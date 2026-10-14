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Attualità

L’Europa è la vostra casa: al Liceo Vallone di Galatina si aprono gli Erasmus Days

Nella giornata inaugurale il videomessaggio del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e l'intervento dello storico Ubaldo Villani-Lubelli. Fino al 17 ottobre la scuola ospita studenti e docenti da Lituania, Lettonia e Francia

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