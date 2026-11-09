L’Opera “San Francesco e il Sultano” arriva a Galatina: un messaggio di dialogo e pace

GALATINA (Lecce) – Nel pieno delle Crociate, mentre cristiani e musulmani si combattevano, Francesco d’Assisi scelse di incontrare il Sultano Malek El-Kamel. Era il 1219, a Damietta, in Egitto.

A più di ottocento anni di distanza, quella storia torna a parlare al presente con “San Francesco e il Sultano”, in programma sabato 10 ottobre 2026, alle ore 19 nella Basilica di Santa Caterina d’Alessandria.

Dopo dodici esecuzioni, quattro in Libano e otto in Italia, l’opera approda per la prima volta a Galatina portando un messaggio di dialogo, fratellanza e pace, particolarmente attuale in un tempo segnato da guerre e divisioni.

Il progetto nasce a Tripoli del Libano da un’idea di Padre Quirico Calella OFM, francescano missionario di Terra Santa, che lo ideò nel 2019 in occasione dell’VIII centenario dell’incontro di Damietta con il coinvolgimento di Prof. Bartolomeo Pirone al libretto, musiche: Padre Khalil Rahme, esecuzione: Orchestra Magna Grecia & L.A. Chorus, direttore: Domenico Giovanni Famà, basso: Giuseppe Naviglio (Sultano)

Soprano: Francesca Manzo (Fatima), Tenore: Nico Franchini (Francesco), Mezzo Soprano: Marianna Vinci (Chiara), Baritono: Mario Patella (Frate Elia, Sheikh).

Direttore artistico: Piero Romano

La prima esecuzione si tenne nel novembre 2021 a Beirut. Successivamente l’opera fu presentata anche nel Palazzo dell’UNESCO, in occasione della festa dell’Annunciazione, ricorrenza particolarmente significativa per il dialogo tra cristiani e musulmani perché riportata sia nel Vangelo che nel Corano.

Il libretto è del professor Bartolomeo Pirone, mentre le musiche sono del maestro Padre Khalil Rahme, compositore italo-libanese.

L’appuntamento in terra salentina assume un significato particolare nel 2026, ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, e si inserisce idealmente nel percorso di dialogo e fratellanza indicato da Papa Francesco nel Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune e nell’enciclica Fratelli tutti.

La produzione è della Custodia di Terra Santa. L’iniziativa vede inoltre la partecipazione del Commissariato Generale di Terra Santa del Sud Italia.

Il messaggio resta quello lanciato da San Francesco più di otto secoli fa: la via del dialogo, della fratellanza e della coesistenza pacifica è ancora oggi una strada necessaria per costruire la pace.

Ingresso libero fino a esaurimento posti