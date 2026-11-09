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L’Opera “San Francesco e il Sultano” arriva a Galatina: un messaggio di dialogo e pace

Dopo dodici esecuzioni tra Italia e Libano, il 10 novembre alle ore 19, l'opera dedicata allo storico incontro del 1219 tra Francesco d'Assisi e il Sultano Malek El-Kamel giunge a Galatina con il patrocinio della Città