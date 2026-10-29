Il mercato dell’auto cambia con la crisi dei carburanti: il “rifugio” Gpl ed elettrico. I consigli dell’esperto, Giancarlo Federico

LECCE – I prezzi alla pompa di benzina stanno cambiando l’orientamento dei consumatori: salgono le quotazioni di ibride, Gpl ed elettriche. Oggi ci affidiamo ai consigli di un esperto dell’automotive di lungo corso, il dottor Giancarlo Federico, Amministratore e responsabile vendite di “Federcar” a Lecce, che da circa 30 anni è operativo nel mercato dell’automobile e conosce pregi e criticità dei vari brand che popolano le strade italiane.

La crisi del carburante rilancerà le auto ibride ed elettriche? Chi se la passa alla grande in questo periodo è proprio chi ha investito nell’elettrico, cosa ne pensa?

“Devo dire che l’impatto dei rincari dei carburanti e della volatilità energetica sta accelerando la transizione verso la mobilità elettrificata, ma la realtà delle dinamiche è molto sfaccettata e varia in base alla geografia e ai segmenti di mercato. Le auto ibride sono le vere protagoniste nell’immediato. Nei mercati dell’Europa in genere le ibride tradizionali e mild hybrid hanno ormai superato il 36% delle immatricolazioni grazie anche all’assenza di ansia da ricarica e al minor costo rispetto alle auto elettriche pure. Le auto elettriche pure sono in crescita come immatricolazioni nel Nord e Centro Europa, in mercati come Francia, Germania e Paesi Nordici. In Paesi mediterranei come Spagna e Italia la penetrazione delle elettriche pure rimane più bassa, intorno all’8%, frenata dai prezzi di listino alti e da una resistenza culturale diffusa”.

Il GPL costa molto meno della benzina, la Francia ha fatto un business importante con l’idrogeno, c’è una richiesta altissima, ma se si va in Francia si scopre che, per buona parte del territorio, non esistono i distributori di GPL e nemmeno sull’autostrada italiana sono sempre presenti. Come mai? Elettrico e GPL non potrebbero essere la risposta alla speculazione su benzina e metano?

”In una fase di marcata instabilità dei prezzi, la priorità per automobilisti e flotte è proteggere la liquidità e mantenere una spesa operativa fissa e prevedibile. In questo contesto, GPL ed elettrico rappresentano due ottimi scudi, ma rispondono a logiche industriali e geografiche differenti.

Il paradosso della rete GPL — assente in Francia dove si è puntato d’imperio sull’idrogeno e sui BEV, e non sempre omogenea sulle autostrade italiane — nasce da scelte di politica industriale e di fiscalità sulle accise, che in Italia hanno favorito storicamente il GPL rendendolo un ‘freno d’emergenza’ formidabile contro il carovita (con un costo chilometrico inferiore del 50% rispetto alla benzina), mentre altrove è stato marginalizzato. Case automobilistiche come Dacia e Renault hanno fatto registrare record storici proprio con le motorizzazioni bi-fuel GPL, offrendo un’alternativa economica senza i costi d’acquisto elevati delle elettriche e le complessità di gestione dei pacchi batteria. Sebbene il GPL costi molto meno grazie ad accise ridotte, essendo un derivato della raffinazione del petrolio non sarà del tutto immune in futuro da progressive restrizioni sulle emissioni urbane. GPL ed elettrico coesistono come risposte concrete: il primo per il risparmio immediato e quotidiano, il secondo come traguardo strutturale a lungo termine”.

Quali sono le grandi occasioni in questo momento? Cosa consiglia l’esperto?

