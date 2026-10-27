Trovato un cadavere in un pozzo, non si esclude alcuna ipotesi, neppure quella dell’omicidio

Torre Rinalda (Lecce) – Ritrovato un cadavere all’interno di un pozzo. Ed è mistero sulle cause del decesso, tra le altre non si esclude neppure l’omicidio.
L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi nelle campagne di Torre Rinalda, una delle marine di Lecce, lungo la strada che conduce a Casalabate. A lanciarlo alcuni giovani che lavorano in quella zona che hanno notato tracce di sangue sul terreno e fuori dall’abitazione dell’uomo trovato morto.
Il corpo senza vita è quello del 78enne Antimo Mazzotta, che viveva da solo nella zona della marina leccese in compagnia dei suoi cani e gatti. Come si diceva, il cadavere è stato rinvenuto all’interno di un pozzo. E sono stati i vigili del fuoco a tirarlo fuori. Particolare non di poco conto: pare che il pozzo fosse chiuso dall’esterno.
Al loro arrivo sul posto, gli operatori del 118 hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo.
Sulla macabra scoperta ora indagano i carabinieri del Nucleo investigativo di Lecce. E restano appunto da chiarire le cause del decesso: al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio, magari per una rapina finita in tragedia.
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