La Festa dell’Albero passa dai giardini delle scuole a piazza Dante Alighieri, con due iniziative distinte nel Salento. A Melendugno e Borgagne il Comune coinvolge gli studenti in tre incontri dedicati alla tutela del verde e al rimboschimento. A Galatina il Movimento 5 Stelle rilancia la campagna “Alberi per il futuro” con la distribuzione gratuita di 300 piantine. Il calendario comunale si apre venerdì 20 novembre, dalle 10 alle 11, nella villa comunale di Melendugno, dove sono attese le classi quinte della primaria e le prime della secondaria di primo grado. La festa prosegue lunedì 23 novembre alle 9 nel giardino della scuola di Melendugno e si conclude giovedì 26 novembre, alla stessa ora, nel giardino della scuola di Borgagne. Tutti gli appuntamenti sono aperti alla cittadinanza. Dopo i saluti della dirigente dell’Istituto comprensivo “Rina Durante”, Anna Rita Carati, del sindaco Maurizio Cisternino e della consigliera comunale con delega all’Ambiente, Patrizia Gerardi, interverranno Maria Grazia Marrocco, referente provinciale della Fondazione Sylva, e Matteo Cosimo Toma, agronomo dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali di Lecce. Gli incontri offriranno l’occasione per conoscere il lavoro della Fondazione, impegnata a piantare specie autoctone, tra cui le querce, per ricostituire il patrimonio arboreo salentino e contrastare la desertificazione nelle aree colpite dalla Xylella. “Piantare un albero è un investimento sul futuro”, sottolinea Cisternino, richiamando la necessità di scelte “serie e coraggiose” di fronte ai cambiamenti climatici. Gerardi ricorda la Bandiera Blu della Fee e le Cinque Vele di Legambiente, riconoscimenti che l’amministrazione lega alle proprie scelte ambientali. Carati insiste sul ruolo della scuola, che ha ottenuto il riconoscimento Eco-Schools Bandiera Verde, assegnato dalla stessa fondazione che attribuisce la Bandiera Blu ai comuni costieri. “Uscire poi dalle aule scolastiche per confrontarsi con la realtà è fondamentale”, osserva la dirigente.

LA FESTA DEL GRUPPO M5S

Domenica 22 novembre, la festa arriva anche a Galatina. Dalle 10.30, in piazza Dante Alighieri, il gruppo interterritoriale M5S di Galatina, Aradeo e Soleto, guidato da Riccardo Greco, donerà ai partecipanti 300 piantine, tra carrubi, corbezzoli, querce e pini. L’iniziativa segue quella organizzata domenica 15 novembre dal gruppo territoriale di Casarano. “L’invito è di portare a casa un albero, piantarlo e condividere una foto sui social con l’hashtag #AlberiPerIlFuturo”, spiega il coordinatore provinciale del Movimento, Iunio Valerio Romano. In piazza sono attesi il coordinatore regionale M5S Leonardo Donno, il vicepresidente della Regione Cristian Casili, rappresentanti istituzionali del territorio e i ragazzi e le ragazze del Network Giovani M5S. La campagna affida ai partecipanti il gesto con cui proseguire la festa una volta tornati a casa: mettere a dimora la piantina ricevuta e prendersene cura.