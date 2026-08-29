Power, Bernini e Tiziano? Dal Pd dubbi sulla mostra del Must. Bonocuore: “Spazi e progetti distinti: sale Off per emergenti”

LECCE – Non c’è alcun passaggio diretto dai capolavori della Galleria Borghese ai dipinti di Romina Power e mettere sullo stesso piano le due esposizioni, secondo il direttore del MUST Fernando Bonocuore, significa non conoscere l’organizzazione e la programmazione del museo. Non sono stati accostati Tiziano e Bernini alle opere della cantante pop italiana. È da qui che parte la replica alle critiche lanciate dai consiglieri comunali del Partito democratico Antonio Rotundo, Paolo Foresio, Sergio Signo e Loredana Di Cuonzo, che hanno sollevato dubbi sull’opportunità culturale di ospitare le opere della cantante e artista americana.

“Giustifico certe uscite solo per il fatto che, purtroppo, quando non si frequenta il MUST o altri contenitori culturali, non si possono comprendere determinate strategie che si portano avanti. Ma è una buona occasione per spiegare a tutti come funziona”, afferma Bonocuore, direttore del Museo Storico della Città di Lecce dal settembre 2025.

La polemica nasce dalla programmazione espositiva del museo. Da una parte ci sono i “tesori nascosti” della Galleria Borghese, opere appartenenti alla prestigiosa collezione romana ma normalmente custodite nei depositi; dall’altra l’annunciata presenza delle opere di Romina Power nelle sale Off. Un accostamento che il Pd considera quantomeno singolare. “Il viaggio curatoriale compie un salto decisamente più audace: dalla Galleria Borghese a Romina Power”, scrivono i quattro consiglieri.

I dem chiariscono di non voler ironizzare sull’attività pittorica di Power, ricordando che dipinge da oltre cinquant’anni e che l’arte rappresenta una componente reale del suo percorso personale. La domanda, però, riguarda i criteri della scelta: “Quali sono le referenze critiche che giustificano questa scelta?”. Secondo Rotundo, Foresio, Signo e Di Cuonzo non emergerebbero “una consistente bibliografia specialistica, un particolare riconoscimento museale, un mercato secondario consolidato” o studi tali da rendere immediatamente comprensibile la rilevanza dell’operazione.

“Passare dalla Galleria Borghese, sia pure dai depositi, a Romina Power è certamente una scelta coraggiosa”, aggiungono. “Talmente coraggiosa che sarebbe interessante conoscere anche il progetto culturale che tiene insieme le due cose”. Di Cuonzo, in particolare, avrebbe preferito che le sale Off fossero utilizzate anche per valorizzare collezioni private leccesi.

Ed è proprio sul presunto collegamento fra le due mostre che Bonocuore interviene con maggiore decisione. “Capisco che non frequentando il MUST, che è un centro culturale, si incorra in questo errore”. Il direttore spiega che le sale Off costituiscono uno spazio autonomo, destinato agli emergenti e accessibile con un costo simbolico. “Sono sale apposite. Alcune opere sono interessanti, ma non esponiamo emergenti nelle sale dedicate ai grandi artisti già famosi e riconosciuti”.

La mostra della Galleria Borghese resterà invece allestita fino al 18 ottobre e, assicura Bonocuore, “sta andando molto bene”. Si parla di 150 ingressi al giorno. Il percorso del museo comprende inoltre esposizioni archeologiche e contemporanee e un racconto che attraversa diversi secoli. Subito dopo la chiusura dell’esposizione romana è già previsto l’arrivo di “un’altra mostra molto importante”, mentre per le sale Off il calendario risulta completo fino a marzo 2027.

Il confronto, dunque, resta aperto sul piano politico e culturale, ma Bonocuore invita a partire da una visita diretta prima di giudicare la programmazione. Fino alla seconda metà di ottobre il pubblico potrà vedere le opere provenienti dalla Galleria Borghese; successivamente arriverà una nuova grande esposizione. “E chi vorrà approfondire anche la parte dedicata a chi non è riconosciuto dalla critica internazionale, all’interno del MUST, potrà entrare nelle sale Off, dove trovano spazio artisti emergenti e proposte differenti, compresa quella di Romina Power”. Con questo invito il direttore mette un punto definitivo alla polemica aperta da alcuni consiglieri di opposizione a Palazzo Carafa.