Venerdì 20 novembre “Round About Miles” al Teatro Apollo di Lecce

LECCE – Ci sono artisti che hanno attraversato la storia della musica e altri che hanno contribuito a cambiarne il corso. Miles Davis appartiene senza dubbio alla seconda categoria. A cento anni dalla sua nascita, la Camerata Musicale Salentina dedica al grande trombettista statunitense “Round About Miles”, venerdì 20 novembre alle ore 20.45 al Teatro Apollo di Lecce, con Ugo Sbisà voce narrante, Flavio Boltro alla tromba, Roberto Ottaviano al sax, Eugenio Macchia al pianoforte, Giuseppe Bassi al contrabbasso e Lorenzo Tucci alla batteria.

Nato il 26 maggio 1926 ad Alton, nell’Illinois, Miles Davis è stato una delle figure più importanti e influenti dell’intera storia del jazz. Nel corso di una carriera lunga oltre quattro decenni ha attraversato e contribuito a trasformare linguaggi, stili e generazioni, lasciando un segno profondo ben oltre i confini del jazz.

“Round About Miles” ne ripercorre la vicenda artistica e personale attraverso una prospettiva particolare: a raccontare la storia è idealmente lo stesso Miles Davis, attraverso i ricordi, i giudizi e gli episodi raccolti negli anni da Ugo Sbisà, critico musicale e storico del jazz che negli anni Ottanta fu l’unico giornalista europeo a poter vantare con Davis un rapporto di amicizia e frequentazione personale.

Le parole di Sbisà riportano così sul palcoscenico un Miles Davis lontano dal semplice racconto biografico, attraverso le sue riflessioni e i suoi ricordi sugli incontri che hanno segnato la sua vita e la sua carriera. Charlie Parker, Thelonious Monk, John Coltrane, Jimi Hendrix, ma anche Jean-Paul Sartre e Juliette Gréco sono alcune delle figure che emergono dal racconto, restituendo il ritratto di un artista immerso nella cultura del proprio tempo e costantemente proiettato verso nuove esperienze.

A rievocare la tromba di Davis sarà Flavio Boltro, tra i più affermati trombettisti jazz italiani, protagonista di una lunga carriera internazionale e parte di quella generazione di musicisti che ha portato il jazz italiano ai vertici della scena europea. Al suo fianco il sassofonista Roberto Ottaviano, alla guida della formazione completata dai pugliesi Eugenio Macchia al pianoforte e Giuseppe Bassi al contrabbasso, insieme al batterista romano Lorenzo Tucci.

La musica diventa così parte integrante del racconto, alternandosi alle parole e ricreando atmosfere, incontri e momenti della lunga parabola artistica di Davis. Ne nasce uno spettacolo che mette in dialogo narrazione, memoria e interpretazione musicale, per attraversare alcune delle diverse anime di un artista che ha fatto dell’innovazione una costante della propria ricerca.

“Round About Miles” non è quindi soltanto un omaggio a una leggenda del jazz, ma un viaggio nella storia di un musicista che ha saputo reinventarsi più volte, circondandosi di alcuni tra i più grandi interpreti del Novecento e influenzando profondamente il modo stesso di intendere il jazz.

Biglietti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

Miles Davis – Solar

Miles Davis – Fran Dance

Miles Davis – Four

Miles Davis – Generique (Ascenseur Pour L’echafaud)

Miles Davis – All Blues

Miles Davis – It’s About That Time

Miles Davis – Agitation

Thelonious Monk – Round Midnight

Miles Davis – Tutu

PREZZI BIGLIETTI – FASCIA A (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzioni** € 20, Speciale*** € 18

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 22, Ridotto* € 19, Convenzioni** € 15, Speciale*** € 12

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 15, Ridotto* € 12, Speciale*** € 8

Laboratorio: Bambino € 8 e Adulto con tariffa Convenzioni

Novità! Promo Bimbi e Family 1+1: per questo spettacolo di Fascia A i bambini e i ragazzi fino a 16 anni compiuti pagano 8 € in tutti i settori. Per un adulto accompagnatore è prevista la tariffa Convenzioni.

ABBONAMENTO A 13 SPETTACOLI

Poltronissime e Palchi I Ordine:

Intero € 260 | Ridotto* € 230 | Convenzioni** € 200 | Speciale*** € 180

Poltrone e Palchi II Ordine:

Intero € 210 | Ridotto* € 180 | Convenzioni** € 160 | Speciale*** € 120

Loggione:

Intero € 120, Ridotto* Convenzioni** e Speciale*** € 90

Per l’abbonamento online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 3,50.

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 57^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 26-27 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce ed “Università del Salento” | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Iscritti agli Ordini di: Ingegneri, Farmacisti, Architetti e Avvocati della Provincia di Lecce | Cral Inps Lecce | Pro Loco Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Le tariffe “Convenzioni” e “Speciale” sono in vendita solo presso gli uffici della Camerata Musicale Salentina o con bonifico. Contattaci!

I disabili in carrozzina hanno diritto al biglietto omaggio previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655 per prenotazione verifica della disponibilità.

CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO

Acquista con Carta del Docente e Carte della Cultura presso i nostri uffici o via email! Scegli come esercizio “Fisico” e come categoria “Spettacoli dal vivo” per Carta del Docente e “Concerti” per Carta della Cultura e Carta del Merito.

CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! La Camerata organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 5 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 13 € a bambino, con possibilità di assistere allo spettacolo e con uno sconto per l’accompagnatore, che avrà diritto alla tariffa Convenzioni.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.