Filovia, il referendum negato finisce davanti ai giudici: due ricorsi al Tar, il Comune spende 11mila euro per difendersi

LECCE – Settemiladuecentotrentaquattro firme, due tentativi di portare i cittadini alle urne e altrettanti ricorsi al Tribunale amministrativo regionale. La battaglia sul futuro della filovia di Lecce non è affatto conclusa. Anzi, dopo mesi di apparente silenzio, il comitato referendario torna alla carica e trascina la controversia nelle aule giudiziarie. Questa volta non saranno le commissioni comunali o i consiglieri di Palazzo Carafa a decidere, ma i giudici del Tar, chiamati a pronunciarsi sulla legittimità degli atti che hanno impedito ai leccesi di esprimersi sul potenziamento della rete filoviaria. La novità emerge da una proposta di delibera della giunta Poli Bortone, datata 15 ottobre, con cui l’amministrazione decide di costituirsi in giudizio e affidare la difesa del Comune all’avvocato Francesco Romano. Il conto per le casse comunali è di 11.102,96 euro, una spesa necessaria, secondo Palazzo Carafa, per affrontare due controversie considerate particolarmente complesse. Il caso esplode nuovamente proprio mentre a Roma si gioca una partita decisiva per il futuro del trasporto pubblico leccese. Questa settimana sono cominciate le audizioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per esaminare il progetto da quasi 119 milioni di euro presentato dal Comune.

Una richiesta di finanziamento che comprende una serie di interventi per modernizzare la mobilità urbana, l’acquisto di 27 nuovi filobus e l’estensione dell’attuale rete filoviaria nella fascia esterna del centro cittadino. Il progetto, che coinvolge anche Monteroni e l’Università del Salento, prevede la riqualificazione del sistema di trasporto con caratteristiche BRT, acronimo di Bus Rapid Transit. Ed è proprio sull’allargamento della filovia che si concentra lo scontro. Da una parte l’amministrazione Poli Bortone, intenzionata a ottenere le risorse statali e ampliare il servizio; dall’altra un comitato di cittadini che non contesta gli investimenti nel trasporto pubblico, ma chiede una soluzione tecnologica diversa e, soprattutto, rivendica il diritto della popolazione a pronunciarsi su un intervento destinato a modificare la viabilità cittadina.

“Noi non chiediamo che si blocchino i finanziamenti, vogliamo che si acquistino bus elettrici, come ha fatto Bari”, spiega Marcello Favale, portavoce del comitato promotore del referendum. La distinzione, secondo i promotori della consultazione, è fondamentale: non si tratta di rinunciare a un investimento milionario, ma di scegliere come utilizzare quelle risorse. “L’allargamento della filovia è invasivo. Il principio è che i cittadini devono essere ascoltati”, insiste Favale. Per capire come si sia arrivati davanti ai giudici occorre tornare al 28 maggio 2025, quando la giunta comunale approvò la documentazione tecnica e amministrativa necessaria a candidare il progetto da 118.943.856 euro al finanziamento ministeriale. Da quella decisione nacque la mobilitazione dei cittadini contrari all’estensione dell’infrastruttura filoviaria. Il comitato raccolse 7.234 firme per promuovere un referendum abrogativo della deliberazione. Un risultato che, tuttavia, non si è mai tradotto nella convocazione delle urne. La commissione tecnica incaricata di verificare l’ammissibilità del quesito sollevò infatti una questione giuridica: il regolamento comunale consentiva di sottoporre a referendum anche gli atti della giunta, mentre lo Statuto, secondo l’interpretazione successivamente accolta dagli uffici, avrebbe limitato questa possibilità alle deliberazioni del Consiglio comunale.

