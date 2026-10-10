Spaccata notturna al bar della stazione di servizio: nuovo furto di sigarette e “Gratta e Vinci”

MELISSANO (Lecce) – Ancora un colpo ai danni del “Red Cafè”, la caffetteria con rivendita di tabacchi situata nell’area di servizio “Ip” in via Racale, alle porte di Melissano. Nella notte tra giovedì e venerdì una banda di malviventi con il volto coperto ha preso di mira l’attività commerciale, colpita con la medesima modalità a distanza di appena quarantotto ore da un analogo episodio.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i malviventi si sono avvicinati all’ingresso del locale scagliando un arnese pesante contro la vetrata della porta principale, mandandola in frantumi nel giro di pochi istanti. Una volta guadagnato l’accesso all’interno, l’azione si è concentrata sugli scaffali espositivi: la banda si è impadronita di numerose stecche di sigarette e svariati blocchetti di biglietti “Gratta e Vinci”, per un ammontare economico stimato in diverse migliaia di euro, a cui si aggiungono i consistenti danni materiali causati agli infissi.

L’incursione, durata una manciata di secondi, si è conclusa con la fuga della banda a bordo di un’autovettura prima dell’arrivo delle pattuglie di un istituto di vigilanza privato in perlustrazione nella zona. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casarano per avviare le attività d’indagine. Gli investigatori hanno proceduto all’acquisizione dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza posti a presidio dell’area di servizio, al fine di estrapolare elementi utili all’identificazione dei responsabili.