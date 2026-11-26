LECCE – Gli abiti di scena, le partiture e gli oggetti personali di Tito Schipa avranno una sede stabile al piano terra del MUST. Il Comune di Lecce ha impegnato 116.520 euro per acquistare da Tito Schipa Junior la collezione appartenuta al tenore e destinarla a una mostra permanente nel Museo storico della città. L’acquisto assorbe la parte più consistente dei 150 mila euro assegnati a Lecce per il progetto “Tito Schipa. La voce di Lecce nel mondo”. I 33.480 euro rimanenti serviranno a preparare e valorizzare il percorso espositivo, per il cui allestimento sono previste anche ulteriori risorse. La raccolta comprende, oltre agli abiti di scena e alle partiture, fotografie, documenti, oggetti personali e altri cimeli autentici. Per stabilire il prezzo, Palazzo Carafa ha chiesto una perizia alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto. La stima ha fissato il valore dei beni da acquisire in 116.520 euro. A quella cifra Tito Schipa Junior, erede del tenore e proprietario della collezione, ha dato la propria disponibilità a vendere. La compravendita riguarda i beni individuati nella perizia, con l’esclusione dei pezzi riportati in un elenco separato. Il dettaglio dei singoli oggetti è contenuto negli allegati alla perizia, richiamati dalla determina.

Con la determinazione n. 3741 del 20 novembre 2026, il dirigente Fernando Bonocuore ha impegnato la somma sul bilancio 2026, nel capitolo dedicato ai cimeli di Schipa e alimentato dal trasferimento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il preliminare di compravendita, predisposto con il segretario generale del Comune, è depositato agli atti e definisce le condizioni del trasferimento e le modalità di pagamento. Una volta perfezionato l’acquisto, la raccolta entrerà nel patrimonio indisponibile del Comune e il direttore del MUST provvederà a iscriverla nell’inventario del patrimonio culturale cittadino. Il progetto, approvato dalla giunta il 22 dicembre 2025, è finanziato con le risorse della legge di bilancio statale per il 2025 e regolato da un accordo con la Direzione generale Musei del Ministero della Cultura. Con i 33.480 euro residui, il Comune finanzierà, tramite l’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo, il trasporto dei cimeli, la curatela, la progettazione museologica e museografica e le attività di comunicazione e promozione. La somma coprirà anche eventuali restauri conservativi, se necessari e autorizzati dagli organi competenti. Il direttore del museo collaborerà con l’Agenzia alla progettazione e alla realizzazione della mostra e seguirà gli adempimenti per la conservazione dei beni e la loro fruizione pubblica.