Matino conferisce cittadinanza onoraria al Prefetto di Lecce Natalino Manno

Il Comune di Matino conferisce la Cittadinanza Onoraria al Prefetto di Lecce,
S.E. Dott. Natalino Domenico Manno
Il Consiglio Comunale di Matino ha approvato la deliberazione n. 46/2026, con
la quale è stata ufficialmente conferita la cittadinanza onoraria a Sua
Eccellenza il Prefetto di Lecce, Dott. Natalino Domenico Manno. Si tratta di
un riconoscimento di altissimo profilo con cui l’Amministrazione e l’intera
comunità matinese desiderano stringersi attorno a un rappresentante dello
Stato che ha saputo incarnare con dedizione i valori della legalità e del
servizio pubblico.
Le motivazioni alla base di questa scelta unanime affondano le radici nel
profondo legame e nella sensibilità istituzionale che il Prefetto Manno ha
costantemente dimostrato nei confronti dell’intero territorio salentino e, in
particolare, della città di Matino.
Il Consiglio Comunale ha voluto premiare l’eccezionale impegno profuso a
tutela delle istituzioni democratiche e della sicurezza dei cittadini,
evidenziando come la sua azione amministrativa si sia distinta nella
promozione del dialogo e della cooperazione tra gli Enti locali.
Un’attenzione particolare è stata riconosciuta al suo impegno costante nel
contrasto alla criminalità organizzata e nella diffusione della cultura della
legalità, pilastri fondamentali per la crescita civile della collettività. A
ciò si aggiunge la sua qualificata e costante presenza fisica in occasione di
molteplici eventi culturali e di iniziative di valorizzazione del territorio,
una vicinanza che l’intera cittadinanza ha vissuto come motivo di profondo
orgoglio e prestigio istituzionale.
Questo riconoscimento riflette pienamente il prestigioso percorso umano e
professionale del Dott. Natalino Domenico Manno. Nato a Fabrizia (VV) nel
1967 e laureato in Giurisprudenza, il Prefetto ha intrapreso la sua carriera
nell’Amministrazione Civile dell’Interno nel dicembre del 1995, iniziando il
proprio percorso presso la Prefettura di Lecco. Nel corso degli anni ha
scalato i ranghi della carriera prefettizia e ha ricoperto incarichi di
primissimo piano in sedi complesse come Lecco, Venezia e Milano. Nel
capoluogo lombardo ha ricoperto gli incarichi di Capo di Gabinetto e, dal
gennaio 2020 all’ottobre 2023, le funzioni di Vicario del Prefetto –
Coordinatore.
La sua vasta esperienza gestionale si evince anche dai numerosi incarichi
commissariali e sub-commissariali svolti in numerosi enti locali e
dall’attività di docenza e formazione rivolta alla Polizia Locale. Nominato
Prefetto della Repubblica dal Consiglio dei Ministri nel settembre 2023, ha
guidato la Prefettura di Pordenone prima di assumere, il 2 ottobre 2024, le
funzioni di Prefetto di Lecce.
«Il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Prefetto Natalino Manno –
dichiara il Sindaco Giorgio Salvatore Toma – rappresenta un atto dovuto e
sentito da parte di tutta la nostra comunità. S.E. il Prefetto Manno ha
dimostrato non solo un elevatissimo profilo professionale e istituzionale, ma
anche un’attenzione sincera, un ascolto costante e una sensibilità non comune
verso le esigenze del nostro territorio. La sua presenza vigile e partecipe
al fianco degli Enti locali incarna il senso più alto dello Stato al servizio
dei cittadini. Consegnargli questo riconoscimento è per Matino motivo di
profondo orgoglio e di rinnovata fiducia nelle Istituzioni.»
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