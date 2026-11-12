“Intelligenza Artificiale o Uomo?”, Ciricugno porta il dibattito a Galatina e San Cesario: due incontri alle 18.30

GALATINA/SAN CESARIO DI LECCE – Due appuntamenti nel Salento per interrogarsi sul rapporto tra esseri umani e macchine, sulle promesse della transizione digitale e sui rischi per l’autonomia del pensiero. Giovedì 12 novembre, alle 18.30, a Galatina, e venerdì 13 novembre, sempre alle 18.30, nell’ex Sala Consiliare di San Cesario di Lecce, Giancarlo Ciricugno presenterà il suo saggio “Intelligenza Artificiale o Uomo?”, recentemente insignito del Premio di Merito alla decima edizione del Premio Letterario Milano International. Un riconoscimento che ha inserito il volume nella cerchia delle opere d’eccellenza “dichiarate di particolare interesse artistico letterario”, portando all’attenzione della giuria milanese un contributo originale al confronto contemporaneo sulla trasformazione digitale. Il testo nasce da un serrato e ravvicinato scontro dialettico tra l’autore e la macchina: un confronto attraverso il quale Ciricugno si propone di smascherare le trappole digitali e i meccanismi degli algoritmi che possono minacciare l’autonomia e l’indipendenza del pensiero umano. La profondità di questa riflessione è al centro del riconoscimento assegnato al saggio, che affronta il tema tecnologico ponendo una questione culturale e civile: come preservare lo spirito critico in una società sempre più attraversata dall’intelligenza artificiale. Gli incontri salentini saranno l’occasione per condividere i contenuti dell’opera con la cittadinanza e le istituzioni locali, portando questa sfida sul territorio.

Il primo appuntamento, a Galatina giovedì 12 novembre alle 18.30, sarà un dibattito aperto dedicato alla centralità dell’essere umano di fronte alle lusinghe dell’omologazione tecnologica. Il giorno successivo, venerdì 13 novembre alle 18.30, nell’ex Sala Consiliare di San Cesario di Lecce, l’autore giocherà in casa, in un incontro che affianca alla discussione sul libro un profondo valore civile e sentimentale. Già sindaco e amministratore provinciale, Ciricugno ha scelto di trasformare l’analisi della tecnologia in un’accorata difesa della capacità della società di interrogarsi, scegliere e conservare un pensiero indipendente. Una posizione che l’autore riassume distinguendo le possibilità degli strumenti digitali dall’esperienza concreta della vita umana: «Le macchine sono strumenti, non persone. Non possiedono un corpo che attraversa la gioia e il dolore, non conoscono ciò che significa amore, lavoro, amicizia, responsabilità».