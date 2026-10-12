Il 28 ottobre al Teatro Apollo di Lecce la grande artista maliana apre la nuova edizione di Salento Jazz

LECCE – Lecce si prepara ad accogliere una delle voci più originali della musica africana contemporanea. Mercoledì 28 ottobre, il Teatro Apollo di Lecce ospiterà Rokia Traoré, cantautrice, compositrice e polistrumentista maliana, protagonista della prima serata di Salento Jazz.

Nata in Mali nel 1974, Traoré ha costruito negli anni un percorso artistico capace di unire le radici della tradizione musicale africana con il rock, il folk e la canzone d’autore internazionale. Una musica senza confini, nella quale strumenti, lingue e culture diverse si incontrano mantenendo sempre forte il legame con la sua terra.

La sua carriera internazionale comprende album acclamati dalla critica come Bowmboï, Tchamantché, Beautiful Africa e Né So, quest’ultimo prodotto da John Parish, storico collaboratore di PJ Harvey. Nel corso degli anni ha inoltre collaborato con artisti di fama internazionale come John Paul Jones, Devendra Banhart e i Kronos Quartet, oltre ad aver lavorato con la scrittrice Toni Morrison e il regista Peter Sellars.

La musica di Rokia Traoré è anche uno strumento per raccontare temi importanti come l’identità, l’esilio, la migrazione e il rapporto con le proprie radici. Un impegno che si affianca alla sua attività culturale e sociale, anche attraverso la Fondation Passerelle, da lei fondata a Bamako per sostenere e formare giovani artisti maliani.

Il concerto di Lecce rappresenta quindi un incontro tra culture e tradizioni diverse, nel segno di quella musica capace di attraversare i confini e parlare alle persone di ogni parte del mondo.

La serata vedrà inoltre la partecipazione di Alessia Tondo in apertura, creando un dialogo tra la tradizione musicale salentina e quella dell’Africa occidentale.

ROKIA TRAORÉ – SALENTO JAZZ

28 ottobre 2026 – Teatro Apollo, Lecce

Inizio spettacolo: ore 21.00