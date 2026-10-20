Via XXV Luglio, conto alla rovescia per la fine dei lavori: entro dicembre la strada sarà pronta

LECCE – Il centro cittadino si prepara a liberarsi di uno dei cantieri che negli ultimi mesi hanno creato maggiori disagi alla circolazione e alle attività commerciali. In via XXV Luglio si lavora per rispettare la scadenza di fine dicembre, quando dovrebbe essere completato anche l’ultimo tratto interessato dalla riqualificazione. La situazione è stata verificata questa mattina dalla quarta commissione consiliare Lavori pubblici, presieduta da Roberto Russo, attraverso un sopralluogo con i tecnici comunali per accertare lo stato di avanzamento degli interventi e individuare eventuali criticità.

Le notizie sono rassicuranti: le opere procedono regolarmente e non sono emersi nuovi ostacoli in grado di compromettere il cronoprogramma. L’attenzione è concentrata soprattutto sul tratto compreso tra via Trinchese e via Fazzi, dove gli interventi sono ormai in fase avanzata. La parte più complessa, quella relativa ai sottoservizi, è stata completata e adesso si procede verso la sistemazione definitiva della superficie stradale. Un primo risultato è già visibile in via Trinchese, dove il tratto precedentemente occupato dal cantiere è stato riaperto.

La verifica della commissione, alla quale erano stati invitati anche il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla e l’architetto Silvio Cillo, ha consentito di fare il punto su un’opera che ha dovuto fare i conti con diversi imprevisti. Durante gli scavi sono emerse interferenze con le reti sotterranee e testimonianze del passato della città, che hanno richiesto particolare attenzione nella prosecuzione degli interventi. Anche in via Fazzi, dove sono stati individuati resti riconducibili all’anfiteatro romano, le attività proseguono senza particolari rallentamenti. La riqualificazione rientra in un progetto più ampio, finanziato con circa 3,6 milioni di euro, che punta a migliorare l’aspetto e la fruibilità di una delle aree più frequentate del centro storico, a ridosso del Castello Carlo V. Sono previsti il rifacimento delle pavimentazioni, una maggiore attenzione ai percorsi pedonali e interventi destinati a valorizzare il contesto urbano.

Non sono mancati, nel corso dei mesi, i malumori di residenti ed esercenti, costretti a convivere con transenne, modifiche alla viabilità e difficoltà di accesso ai negozi. Proprio per questo il rispetto della scadenza di dicembre assume un’importanza particolare, anche in vista delle festività natalizie, quando il centro di Lecce registra tradizionalmente un forte afflusso di visitatori. Il sopralluogo di questa mattina segna dunque un passaggio importante nella verifica degli impegni assunti dall’amministrazione. Dopo le difficoltà incontrate durante gli scavi, il completamento dei sottoservizi permette ora di concentrare gli sforzi sulle ultime lavorazioni. Per commercianti e residenti, però, il risultato più atteso non è soltanto il nuovo volto della strada: è soprattutto la possibilità di tornare a percorrerla senza ostacoli, recuperando quella normalità che il lungo cantiere ha inevitabilmente modificato.