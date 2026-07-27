Lavoro nel Salento, 493 posizioni aperte nel leccese

LECCE – Il consueto report settimanale sulle occasioni di impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia evidenzia un volume complessivo di 493 posizioni aperte, distribuite su 217 annunci.

Il panorama occupazionale vede in primo piano il settore costruzioni e installazione impianti, che si conferma il traino del mercato con 103 posizioni aperte. È seguito dal comparto turismo, ristorazione e food delivery con 76 opportunità e dal settore delle telecomunicazioni con 51 posizioni. Il settore commercio registra 45 posizioni disponibili.

A seguire, il comparto tessile-abbigliamento-calzaturiero conta 37 disponibilità, mentre il settore agricoltura, pesca, agroalimentare e ambiente ne offre 30. Il settore amministrativo e informatico e quello dell’industria del legno registrano 22 posizioni ciascuno; l’industria metalmeccanica ne propone 21. Il comparto sanità, servizi alla persona e farmaceutico conta 19 opportunità, seguito dal settore pulizie e multiservizi con 13 posizioni, dal settore riparazione veicoli e trasporti con 12 disponibilità, dal comparto pedagogico e istruzione con tre e, per concludere, dal settore bellezza e benessere con due posizioni.

Per il Collocamento Mirato, il bollettino riporta sette posizioni destinate a persone con disabilità (art. 1 L. 68/99) e 12 posizioni riservate a persone appartenenti alle categorie protette (art. 18 L. 68/99).

Infine, sono dieci le offerte per tirocini formativi e diverse le proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse tramite la rete EURES, che facilita la mobilità professionale a livello europeo.

Resta aperta la possibilità di iscriversi agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O. per i settori agricoltura, giornalismo e comunicazione, turismo, socio-sanitario e lavoro di cura. Tramite l’adesione, si può manifestare la propria pronta disponibilità affinché il proprio profilo venga segnalato alle aziende in cerca di personale. L’iscrizione dev’essere effettuata tramite il seguente form: https://forms.gle/M24dUWTrhyJR8aTW9 .

La ricerca di personale effettuata da ARPAL rispetta sempre il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Le offerte sono consultabili nel dettaglio sul portale Lavoro per Te Puglia, da cui si può procedere direttamente all’invio della candidatura.

AVVISO PUBBLICO: ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

È sempre attivo l’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco degli Assistenti Familiari della Regione Puglia, una misura strategica a cura di Regione Puglia – Dipartimento Welfare e ARPAL Puglia, finanziata tramite il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze. L’obiettivo è potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta a supporto delle famiglie. L’iscrizione all’elenco, gestito dai Centri per l’Impiego, permette di manifestare la propria pronta disponibilità lavorativa per l’assistenza a persone con disabilità o anziane non autosufficienti, senza che ciò costituisca una procedura selettiva o dia diritto a una assunzione automatica.

Requisiti principali:

Maggiore età e residenza/domicilio in Puglia.

Buona conoscenza della lingua italiana e idoneità fisica.

Assenza di condanne penali o carichi pendenti.

Per cittadini extracomunitari: regolare permesso di soggiorno.

La domanda di iscrizione e la documentazione richiesta possono essere trasmesse telematicamente compilando il modulo online oppure consegnate a mano presso il Centro per l’Impiego di propria competenza. Per ulteriori dettagli, si può consultare il seguente link: https://tinyurl.com/mw7cmaks.

Il 29° report 2026 offerte di lavoro di Arpal Puglia al seguente link:

https://tinyurl.com/5n6e9cfj