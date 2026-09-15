Romina Power presenta in Puglia il suo libro “Pensieri profondamente semplici” e annuncia in anteprima la sua prima mostra d’arte a Lecce

LECCE – Ieri sera, 14 settembre, Romina Power ha incontrato il pubblico in Piazza Mons. Durante a Melendugno (Lecce) per una speciale serata tra musica, poesia e la presentazione del suo successo editoriale Pensieri profondamente semplici (Rizzoli). Sul palco insieme al figlio Yari Carrisi Power, ha ripercorso la propria carriera e ricerca interiore attraverso il racconto dei suoi viaggi in India e in Puglia, ricordi degli anni Settanta e l’esecuzione a due voci di brani storici come Acqua di mare e composizioni recenti come Custodi.

Durante la serata, Romina Power ha ufficializzato in anteprima la sua prima mostra d’arte in Puglia: l’esposizione si terrà al Museo MUST di Lecce dal 14 dicembre 2026 e vedrà le sue opere pittoriche affiancate da contenuti sonori curati da Yari Carrisi Power.