Grande successo per la mostra “Tesori nascosti” della Galleria Borghese, da Tiziano a Bernini. Prorogata fino a domenica 8 novembre 2026

LECCE – Alla luce del grande successo di pubblico e dell’apprezzamento dei visitatori, la mostra Tesori nascosti della Galleria Borghese. Da Tiziano a Bernini, in corso al Museo MUST di Lecce, è prorogata fino a domenica 8 novembre 2026.

Curata da Lucia Calzona, Maria Giovanna Sarti ed Emanuela Settimi della Galleria Borghese, l’esposizione propone un viaggio nell’arte italiana tra Rinascimento e Barocco attraverso oltre trenta opere, provenienti in gran parte dai depositi del museo e raramente visibili al pubblico. Accanto a queste, sono esposti alcuni capolavori concessi dalle sale della Galleria, tra cui i due autoritratti di Gian Lorenzo Bernini, presentati per la prima volta insieme fuori dal museo. Il percorso offre una nuova prospettiva sulla ricchezza della collezione e sul lavoro di tutela, ricerca e conservazione che ne accompagna la storia. La selezione attraversa le principali scuole pittoriche italiane e racconta l’evoluzione dei linguaggi figurativi, con opere di maestri come Dosso Dossi, Tiziano Vecellio, Palma il Vecchio e Bernini.

Questa proroga sarà un’occasione per i cittadini di Lecce e della Regione, così come per i turisti presenti in città, per ammirare queste opere uniche. Sarà anche un’opportunità per i ragazzi e gli studenti, che potranno partecipare alle iniziative didattiche organizzate nell’ambito della mostra. È stata inoltre realizzata una pubblicazione dedicata all’esposizione, disponibile presso il bookshop del museo. Partner dell’iniziativa è Fondazione Roma, che sostiene il progetto condividendone la visione di una cultura accessibile e diffusa quale motore di crescita sociale e valorizzazione del patrimonio collettivo. La realizzazione è resa possibile anche grazie al contributo in art bonus di Intesa Sanpaolo.

Museo Storico della Città di Lecce (MUST) | Lecce | fino all’8novembre 2026 | www.mustlecce.it