Mercoledì 18 novembre la OLES – Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento propone PugliArgentina – Tango, emigrazione e memoria al Teatro Apollo

LECCE – Musica dal vivo, canto e teatro-danza si intrecciano in uno spettacolo che racconta il legame tra Puglia e Argentina attraverso storie di partenze e ritorni. Mercoledì 18 novembre (ore 21:00 | ingresso 18 e 15 euro + dp | biglietti disponibili al botteghino e sul circuito Vivaticket) al Teatro Apollo di Lecce la OLES – Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento presenta “PugliArgentina – Tango, emigrazione e memoria”. Con la direzione e gli arrangiamenti originali di Michele Cellaro, l’orchestra incontrerà la voce della cantante e attrice italo-argentina Sarita Schena e la fisarmonica di Antonio Loderini. In scena ci saranno anche Pamela Mármol ed Emiliano Pilloni, che hanno formato la loro coppia artistica nelle milonghe di Buenos Aires e fondato l’Accademia Tango Tradición nel capoluogo salentino.

La prima parte renderà omaggio ai pilastri storici del genere. Dopo l’apertura con El Gaucho di Tito Schipa, inciso nel 1928 a New York e inserito nell’operetta “La Principessa Liana” del tenore leccese, in Cosas olvidadas di Antonio Rodio e José María Contursi la voce dialogherà con i movimenti dei danzatori. Al ritmo di valzer di Valsecito amigo di Aníbal Troilo e José María Contursi seguirà il passo marcato di La Yumba del pianista e compositore argentino Osvaldo Pugliese. Romance de Barrio di Aníbal Troilo e Homero Manzi e A Evaristo Carriego di Eduardo Rovira evocheranno la malinconia dei vicoli di Buenos Aires. A fare da contrappunto saranno due composizioni contemporanee affidate alla sola orchestra, Sagra d’Estate di Gianni Iorio e Fuga del Ángel di Antonio Loderini. La seconda parte sarà dedicata al tango nuevo di Astor Piazzolla, che ha portato il genere nelle sale da concerto di tutto il mondo intrecciandolo con il jazz e la musica colta. La danza accompagnerà la tensione ritmica di Libertango e la melodia distesa di Oblivion. Con Yo soy María, su testo di Horacio Ferrer, il racconto assumerà un carattere più teatrale e porterà in scena la figura ribelle di María. Il viaggio si concluderà sulle note di Vuelvo al Sur, composto da Piazzolla con il regista Fernando Solanas. Nel finale corale, i musicisti, la cantante e i giovani interpreti dell’Accademia si riuniranno sul palco.

La serata è organizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia (Coesione Italia 21–27 Puglia | FSC – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), in collaborazione con il Comune di Lecce.

Sarita Schena

Cantante e attrice italo-argentina classe 1994, Sarita Schena si immerge sin dall’infanzia nell’universo della musica, formandosi tra l’Italia, le Umbria Jazz Clinics e il prestigioso Berklee College of Music di Boston, tempio della musica moderna dove affina l’improvvisazione e la ricerca espressiva. La sua cifra stilistica spazia tra il jazz, il teatro musicale e le calde sonorità sudamericane. Vincitrice di premi in concorsi nazionali e internazionali, tra cui il concorso «Igor Strawinsky» e il Festival Internazionale delle Arti «Rui dal Sud», ha fatto del tango il filo conduttore dei suoi progetti. Questo percorso l’ha portata a calcare i palchi di festival internazionali, come il Valparatango in Cile e lo Sponz Fest di Vinicio Capossela, e a collaborare con importanti artisti tra cui il bandoneonista uruguaiano Hector Ulises Passarella, i Radicanto (con cui ha inciso il disco A flor de piel) e il pianista Cristian Zárate. In ambito teatrale, nel 2021 compie il suo esordio nell’opera-tango María de Buenos Aires di Astor Piazzolla, esibendosi in una serie di concerti in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari. Il suo legame d’eccellenza con la musica di Piazzolla prosegue e si consolida nel 2023, anno in cui è protagonista del concerto-omaggio Oblivion in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento (OLES).

