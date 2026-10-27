GEN V, ultimi giorni per candidarsi al Premio e alla Call giovani: scadenza il 31 ottobre

LECCE – Ultimi giorni per candidarsi al Premio GEN V 2026 e alla Call giovani “Le idee diventano azioni”, le due iniziative promosse nell’ambito di GEN V – Generazione Volontariato per valorizzare l’impegno delle associazioni del Salento e incoraggiare la partecipazione delle nuove generazioni alla vita delle comunità. La scadenza per presentare le candidature è fissata a sabato 31 ottobre, attraverso il sito www.genvsalento.it.

Due opportunità rivolte a chi già opera nel mondo del volontariato e a chi desidera avvicinarsi all’impegno civico con idee e proposte innovative.

Il Premio GEN V 2026 – “Il volontariato che cambia le comunità” è dedicato alle esperienze più significative del volontariato attive nella provincia di Lecce. Sette le categorie previste: volontario o volontaria dell’anno, associazione dell’anno, giovani per il volontariato, scuola e cittadinanza attiva, impresa per la comunità, innovazione sociale e progetto ad alto impatto sociale.

Le candidature possono essere presentate direttamente dai protagonisti delle esperienze o da terzi, per segnalare storie e iniziative meritevoli di riconoscimento. La giuria valuterà l’impatto sociale delle attività, la capacità di costruire reti, la sostenibilità, il coinvolgimento dei giovani e il grado di innovazione. Ai vincitori saranno assegnati una targa, un riconoscimento pubblico e un premio simbolico.

Ai giovani tra i 14 e i 30 anni è invece rivolta la Call “Le idee diventano azioni – Giovani per il Bene Comune”, alla quale è possibile partecipare individualmente o in gruppo. Il concorso invita ragazze e ragazzi a immaginare soluzioni e iniziative capaci di migliorare il territorio salentino, con particolare attenzione all’ambiente, all’inclusione sociale e alla partecipazione. Saranno selezionati tre progetti, ciascuno dei quali riceverà un contributo di 2mila euro, oltre all’accompagnamento di tutor ed esperti che aiuteranno i giovani proponenti a sviluppare e realizzare le proprie idee.

Le due iniziative rappresentano un passaggio centrale del percorso di GEN V, il progetto civile e culturale nato per favorire il ricambio generazionale nel volontariato salentino e dare continuità al lavoro delle tante associazioni e persone che assistono i malati, sostengono le famiglie, accompagnano le persone sole, difendono l’ambiente e animano la vita sociale di quartieri e paesi.

Il percorso, avviato il 25 giugno scorso nella Prefettura di Lecce con la firma del Libro Bianco del Volontariato Salentino, culminerà il 4 e 5 dicembre a Lecce. Il 4 dicembre, nella Sala Teatrino del Convitto Palmieri, si svolgeranno i “Dialoghi sul Bene Comune”, un momento di confronto tra associazioni, istituzioni e cittadini sui temi della partecipazione giovanile, della salute, dell’inclusione, dell’ambiente, della cultura e dell’innovazione sociale. Il giorno successivo, in occasione della Giornata internazionale del volontariato, il Teatro Apollo ospiterà la serata conclusiva, con la consegna dei Premi GEN V e la presentazione delle esperienze e delle iniziative selezionate.

Per partecipare al Premio GEN V e alla Call giovani c’è tempo fino al 31 ottobre 2026. I regolamenti, i requisiti e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito www.genvsalento.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo progettogenv@gmail.com.

GEN V è promosso da CSV Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento, Fondazione di Comunità del Salento, Tria Corda ODV, Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università del Salento, Nuovo Quotidiano di Puglia e Associazione G.PRO – Giovani Proattivi. Commedia Srl è sponsor tecnico. L’iniziativa è realizzata con il contributo finanziario del Consiglio regionale della Puglia.

«Con GEN V vogliamo contribuire a costruire una nuova generazione di volontari, capace di raccogliere e rinnovare il patrimonio di solidarietà presente nel nostro territorio – dichiara Antonio Aguglia, presidente di Tria Corda ODV –. Il Premio è un’occasione per riconoscere il valore di chi si impegna ogni giorno per gli altri, mentre la Call giovani è un investimento sulle idee e sulle energie di chi può dare futuro al volontariato salentino. Invitiamo associazioni, cittadini e giovani a cogliere queste opportunità e a presentare la propria candidatura entro il 31 ottobre».

«I giovani sono una risorsa viva per il territorio e la Call rappresenta il nostro impegno concreto nel sostenere e dare voce alle loro intuizioni – dichiara Luigi Conte, presidente del CSV Brindisi Lecce – Come CSV, siamo al loro fianco per guidarli in questo percorso: mettiamo al centro la fiducia e la responsabilità condivisa per far sì che le idee di oggi diventino la forza e il motore sociale del Salento di domani.»

«Con la Call Giovani intendiamo dare voce a chi è chiamato già da oggi a immaginare il futuro della nostra terra – dichiara Daniele Ferrocino, di Fondazione di Comunità del Salento – Chiediamo visioni nuove che risanino i mali passato e valorizzino le bellezze e lo splendore del Salento».

«Il progetto si chiama GenV – Generazione Volontariato anche perché vuole dare spazio alle nuove generazioni. Siamo convinti che ragazze e ragazzi possano fare davvero la differenza, se messi nelle condizioni di esprimere il proprio potenziale, con gli strumenti e le opportunità giuste – Daniele Manni, presidente di G-Pro – In G-Pro abbiamo la fortuna di accompagnare giovani dai 14 ai 20 anni e di vederli ideare e realizzare iniziative di grande valore sociale: dalla lotta al bullismo con Mabasta alla tutela dell’ambiente con gli ECOisti, dal sostegno alle studentesse in Afghanistan con Etica Etnica alla promozione di uno sport più inclusivo con Sportzine. Esperienze che dimostrano quanto i giovani abbiano idee, energie e capacità da mettere in campo. Sta a noi ascoltarli, sostenerli e dare loro spazio per agire. Perché il “largo ai giovani” non resti soltanto un modo di dire, ma diventi un impegno concreto di tutti».

“Il volontariato non può essere la toppa alle ferite della società: deve essere la forza capace di cambiare le condizioni che le producono – dichiara Sarah Siciliano, docente del Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università del Salento – Con GEN V, volontariato, università, istituzioni e comunità si alleano per costruire, insieme ai giovani, la città che ancora non c’è. Il Premio e la Call Giovani sono un invito a passare dalla visione all’azione: non limitatevi a conoscere GEN V, candidatevi, partecipate, diventate protagonisti del cambiamento!”