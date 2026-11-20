LECCE – Il volontariato salentino si dà appuntamento al Teatro Apollo di Lecce il 5 dicembre per il Premio GenV. Una serata dedicata alle persone e alle organizzazioni che ogni giorno contribuiscono a rendere il nostro territorio un luogo migliore da vivere per chi ha più bisogno del sostegno della comunità.

Sabato 5 dicembre dalle 20.30, in occasione della giornata mondiale del volontariato, si terrà l’evento “Il volontariato che cambia le comunità”, organizzato nell’ambito di GenV – Generazione Volontariato, il progetto nato per valorizzare l’impegno del Terzo settore e incoraggiare la partecipazione delle nuove generazioni alla vita sociale del territorio. Sarà una serata di festa, musica e testimonianze, che vedrà la partecipazione di numerosi volontari, associazioni, giovani e rappresentanti delle istituzioni.

Il comitato promotore di GenV – Generazione Volontariato è composto da CSV Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento ETS, Fondazione di Comunità del Salento, Tria Corda ODV, Università del Salento, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università del Salento e Associazione G.PRO – Giovani Proattivi ODV. Media partner dell’iniziativa è Nuovo Quotidiano di Puglia, mentre Commed I A è sponsor tecnico. L’iniziativa è realizzata con il contributo del Consiglio regionale della Puglia, con il patrocinio della Città di Lecce e della Provincia di Lecce. Main sponsor dell’iniziativa è Enegan, sponsor sono Coop Alleanza 3.0, Assimoco (nell’ambito dell’iniziativa Eticapro) e Farmacia del Sole.

Al centro dell’appuntamento del 5 dicembre al Teatro Apollo sarà la consegna del Premio GenV, articolato in sette categorie, attraverso il quale saranno riconosciute e valorizzate esperienze significative del volontariato salentino. Nel corso della serata saranno inoltre annunciati i vincitori della call giovani, l’iniziativa attraverso la quale GenV ha chiamato le nuove generazioni a diventare protagoniste di un percorso di partecipazione e impegno civile.

La grande partecipazione registrata attorno al progetto – sono più di 80 le candidature giunte tra Premio GenV e Call giovani – testimonia la vitalità del volontariato salentino e la disponibilità di tante persone a contribuire alla costruzione di comunità più inclusive e solidali. È proprio da questa ricchezza di esperienze che prende forma GenV, con l’ambizione di favorire un ricambio generazionale nel mondo dell’associazionismo, trasmettere competenze e valori e avvicinare nuovi volontari alle organizzazioni già impegnate sul territorio.

A condurre la serata sarà l’attrice e scrittrice Clio Evans. Tra gli ospiti più attesi Lele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, che porterà sul palco la propria testimonianza. Con lui parteciperanno Flo, cantautrice e interprete, e Fabrizio Saccomanno, attore e narratore che leggerà “Il topo e la montagna”, favola scritta da Antonio Gramsci. Gli interventi musicali sono affidati alla pianista Carla Petrachi. Personalità ed esperienze artistiche differenti contribuiranno a costruire una serata nella quale il linguaggio dell’arte incontrerà quello dell’impegno sociale.

L’appuntamento al Teatro Apollo sarà preceduto, venerdì 4 dicembre alle ore 17, nell’ex Convitto Palmieri di Lecce, dai “Dialoghi del bene comune“, un pomeriggio di confronto dedicato al futuro del volontariato e delle comunità del Salento. I partecipanti saranno coinvolti in quattro tavoli tematici, pensati come spazi di discussione e di elaborazione condivisa. Il primo, “Giovani, scuola, università e cittadinanza attiva“, affronterà il tema della partecipazione delle nuove generazioni alla vita delle comunità. Il secondo, “Ambiente, città e geografia delle relazioni“, sarà dedicato alla rigenerazione dei territori e dei beni comuni, alla creazione di spazi di incontro e inclusione. Il terzo, “Salute e cura delle fragilità invisibili“, si concentrerà sul rafforzamento delle reti di ascolto, cura e sostegno alle persone e alle famiglie. Il quarto, “Comunicazione del volontariato e contrasto alla disinformazione“, approfondirà il ruolo dell’informazione nella valorizzazione dell’impegno sociale e nella costruzione di relazioni di fiducia.