Antonio Loderini

Fisarmonicista e compositore con una trentennale carriera concertistica in Italia e all’estero, Antonio Loderini è un interprete di spiccata sensibilità e versatilità, da sempre incline a superare i confini di genere per spaziare dalla classica al jazz, dalla grande tradizione del tango argentino alla world music. Diplomato in fisarmonica classica al Conservatorio «Piccinni» di Bari e in fisarmonica jazz al Conservatorio «Braga» di Teramo, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti. Nel suo ricco percorso artistico spicca lo storico sodalizio di oltre quindici anni con il compianto M° Peppe Vessicchio, con il quale ha inciso l’album Parenti Latini alla guida del gruppo da camera «I Solisti del Sesto Armonico». Già attivo in ambito orchestrale con compagini come il Collegium Musicum di Bari, si esibisce regolarmente nei più storici jazz club italiani, tra cui l’Alexander Platz di Roma, ed è da anni endorser e dimostratore ufficiale dello storico marchio di fisarmoniche Zero Sette.

Michele Cellaro

Musicista, contrabbassista e direttore d’orchestra pugliese, Michele Cellaro si è diplomato in contrabbasso al Conservatorio di Musica «Niccolò Piccinni» di Bari sotto la guida del maestro Franco Petracchi, intraprendendo sin da subito un’intensa carriera divisa tra concerti e insegnamento. Per molti anni è stato docente di ruolo e professore di contrabbasso al Conservatorio di Musica «Nino Rota» di Monopoli, affiancando alla didattica un’importante attività orchestrale che lo ha visto collaborare a lungo con l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari. Sul fronte della direzione d’orchestra ha guidato diverse formazioni sinfoniche in eventi culturali di rilievo, tra cui lo storico concerto in onore di Rota in collaborazione con il suo mentore Petracchi. Artista eclettico, ha preso parte a produzioni multidisciplinari anche in veste di compositore e voce narrante.

Emiliano Pilloni e Pamela Mármol

Pamela Mármol, argentina, ed Emiliano Pilloni, italiano, hanno formato la loro coppia artistica e personale a Buenos Aires. Il loro percorso nasce nelle milonghe argentine e prosegue in Europa attraverso spettacoli, festival, esibizioni e attività didattica. Fondatori e direttori dell’Accademia Tango Tradición di Lecce, hanno fatto del Salento la propria casa e continuano a mantenere un rapporto diretto con Buenos Aires e con la cultura del tango sociale e scenico. La loro danza rende visibile il tema dello spettacolo: due provenienze che nell’abbraccio del tango diventano un unico linguaggio.

Accademia di Tango Tradición di Lecce

Giunta al suo dodicesimo anno di attività a Lecce, l’ASD Accademia Tango Tradición è un punto di riferimento per l’approfondimento della ricca cultura porteña attraverso la danza, la musica e la poesia del tango argentino. Nata con l’obiettivo di custodire e divulgare l’autentica essenza di questo patrimonio, l’Accademia propone un percorso educativo completo che spazia dalla tecnica individuale ai diversi stili del tango (Salón, Orillero, Fantasía, Milonga e Tango-Vals), integrando lo studio del ballo con approfondimenti dedicati alla lingua e al significato dei testi argentini. Organizza milonghe tradizionali ispirate alle atmosfere dell’epoca d’oro di Buenos Aires e grandi eventi con i Miti del Tango.

OLES

L’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento raccoglie l’eredità dell’Orchestra Tito Schipa di Lecce, fondata nel 1977 e riconosciuta nel 1982 come Istituzione Concertistica Orchestrale. Divenuta nel 2000 orchestra della Fondazione ICO Tito Schipa, nel 2017 ha assunto l’attuale configurazione di cooperativa, con l’obiettivo di salvaguardare, valorizzare e rinnovare un patrimonio costruito in decenni di attività lirica, sinfonica e concertistica. Nel corso della sua storia ha partecipato a cinquanta stagioni liriche al Teatro Politeama Greco di Lecce, collaborando con direttori, solisti e interpreti di prestigio internazionale, tra cui José Carreras, Juan Diego Flórez, Cecilia Gasdia, Renato Bruson, José Cura e Katia Ricciarelli. Tra i momenti più significativi degli ultimi anni, nel 2017 l’OLES ha accompagnato, con la direzione di Gianluigi Gelmetti, la riapertura del Teatro Apollo di Lecce alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel 2025 ha ottenuto dal Ministero della Cultura il riconoscimento di Nuova Orchestra Territoriale e ha realizzato una tournée in Canada.