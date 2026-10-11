Figli del Salento: Ignazio Falconieri, giustiziato per amore della verità

Morire per amore della verità, ieri come oggi. Succede nel mondo, è successo a Lecce, qualche secolo Uno dei nostri martiri per la verità più illustri, è Ignazio Falconieri, alla cui memoria a Lecce è dedicata una piazzetta di rara bellezza per la sua semplicità dal sapore futurista, pur essendo un autentico angolo di Barocco perché nell’ampio respiro donato dallo spazio, sul fondo si stagliano le due cariatidi, mute osservatrici della vita che scorre sotto ai loro occhi e assertive custodi di parole e segreti.

Ignazio Falconieri nasce a Lecce (secondo alcuni potrebbe essere nato in realtà a Monteroni di Lecce), nel 1755, il padre era intendente dei feudatari Lopez y Royo, quindi la condizione economica agiata della sua famiglia, gli permise di attendere agli studi di grammatica, retorica e letteratura greca a Nola, nello stesso seminario che lo accolse come docente di retorica e poi come rettore.

Terminato il suo incarico a Nola, Ignazio Falconieri fu assunto come precettore dei figli del barone Zapponeta a Napoli, città in cui fu anche direttore di una scuola privata.

Erano quelli gli anni in cui a Napoli si diffondeva la parola “Illuminismo” e la città partenopea accolse questa corrente con fervente entusiasmo dando via ad una stagione di riforme politiche e mentali che coinvolse anche Ignazio Falconieri e che portarono, dopo la Rivoluzione Francesca, alla proclamazione della Repubblica Partenopea che fu proclamata.

Ignazio Falconieri non rimase sullo sfondo, ma fu protagonista come capitano di un battaglione della Guardia Nazionale e comandante militare del Dipartimento del Volturno impedendo la razzia dei tesori della Reggia di Caserta.

Quando le truppe sanfediste del Cardinale Ruffo irruppero a Napoli, Falconieri partì alla volta di Capua tentandone una strenua difesa.

Quando fu arrestato, oltre ad essere privato del suo titolo, fu accusato di delitti politici perché giacobino e quindi giustiziato a Napoli 31 ottobre 1799 e sepolto nella Chiesa del Carmine.

Aveva 44 anni, il suo tradimento non fu solo politico, ma soprattutto ideologico, perché parlò di cultura, rivoluzione, libertà.