“Le grandi occasioni in questo momento risiedono nella razionalizzazione della spesa: soprattutto non si immobilizza liquidità e si mantiene una spesa operativa fissa e prevedibile, sia per il privato che per l’azienda. Il consiglio dell’esperto è di puntare decisamente sulle motorizzazioni bi-fuel a GPL per chi percorre molti chilometri e cerca un abbattimento immediato del costo chilometrico superiore al 50% rispetto alla benzina, oppure di valutare formule flessibili di possesso per le auto ibride, che garantiscono l’accesso ai centri urbani senza l’infrastruttura di ricarica obbligatoria tipica delle elettriche pure”.

Quanto conviene il noleggio a lungo termine di un’auto, qual è la sua esperienza in questo settore e chi lo consiglierebbe?

”Il noleggio a lungo termine ha trasformato radicalmente il settore automotive, passando dall’essere un’opzione riservata alle grandi aziende a una formula diffusa anche tra liberi professionisti e privati. La convenienza si regge su tre variabili chiave: inquadramento fiscale, percorrenza chilometrica e profilo del cliente. Per i titolari di Partita IVA (in regime ordinario): Il noleggio a lungo termine è spesso la scelta finanziaria più vantaggiosa perché permette di dedurre dal reddito i canoni mensili e di detrarre l’IVA (fino al 100% per autocarri e agenti di commercio, o con le percentuali e i tetti previsti per l’uso promiscuo dei professionisti). Il vantaggio primario rimane quello di non immobilizzare capitale e di convertire l’investimento in una spesa operativa costante, fiscalmente pianificabile. Per i clienti privati: Il noleggio a lungo termine non conviene rispetto all’acquisto di un’auto economica se il veicolo viene mantenuto per oltre dieci anni. Diventa invece estremamente vantaggioso per chi desidera guidare un’auto ibrida o elettrica senza subire il rischio di svalutazione del mercato o l’obsolescenza tecnologica dei pacchi batteria. La formula “zero pensieri” trasferisce interamente questi rischi, insieme alla gestione di bollo, assicurazione (RCA, furto, incendio, kasko) e manutenzione ordinaria e straordinaria, direttamente sulla società di noleggio”.

Ci parli dei grandi brand del lusso, quali auto si vendono di più e quali consiglia lei?

“Il mercato delle luxury car vive una fase di profonda trasformazione. Da un lato, i brand generalisti e premium (come BMW, Mercedes e Audi) affrontano le complessità della transizione e dei costi legati all’elettrico di massa; dall’altro, i marchi di ultralusso e le case di supercar — come Ferrari, Porsche, Lamborghini, Bentley e Aston Martin — continuano a registrare volumi eccezionali e a viaggiare con liste d’attesa lunghissime. Modelli ad altissime prestazioni e i SUV ad alte prestazioni di questi marchi continuano a trainare un segmento che sembra impermeabile alle crisi generalizzate, premiato da una clientela globale alto-spendente che ricerca l’esclusività e la personalizzazione sartoriale del veicolo”.

In ultimo, la speculazione sui carburanti sta mettendo in crisi il mercato dell’automotive? C’è un modo per governare questi prezzi?

“La speculazione sui carburanti agisce come un pesante fattore di compressione del potere d’acquisto delle famiglie, alterando la percezione dei costi di gestione dell’auto e spingendo i consumatori a rimandare la sostituzione del veicolo o a orientarsi d’urgenza verso alimentazioni alternative ed economiche come il GPL. I prezzi alla pompa risentono inevitabilmente di dinamiche complesse che vanno ben oltre la semplice materia prima: la filiera della raffinazione, le fluttuazioni geopolitiche e la leva fiscale (pesantemente basata su accise fisse) creano spesso un effetto moltiplicatore a ogni scossone internazionale. Più che di “gonfiare” artificialmente i prezzi in modo arbitrario, sul piano economico assistiamo a una vulnerabilità strutturale dei mercati energetici globali. Ed è proprio questa fragilità a rappresentare la spinta più forte verso la disaffezione dai motori tradizionali a favore di una mobilità diversificata, dove l’efficienza energetica è l’unico vero antidoto contro i rincari”.