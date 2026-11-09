Lavoro nel Salento, 466 posizioni aperte nel leccese

SALENTO – A Galatina è in arrivo il secondo Recruiting Day organizzato nell’ambito del progetto “PUNTI CARDINALI FOR WORK” del Comune. Il 12 novembre 2026, il Teatro Cavallino Bianco si aprirà per accogliere persone disoccupate, inoccupate e inattive. Obiettivo: far incontrare domanda e offerta di lavoro, valorizzare le esperienze personali e costruire nuove prospettive occupazionali. L’iniziativa è promossa dal Comune di Galatina in collaborazione con AFORISMA School of Future e ARPAL Puglia, presente tramite il personale del Centro per l’Impiego di Galatina.

Dalle 14:30 alle 16:30 si svolgeranno i colloqui con diverse aziende del territorio:

Adecco, Eurofood, CPS – Cooperativa Professioni Sociosanitarie, Studio Caggia, Coldwell Banker – Gruppo Bodini, Tundo Srl, Alleanza Assicurazioni, Aforisma School. Presso il desk Arpal saranno raccolte le candidature per le offerte di numerose aziende del territorio.

Nei giorni antecedenti l’evento, presso il Centro per l’Impiego di Galatina, sarà possibile aggiornare il proprio curriculum vitae, prepararsi a sostenere il colloquio conoscendo gli errori da evitare, ricevere orientamento sulle offerte attive e altri servizi. Per partecipare occorre iscriversi al link https://punti-cardinali-production.up.railway.app/#/evento/100 e presentarsi con una copia aggiornata del CV.

Per maggiori informazioni contattare il Centro per l’Impiego di Galatina al numero: 0836/1909018 o indirizzo mail: cpi.galatina@arpal.regione.puglia.it

ITS ACADEMY PUGLIA: FORMAZIONE, INNOVAZIONE, OCCUPAZIONE

Lunedì 23 novembre 2026, dalle ore 10:00 alle 13:00, l’IISS “Don Tonino Bello” di Alessano ospiterà la giornata territoriale di orientamento e reclutamento promossa dalla rete ITS Academy Puglia. Un appuntamento a ingresso libero rivolto a studenti e studentesse delle classi quinte, persone diplomate, occupate o in cerca di occupazione desiderose di specializzarsi con percorsi post-diploma gratuiti e fortemente integrati nel mondo aziendale.

Il programma prevede:

Ore 10:00: Saluti istituzionali e presentazione dell’offerta formativa degli ITS pugliesi.

Ore 11:00: Desk informativi, colloqui di orientamento e incontro diretto con le 11 Fondazioni ITS, i Centri per l’Impiego di Arpal Puglia, agenzie per il lavoro e aziende partner.

Ore 14:00 – 16:00: Visite guidate ai laboratori e alle sedi ITS (riservate a chi prenota).

La registrazione per la sessione mattutina è fortemente consigliata al seguente link: forms.gle/Ljc7P7vbgPWx6tXAA

Le visite pomeridiane sono accessibili esclusivamente su prenotazione tramite gli appositi moduli online dedicati all’evento, al seguente link: forms.gle/bmQZvvywEFEAXCH56

IL REPORT SETTIMANALE: 466 OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI

Il nuovo report settimanale delle offerte lavorative gestite dai Centri per l’Impiego dell’Ambito di Lecce rileva complessivamente 466 posizioni aperte, articolate su 182 annunci. Nel panorama lavorativo locale, il settore del turismo, ristorazione e food delivery si conferma, anche questa settimana, il comparto trainante con 100 possibilità lavorative. Seguono a breve distanza sanità, servizi alla persona e farmaceutica con 60 opportunità, il comparto costruzioni e installazione impianti con 59 posti disponibili e il settore tessile-abbigliamento-calzaturiero con 54 posizioni. Rilevante anche la richiesta nel comparto industria e settore metalmeccanico con 42 possibilità lavorative, nel commercio con 37 posti e nelle telecomunicazioni con 30 opportunità. Seguono il settore amministrativo e informatico con 24 inserimenti e il settore riparazione veicoli e trasporti con 18 posizioni aperte. Per quanto riguarda gli altri settori, l’ambito pedagogico e istruzione propone 12 opportunità, mentre l’industria del legno, il settore pulizie e multiservizi e il comparto agricoltura, pesca, agroalimentare e ambiente registrano quattro posizioni ciascuno. Il settore bellezza e benessere conta due posti disponibili, seguito dall’artigianato con una singola opportunità. Infine, sul fronte dell’inclusione lavorativa, sono disponibili 10 posizioni per persone appartenenti alle categorie protette (art. 18 L. 68/99) e cinque posizioni rivolte a persone con disabilità (art. 1 L. 68/99). Infine, per tirocini formativi si contano quattro posizioni aperte. Diverse le proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse tramite la rete EURES, che facilita la mobilità professionale a livello europeo.

Tutti gli annunci di lavoro gestiti da ARPAL sono conformi ai criteri di neutralità previsti nel Decreto Legislativo n. 96/2026. Le procedure di selezione rispettano i principi di non discriminazione e di parità di accesso, garantendo la massima trasparenza e inclusività. La ricerca di personale è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.

Le offerte sono consultabili nel dettaglio sul portale Lavoro per Te Puglia, da cui si può procedere direttamente all’invio della candidatura.

Pr.O.N.T.O. I.D.O.: ISCRIZIONI ALLE LISTE DI PRONTA DISPONIBILITÀ

Sempre aperta la possibilità di iscriversi agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O. per i settori agricoltura, giornalismo e comunicazione, turismo, socio-sanitario e lavoro di cura. Tramite l’adesione, si può manifestare la propria pronta disponibilità affinché il proprio profilo venga segnalato alle aziende in cerca di personale. L’iscrizione dev’essere effettuata tramite il seguente form: https://forms.gle/M24dUWTrhyJR8aTW9 .

AVVISO PUBBLICO: ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

È sempre attivo l’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco degli Assistenti Familiari della Regione Puglia, una misura strategica a cura di Regione Puglia – Dipartimento Welfare e ARPAL Puglia, finanziata tramite il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze. L’obiettivo è potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta a supporto delle famiglie. L’iscrizione all’elenco, gestito dai Centri per l’Impiego, permette di manifestare la propria pronta disponibilità lavorativa per l’assistenza a persone con disabilità o anziane non autosufficienti, senza che ciò costituisca una procedura selettiva o dia diritto a una assunzione automatica.

Requisiti principali:

Maggiore età e residenza/domicilio in Puglia.

Buona conoscenza della lingua italiana e idoneità fisica.

Assenza di condanne penali o carichi pendenti.

Per cittadini extracomunitari: regolare permesso di soggiorno.

La domanda di iscrizione e la documentazione richiesta possono essere trasmesse telematicamente compilando il modulo online oppure consegnate a mano presso il Centro per l’Impiego di propria competenza. Per ulteriori dettagli, si può consultare il seguente link: https://tinyurl.com/mw7cmaks.

Il 43° Report delle offerte di lavoro di Arpal Puglia al seguente link:

https://tinyurl.com/5n6e9cfj