Il 15 dicembre 2025 la commissione rimise la questione all’assemblea cittadina. Seguì il parere del segretario generale del Comune, datato 5 febbraio 2026, che evidenziò il contrasto tra regolamento e Statuto. Il 18 febbraio il Consiglio comunale annullò la parte del regolamento che permetteva di indire referendum abrogativi sugli atti della giunta e del sindaco. Sei giorni dopo, il 24 febbraio, la commissione dichiarò illegittimo il quesito presentato dal comitato. Non soltanto per la natura dell’atto contestato, ma anche per le caratteristiche della deliberazione, che riguardava una richiesta di finanziamento ancora priva di certezza sull’effettiva concessione dei fondi. Secondo la commissione, indire immediatamente il referendum avrebbe potuto comportare un costo ingiustificato per l’ente qualora il finanziamento non fosse arrivato. Venne inoltre contestata la formulazione del quesito, ritenuta non pienamente corrispondente al contenuto della deliberazione (infatti il quesito si concentra sull’allargamento della filovia, ma in realtà la delibera riguarda la richiesta al ministero dei fondi per tutta una serie di infrastrutture). Una serie di motivazioni che non ha convinto i promotori della consultazione, decisi a chiedere l’intervento della magistratura amministrativa. Il primo ricorso al Tar è stato notificato il 22 aprile scorso e punta all’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione consiliare del 18 febbraio, dei verbali della commissione e degli atti collegati, compreso il parere del segretario generale.

Ma nel frattempo si era aperto un secondo fronte. Alcuni consiglieri di minoranza avevano presentato una proposta di consultazione popolare sullo stesso progetto, tentando una strada differente rispetto al referendum abrogativo. Anche questa iniziativa si è fermata in Consiglio comunale: il 27 maggio l’assemblea ha respinto la proposta sulla base dei pareri negativi di regolarità tecnica e contabile. Da qui il secondo ricorso, notificato il 21 settembre, con cui viene chiesto l’annullamento della deliberazione di rigetto e degli atti collegati. Due procedimenti distinti, dunque, che si intrecciano nella stessa controversia politica e amministrativa. La giunta Poli Bortone ha deciso di affrontarli con un unico legale esterno, individuato nell’avvocato Francesco Romano, al quale viene riconosciuto un compenso complessivo di 11.102,96 euro, comprensivo di spese generali e contributi previdenziali. Il professionista ha applicato una riduzione del 30 per cento agli onorari proprio per la parziale sovrapposizione delle questioni trattate. Il Comune intende difendere la correttezza del procedimento seguito e delle decisioni adottate, mentre il comitato considera la vicenda una questione di partecipazione democratica che va ben oltre il destino dei filobus.

“Il servizio di trasporto urbano è pieno di fantasmi nel centro. Ci vuole una campagna che favorisca un cambio culturale”, osserva Favale, richiamando il problema dell’utilizzo dei mezzi pubblici e della necessità di incentivare i cittadini a lasciare l’automobile privata. Secondo il portavoce, investire milioni di euro nelle infrastrutture non basta se non si costruisce contemporaneamente una nuova cultura della mobilità. Ma il punto centrale della protesta rimane il mancato coinvolgimento diretto della popolazione. “7.234 firme sono state ignorate, ora vogliamo che i giudici consentano di esercitare la democrazia”, afferma Favale. Il comitato, dunque, non intende fermare la modernizzazione del trasporto pubblico e ribadisce la propria preferenza per autobus completamente elettrici, senza la necessità di ampliare la rete aerea della filovia. La scelta tra sistemi di trasporto differenti resta però soltanto uno degli aspetti della controversia: davanti al Tar si discuterà soprattutto della legittimità degli atti amministrativi che hanno impedito il referendum e la successiva consultazione popolare. Sullo sfondo rimangono le audizioni ministeriali e la possibilità di ottenere un finanziamento di dimensioni eccezionali per la città. I due procedimenti giudiziari non equivalgono, di per sé, a uno stop all’iter del finanziamento, ma introducono un ulteriore elemento di incertezza nel confronto politico sul progetto. Il paradosso è che proprio mentre il Comune cerca di convincere il Ministero a finanziare l’ampliamento della filovia, una parte della cittadinanza chiede ai giudici di poter discutere quella scelta attraverso gli strumenti di democrazia diretta previsti dalle norme comunali. Per mesi la discussione si è concentrata su pali, fili, percorsi e mezzi elettrici. Adesso la controversia investe una questione diversa, destinata ad avere conseguenze anche oltre il caso della filovia: quali atti possono essere sottoposti al giudizio dei cittadini e quali limiti incontra il potere dell’amministrazione di escludere una consultazione? La risposta non arriverà più soltanto da Palazzo Carafa. Questa volta l’ultima parola sulla legittimità delle decisioni contestate spetterà ai giudici amministrativi.