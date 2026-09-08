“Empatia. Ascolta. Oltre” mostra di Stefania Nair Foscarini al Must dal 17 al 23 settembre

LECCE – Dal 17 al 23 settembre 2026, il MUST Off Gallery di Lecce, in Via degli Ammirati 11, ospiterà la mostra d’arte di Stefania Nair Foscarini, dal titolo “Empatia. Ascolta. Oltre”, una personale di pittura dedicata all’introspezione umana, ai temi dell’ascolto, dell’empatia e dell’inclusione.

La mostra di pittura, promossa dall’Associazione “Angeli di Quartiere” in collaborazione con il MUST Off Gallery, nasce con l’intento di creare, attraverso il linguaggio dell’arte, uno spazio di incontro e di riflessione sui valori che caratterizzano la relazione con l’altro, valorizzando l’arte come occasione di crescita individuale e collettiva e come strumento di impegno culturale e sociale.

“Empatia. Ascolta. Oltre” invita il pubblico a partire dall’osservazione dell’opera attivando un ascolto interiore e una partecipazione emotiva in grado di disconoscere ogni regola e superare ogni contaminazione esteriore; un percorso introspettivo alla ricerca della purezza e dell’essenzialità.

L’arte diventa così uno strumento capace di stimolare una riflessione sul modo in cui guardiamo noi stessi e gli altri, accogliamo le differenze e costruiamo relazioni fondate sulla comprensione e sulla sensibilità, partendo dall’ascolto interiore del nostro animo.

IL VERNISSAGE

L’inaugurazione della mostra si terrà giovedì 17 settembre 2026 alle ore 18:00 presso il MUST Off Gallery a Lecce, con interventi, dialoghi e incursioni musicali.

Il vernissage rappresenterà un momento di incontro tra l’artista, il pubblico, gli operatori culturali e le realtà associative del territorio, con l’obiettivo di condividere la genesi del progetto ed il suo significato più intimo.

L’Associazione “Angeli di Quartiere” ha inoltre rivolto un invito alle Autorità Comunali di Lecce, la cui presenza intende sottolineare l’importanza del sostegno alle iniziative culturali e associative che contribuiscono alla vita sociale della comunità.

La mostra sarà visitabile gratuitamente dal 17 al 23 settembre 2026, dalle ore 09:00 alle ore 21:00.

“Empatia. Ascolta. Oltre” vuole essere, prima ancora che una mostra, un invito a fermarsi, osservare, ascoltare e andare oltre ciò che appare: perché l’empatia nasce dalla capacità di riconoscere nell’altro una storia, una sensibilità e un universo da comprendere.