e seconda linea; Siria Tarantino (11 punti): muraglia al centro, presenza costante e graffiante a muro nei momenti decisivi; Alessandra Martella (4 punti): entra con piglio deciso e dimostra efficienza in attacco, garantendo un apporto preziosissimo; Francesca Di Coste (3 punti): regia lucida, gestione intelligente dei ritmi di gioco e contributo prezioso al servizio e a muro; Aurora D’Onofrio: affidabile e precisa in ricezione, dà sicurezza e stabilità alla seconda linea; Carola Rosafio: implacabile nei turni al servizio per spezzare il ritmo avversario; Carlotta Prete (L), Martina Confaloni, Sara Della Corte, Giorgia Natalizia, Francesca Troso: sempre pronte a sostenere la squadra dalla panchina, spingendo le compagne in ogni fase del match.

Gioventù, personalità e un campionato senza padroni: ciò che emerge con forza da questo avvio di stagione è la personalità di un organico giovane e per ampi tratti ancora inesperto per la categoria, ma perfettamente in grado di giocarsela a viso aperto contro qualsiasi avversaria. E’ quanto emerge anche dalle parole raccolte a fine match ai nostri microfoni direttamente da un DS Gianni dell’Anna visibilmente soddisfatto dalla prestazione granata: “Brave le nostre ragazze! Sono un gruppo giovane, con tanto entusiasmo e ampi margini di miglioramento. Questa vittoria deve darci la forza di continuare a lavorare, con umiltà e concentrazione, perché il prossimo impegno è già alle porte”.

Il quadro che la Serie B1 sta delineando dopo appena due giornate di gioco è quello di un torneo dall’estremo equilibrio: non ci sono squadre dominatrici, nessuna compagine è rimasta a punteggio pieno e i parziali di set su tutti i campi confermano battaglie serrate punto a punto. In questo contesto così livellato, il margine di crescita della Dream rappresenta un’arma dal potenziale enorme. “ll nostro obiettivo è chiaro” – continua il dirigente granata – “conquistare la salvezza in un campionato difficile ed estremamente equilibrato, dove ogni partita sarà una battaglia e ogni punto avrà un peso enorme. Alla fine, farà la differenza la squadra capace di essere davvero un gruppo, di restare unita nei momenti difficili e di lottare insieme per lo stesso obiettivo”.

La spinta del Pala Pasca rappresenta, infine, un legame speciale con la città: nonostante una serata di forte concomitanza con grandi appuntamenti calcistici nazionali, gli spalti del Pala “Andrea Pasca” hanno risposto con numeri importanti e un entusiasmo travolgente. Il calore, i cori e l’attaccamento dimostrati dai tifosi neretini per tutti i 112 minuti di gioco si sono confermati il vero uomo in più in campo, trascinando le granata verso un successo da ricordare. “Un grazie di cuore a tutto il pubblico che ci ha sostenuto e incoraggiato dagli spalti” – conclude – “Il vostro calore e la vostra vicinanza sono una spinta importante per le nostre ragazze. Continuate a seguirci e a farci sentire il vostro sostegno! Continuiamo così, un passo alla volta”.

Il tabellino dell’incontro

RENTAL & VERSATILITY NARDÒ – EUROPEA 92 ISERNIA IS 3-1

(25-16, 23-25, 25-18, 25-20)

RENTAL & VERSATILITY NARDÒ: Halla 22, Confaloni, Troso n.e., Ungaro 15, Gorgoni 12, Tarantino 11, Della Corte n.e., Natalizia n.e., D’Onofrio (L1), Di Coste 3, Martella 4, Rosario, Prete (L2). All. Saccomanno, vice All. Malecore.

EUROPA 92 ISERNIA: Fuoco n.e., Ciavattini 3, Antonelli n.e., Milano 2, Silvestre, Di Norscia n.e., Vidali 18, Sbano (L1), Russo 17, Bonfitto 3, Carpio 7, Micheletto 9, Ricciardone (L2). All. Eliseo.

ARBITRI: Francavilla – Guagnano.