Lavoro nel Salento, 668 posizione aperte nel leccese

SALENTO – A Galatina è in arrivo il primo Recruiting Day organizzato nell’ambito del progetto “PUNTI CARDINALI FOR WORK” del Comune. Il 22 ottobre prossimo, il Teatro Cavallino Bianco si aprirà per accogliere persone disoccupate, inoccupate e inattive. Obiettivo: far incontrare domanda e offerta di lavoro, valorizzare le esperienze personali e costruire nuove prospettive occupazionali. L’iniziativa è promossa dal Comune di Galatina in collaborazione con AFORISMA School of Future e ARPAL Puglia, presente tramite il personale del Centro per l’Impiego di Galatina.

Dalle 14:30 alle 16:30 si svolgeranno i colloqui con diverse aziende: Charme Canaris, Santa Maria dei Nodi Srls, La Piccola Caffetteria e Smarthink Srl ricercano figure per mansioni di addetto/a vendita, macchinisti/e esperti, banconista e addetto/a marketing (dettagli consultabili su https://tinyurl.com/49kbsmw3); le aziende Ancora Srl e Fonderie De Riccardis selezionano invece addetti/e alla produzione di serramenti e manutentori/trici elettrici e meccanici (dettagli al link https://tinyurl.com/ydv7vf52).

Nei giorni antecedenti l’evento, presso il Centro per l’Impiego di Galatina, sarà possibile aggiornare il proprio curriculum vitae, prepararsi a sostenere il colloquio conoscendo gli errori da evitare, ricevere orientamento sulle offerte attive e altri servizi. Per partecipare occorre iscriversi al link https://punti-cardinali-production.up.railway.app/ e presentarsi con una copia aggiornata del CV.

CAREER DAY 2026 DI UNISALENTO

Ritornano i CDay di Università del Salento, in collaborazione con Regione Puglia attraverso ARPAL Puglia. Dal 27 al 29 ottobre 2026, dalle 09.00 alle 16.00, presso l’ EDIFICIO “ALDO ROMANO” – CORPO Y, si terranno le selezioni con i recruiter di numerose aziende del territorio. Per prenotare i colloqui in presenza, bisogna registrarsi in anticipo sulla piattaforma UniSalento, selezionando le aziende alle quali si intende proporre la propria candidatura: www.unisalento.it/career-days-26.

R.I.N.N.O.V.A.: NUOVO APPUNTAMENTO IL 27 OTTOBRE CON LE IMPRESE

Il 27 ottobre, dalle ore 15:30 alle ore 17:00, presso Sala Urso – Camera di Commercio di Lecce, in Viale Gallipoli, 39, si terrà l’ultimo appuntamento di R.I.N.N.O.V.A. Rilanciamo Idee Nuove e Network Operativi per il Valore Aziendale, ciclo di incontri organizzato da ARPAL Puglia, in collaborazione con Regione Puglia, Camera di Commercio di Lecce, Unioncamere Puglia e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce. R.I.N.N.O.V.A. nasce con l’obiettivo di supportare le imprese del territorio nel potenziamento delle competenze e nell’innovazione dei processi, rendendo sempre più sinergico il servizio di incrocio domanda-offerta. Sarà presente anche INAIL che illustrerà le opportunità offerte dall’ente in merito agli accomodamenti ragionevoli.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

È preferibile partecipare all’evento in presenza. Per coloro che sono impossibilitati, è garantita la possibilità di un collegamento da remoto. Per confermare la partecipazione e ricevere il kit informativo, è necessario registrarsi entro le ore 12 del 26 ottobre, tramite il seguente link: REGISTRATI QUI

IL REPORT SETTIMANALE: 668 OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI

Il nuovo report settimanale delle offerte lavorative gestite dai Centri per l’Impiego dell’Ambito di Lecce rileva complessivamente 668 posizioni aperte, articolate su 213 annunci. Nel panorama lavorativo locale, quello del turismo, ristorazione e food delivery continua ad essere il comparto trainante con 217 possibilità, seguito, anche questa settimana, dal settore costruzioni e installazione impianti con 112 opportunità lavorative, dal settore tessile-abbigliamento-calzaturiero con 64 posti disponibili e sanità, servizi alla persona e farmaceutica con 63 opportunità.

Consistente anche la richiesta nei settori del commercio con 40 posizioni, al pari del settore telecomunicazioni e industria e settore metalmeccanico con 36 possibilità.

Il comparto pedagogico e istruzione propone 24 inserimenti, il settore amministrativo e informatico conta 23 opportunità, mentre quello relativo al settore riparazione veicoli e trasporti offre 14 posti. Infine, il settore industria del legno mette a disposizione nove opportunità, mentre il comparto agricoltura, pesca, agroalimentare e ambiente dispone di quattro posizioni, al pari del settore pulizie e multiservizi. Chiude il riepilogo il settore bellezza e benessere con tre posizioni aperte.

Per le categorie protette (art. 18 L. 68/99) sono disponibili dieci posizioni e per le persone con disabilità (art. 1 L. 68/99) cinque posizioni.

Infine, per tirocini formativi si contano sette posizioni aperte. Diverse le proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse tramite la rete EURES, che facilita la mobilità professionale a livello europeo.

Tutti gli annunci di lavoro gestiti da ARPAL sono conformi ai criteri di neutralità previsti nel Decreto Legislativo n. 96/2026. Le procedure di selezione rispettano i principi di non discriminazione e di parità di accesso, garantendo la massima trasparenza e inclusività. La ricerca di personale è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.

Le offerte sono consultabili nel dettaglio sul portale Lavoro per Te Puglia, da cui si può procedere direttamente all’invio della candidatura.

Pr.O.N.T.O. I.D.O.: ISCRIZIONI ALLE LISTE DI PRONTA DISPONIBILITÀ

Sempre aperta la possibilità di iscriversi agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O. per i settori agricoltura, giornalismo e comunicazione, turismo, socio-sanitario e lavoro di cura. Tramite l’adesione, si può manifestare la propria pronta disponibilità affinché il proprio profilo venga segnalato alle aziende in cerca di personale. L’iscrizione dev’essere effettuata tramite il seguente form: https://forms.gle/M24dUWTrhyJR8aTW9 .

AVVISO PUBBLICO: ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

È sempre attivo l’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco degli Assistenti Familiari della Regione Puglia, una misura strategica a cura di Regione Puglia – Dipartimento Welfare e ARPAL Puglia, finanziata tramite il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze. L’obiettivo è potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta a supporto delle famiglie. L’iscrizione all’elenco, gestito dai Centri per l’Impiego, permette di manifestare la propria pronta disponibilità lavorativa per l’assistenza a persone con disabilità o anziane non autosufficienti, senza che ciò costituisca una procedura selettiva o dia diritto a una assunzione automatica.

Requisiti principali:

Maggiore età e residenza/domicilio in Puglia.

Buona conoscenza della lingua italiana e idoneità fisica.

Assenza di condanne penali o carichi pendenti.

Per cittadini extracomunitari: regolare permesso di soggiorno.

La domanda di iscrizione e la documentazione richiesta possono essere trasmesse telematicamente compilando il modulo online oppure consegnate a mano presso il Centro per l’Impiego di propria competenza. Per ulteriori dettagli, si può consultare il seguente link: https://tinyurl.com/mw7cmaks.