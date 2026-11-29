GALATINA – Che cosa tiene insieme una squadra quando le cose si mettono male? È il filo che lega i temi affrontati da Beppe Bergomi venerdì 27 novembre, durante l’assemblea d’istituto del polo tecnico-professionale “Laporta/Falcone-Borsellino” di Galatina. Il campione del mondo del 1982 ed ex capitano dell’Inter ha portato tra gli studenti la sua esperienza nel calcio per parlare di come si affrontano le difficoltà, da soli e insieme agli altri. Nel resoconto pubblicato dalla scuola tornano la motivazione e l’impegno, la fiducia nei compagni, il sacrificio e il rispetto. Il campo è il punto di partenza di un discorso che riguarda da vicino anche la vita di classe, dove il contributo di ciascuno può aiutare il gruppo a superare un momento difficile.

Il rapporto tra passione e fatica è uno dei temi su cui Bergomi torna quando incontra gli studenti. Al Maggiolini di Parabiago, parlando del lavoro con i ragazzi, aveva detto che “giocare a calcio non è un sacrificio, anzi è bello, ma i sacrifici servono per arrivare ai risultati”. In quella stessa occasione aveva indicato nell’allenare i più giovani l’attività che gli dava più gusto. In un’intervista al Cittadino, ripensando ai primi passi all’oratorio di Settala, aveva ricordato quanto avesse imparato in quelle partite, dalle regole del gioco al rispetto dell’avversario, fino all’amicizia e al piacere di condividere un impegno.

A spiegare che cosa intenda Bergomi per rispetto c’è un episodio che l’ex difensore ha raccontato in un altro incontro, a Pesaro. Dopo un gol di testa segnato con l’Inter contro l’Ascoli, Enzo Bearzot gli telefonò per dirgli che aveva esultato troppo. Il commissario tecnico gli fece notare che quella sconfitta avrebbe spinto gli ascolani verso la retrocessione. Bergomi ha conservato il ricordo di quel richiamo e lo ripropone per spiegare come il rispetto per chi si ha di fronte si misuri anche nel momento in cui si vince. Nello stesso incontro ha parlato della morte del padre, quando era ancora molto giovane, e dei sacrifici affrontati dalla madre, che si era fatta carico della famiglia. Anche da quella storia personale, ha spiegato, vengono i valori che cerca di trasmettere ai ragazzi che allena.

All’assemblea di Galatina, l’esperienza di un campione del mondo ha così offerto agli studenti un modo concreto per ragionare su situazioni che conoscono bene. La fiducia si costruisce quando ci si può contare a vicenda, l’impegno si vede anche nei giorni in cui i risultati tardano ad arrivare e lo spirito di squadra si riconosce da come il gruppo si comporta quando uno dei suoi componenti è in difficoltà. È su questo terreno che, nell’incontro del Falcone-Borsellino, il calcio ha incrociato la vita di scuola.