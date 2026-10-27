Liceo Palmieri, cultura e libertà – invito alla cittadinanza

Nell’ambito dell’iniziativa “Italiani e Polacchi, popoli fratelli uniti dal sogno della libertà”, in collaborazione con Fundacja Monte Cassino, AFCPI, Esercito Italiano – Comando Militare Esercito “Puglia”

Il Liceo Classico e Musicale “Palmieri” è lieto di invitare la cittadinanza a visitare la mostra storico-documentaria allestita presso l’atrio dell’Istituto, realizzata a cura dell’Esercito Italiano – Comando Militare Esercito “Puglia”

La visita, guidata dal colonnello Lastella, offrirà un’importante occasione di approfondimento storico attraverso l’esposizione di materiale documentario e fotografico, nonché di reperti autentici di straordinario valore storico e testimoniale.

L’iniziativa potrà essere fruita in orario pomeridiano, dalle ore 15.00 alle ore 17,30, dei giorni 26, 27 e 28 di ottobre.

La mostra non rappresenta soltanto un percorso di conoscenza del passato, ma intende trasmettere un messaggio trasversale di pace, di dialogo tra i popoli e di riflessione sugli eventi che hanno segnato la storia contemporanea.

INGRESSO LIBERO