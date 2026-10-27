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Attualità

GEN V, ultimi giorni per candidarsi al Premio e alla Call giovani: scadenza il 31 ottobre

Sette riconoscimenti per valorizzare il volontariato salentino e tre contributi da 2mila euro per trasformare le idee dei giovani in progetti concreti. Candidature aperte sul sito genvsalento.it. Premiazioni il 5 dicembre al Teatro Apollo di Lecce

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