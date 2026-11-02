Lavoro nel Salento: 626 posizioni aperte nel leccese, turismo, costruzioni e TAC i settori trainanti

LECCE – Il nuovo report settimanale delle offerte lavorative gestite dai Centri per l’Impiego dell’Ambito di Lecce rileva complessivamente 626 posizioni aperte, articolate su 176 annunci. Nel panorama lavorativo locale, il settore del turismo, ristorazione e food delivery si conferma il comparto trainante con 223 possibilità lavorative, seguito a pari merito dal settore costruzioni e installazione impianti e dal comparto tessile-abbigliamento-calzaturiero con 80 opportunità ciascuno, e da sanità, servizi alla persona e farmaceutica con 55 posti disponibili. Consistente anche la richiesta nei settori del commercio con 50 posizioni, del comparto industria e metalmeccanico con 33 possibilità e delle telecomunicazioni con 30 opportunità. Seguono il settore riparazione veicoli e trasporti con 18 inserimenti e il comparto amministrativo e informatico con 15 posizioni aperte. Per quanto riguarda gli altri settori, l’ambito pedagogico e istruzione propone otto opportunità, l’industria del legno ne mette a disposizione sette, il settore pulizie e multiservizi ne conta sei, mentre il comparto agricoltura, pesca, agroalimentare e ambiente registra cinque posizioni. Chiude il riepilogo il settore bellezza e benessere con due posizioni aperte. Infine, per le categorie protette (art. 18 L. 68/99) sono disponibili 10 posizioni e per le persone con disabilità (art. 1 L. 68/99) quattro posizioni.

Infine, per tirocini formativi si contano cinque posizioni aperte. Diverse le proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse tramite la rete EURES, che facilita la mobilità professionale a livello europeo.

Tutti gli annunci di lavoro gestiti da ARPAL sono conformi ai criteri di neutralità previsti nel Decreto Legislativo n. 96/2026. Le procedure di selezione rispettano i principi di non discriminazione e di parità di accesso, garantendo la massima trasparenza e inclusività. La ricerca di personale è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.

Le offerte sono consultabili nel dettaglio sul portale Lavoro per Te Puglia, da cui si può procedere direttamente all’invio della candidatura.

Pr.O.N.T.O. I.D.O.: ISCRIZIONI ALLE LISTE DI PRONTA DISPONIBILITÀ

Sempre aperta la possibilità di iscriversi agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O. per i settori agricoltura, giornalismo e comunicazione, turismo, socio-sanitario e lavoro di cura. Tramite l’adesione, si può manifestare la propria pronta disponibilità affinché il proprio profilo venga segnalato alle aziende in cerca di personale. L’iscrizione dev’essere effettuata tramite il seguente form: https://forms.gle/M24dUWTrhyJR8aTW9 .

AVVISO PUBBLICO: ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

È sempre attivo l’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco degli Assistenti Familiari della Regione Puglia, una misura strategica a cura di Regione Puglia – Dipartimento Welfare e ARPAL Puglia, finanziata tramite il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze. L’obiettivo è potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta a supporto delle famiglie. L’iscrizione all’elenco, gestito dai Centri per l’Impiego, permette di manifestare la propria pronta disponibilità lavorativa per l’assistenza a persone con disabilità o anziane non autosufficienti, senza che ciò costituisca una procedura selettiva o dia diritto a una assunzione automatica.

Requisiti principali:

Maggiore età e residenza/domicilio in Puglia.

Buona conoscenza della lingua italiana e idoneità fisica.

Assenza di condanne penali o carichi pendenti.

Per cittadini extracomunitari: regolare permesso di soggiorno.

La domanda di iscrizione e la documentazione richiesta possono essere trasmesse telematicamente compilando il modulo online oppure consegnate a mano presso il Centro per l’Impiego di propria competenza. Per ulteriori dettagli, si può consultare il seguente link: https://tinyurl.com/mw7cmaks.