Irregolarità e somministrazione di bevande, multa salata e chiusura per un circolo privato

Veglie (Lecce) – Una multa da oltre 10mila euro e la chiusura dell’attività. Queste le conseguenze a seguito delle attività di controllo del territorio e di polizia amministrativa, effettuate dalla Polizia locale di Veglie e dai Carabinieri della locale Stazione, nei giorni scorsi. Si è trattato di un accesso ispettivo congiunto presso un circolo privato del territorio comunale, finalizzato alla verifica della regolarità amministrativa dell’attività esercitata e del rispetto della normativa vigente in materia di associazionismo e somministrazione di alimenti e bevande.

L’attività di controllo ha consentito di accertare diverse irregolarità, con conseguente contestazione di violazioni amministrative per un importo complessivo superiore a 10mila euro e adozione del provvedimento di immediata chiusura dell’esercizio.

Nel corso delle verifiche è stata accertata la somministrazione di bevande in assenza dei prescritti adempimenti amministrativi, con particolare riferimento alla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) commerciale e alla notifica sanitaria prevista dalla normativa di settore.

Ulteriori criticità sono emerse con riferimento agli obblighi amministrativi e contabili dell’associazione. In particolare, i responsabili non sono stati in grado di esibire i rendiconti economico-finanziari annuali relativi agli esercizi successivi alla costituzione del sodalizio, avvenuta nel 2022, né i verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio direttivo. Tali elementi assumono rilievo ai fini della verifica dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla normativa tributaria per l’accesso al regime fiscale agevolato previsto per gli enti associativi.

Nel corso dell’intervento è stata contestata anche una violazione della normativa in materia di tutela della salute dal fumo, in relazione alle disposizioni vigenti.

Per le violazioni amministrative riscontrate sono state avviate le procedure sanzionatorie previste dalla normativa applicabile, con importi che, per le specifiche fattispecie contestate, possono raggiungere i 15mila euro. L’ammontare complessivo delle sanzioni contestate, come detto, supera i 10mila euro. In relazione alle irregolarità rilevate, è stata disposta l’immediata chiusura dell’attività.

Per quanto di rispettiva competenza, le risultanze dei controlli sono state inoltre trasmesse all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, per gli approfondimenti di natura fiscale e tributaria e per le eventuali ulteriori attività di verifica previste dalla normativa vigente.

L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di vigilanza e controllo svolte sul territorio comunale e testimonia la collaborazione tra la Polizia Locale di Veglie e i Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un’azione coordinata volta ad assicurare il rispetto delle disposizioni amministrative, sanitarie e fiscali.

L’operazione conferma l’importanza della sinergia tra le forze istituzionali nella prevenzione e nel contrasto alle irregolarità, a tutela della legalità e del corretto svolgimento delle attività economiche e associative sul territorio.