Imponeva il pizzo a un imprenditore: arrestato 56enne ritenuto vicino alla Sacra Corona Unita

CUTROFIANO (Lecce) – Pretendeva cinquemila o anche quindicimila euro all’anno da un imprenditore locale, agendo all’ombra della criminalità organizzata. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lecce hanno arrestato un 56enne di Cutrofiano, bloccato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con le pesantissime accuse di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall’appartenenza alla Sacra Corona Unita.

Tutto è iniziato da un incontro combinato grazie a un conoscente della vittima. Davanti all’imprenditore, l’uomo, già condannato in passato per mafia, con sentenze definitive nel 2008 e nel 2023, non avrebbe usato giri di parole, pretendendo il versamento periodico del denaro e prospettando un controllo a tappeto sulle attività economiche della zona, forte dei vecchi e nuovi legami con i clan locali.

Questa volta, però, il muro dell’omertà ha ceduto subito. L’imprenditore non si è piegato alle minacce e ha deciso di denunciare tutto ai Carabinieri, facendo scattare un’indagine lampo fatta di riscontri tecnici e intercettazioni che hanno permesso agli investigatori di fotografare il tentativo di estorsione e di ricostruire come la notizia avesse già iniziato a circolare nel tessuto economico del territorio.

Oltre al 56enne finito in cella, la lente degli inquirenti si è concentrata anche sulla posizione della persona che aveva fatto da tramite per l’incontro: l’uomo risulta indagato in concorso per lo stesso reato, anche se per lui non è stata disposta alcuna misura cautelare.