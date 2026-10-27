Liceo Palmieri, cultura e libertà – invito alla cittadinanza

Nell’ambito dell’iniziativa “Italiani e Polacchi, popoli fratelli uniti dal sogno della libertà”, in collaborazione con Fundacja Monte Cassino, AFCPI, Esercito Italiano – Comando Militare Esercito “Puglia”
Il Liceo Classico e Musicale “Palmieri” è lieto di invitare la cittadinanza a visitare la mostra storico-documentaria allestita presso l’atrio dell’Istituto, realizzata a cura dell’Esercito Italiano – Comando Militare Esercito “Puglia”
La visita, guidata dal colonnello Lastella, offrirà un’importante occasione di approfondimento storico attraverso l’esposizione di materiale documentario e fotografico, nonché di reperti autentici di straordinario valore storico e testimoniale.
L’iniziativa potrà essere fruita in orario pomeridiano, dalle ore 15.00 alle ore 17,30, dei giorni 26, 27 e 28 di ottobre.
La mostra non rappresenta soltanto un percorso di conoscenza del passato, ma intende trasmettere un messaggio trasversale di pace, di dialogo tra i popoli e di riflessione sugli eventi che hanno segnato la storia contemporanea.
INGRESSO LIBERO
- CulturaIl giorno in cui un sogno montò in sella
- AttualitàA "Con la mia voce" di Monica Sabella scrittrice salentina la Menzione Speciale del Premio Microeditoria di Qualità - Sezione Ragazzi
- AttualitàFiera di Ognissanti 2026: dal 30 ottobre al 1° novembre gli eventi a Carpignano Salentino
- CulturaGli ultimi giorni di Pasolini e la Grecìa Salentina: esce "Terre Feconde", raccolta di poesie e scatti di Antonio Tommasi
- CulturaDa Lecce al Senato della Repubblica: a Roma la presentazione del volume "Stalking. Storie straordinarie di un crimine ordinario" di Antonio Russo
- AttualitàLa legalità è una scelta di vita che si costruisce insieme. Al via a Galatina la I Giornata della Sicurezza Partecipata